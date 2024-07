bc01d8a4e8

Nacional Expertos celebran entrada en vigencia de ley de etiquetado en alcoholes: “Se recuerda que es una sustancia que produce daño” Especialistas en salud pública reafirmaron que la medida permitirá reducir su consumo. Además, valoraron que esto vaya de la mano con restricción en la publicidad, y recordaron los efectos nocivos que tiene para la salud y la convivencia social. Camilo Vega Miércoles 3 de julio 2024 16:55 hrs. Ley de etiquetado de alcoholes. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

De la misma manera que pasó con las cajetillas de cigarro y con alimentos, desde este 7 de julio comenzará a regir la ley de etiquetado en alcoholes. Una medida que busca promover su consumo responsable y además advertir sobre las consecuencias en salud en los compradores. Incluso algunos de los productos ya presentan imágenes de advertencia para embarazadas, menores de edad y alertando de riesgos a la hora de conducir. La iniciativa, que tuvo una larga discusión en el Congreso Nacional, fue valorada por entendidos en el tema. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el experto en salud pública, Juan Carlos Said, reafirmó que la presencia de estas etiquetas puede efectivamente disminuir el consumo. “En este caso es importante que el etiquetado tiene letras destacadas que ocupan un 15% del tamaño de la etiqueta”, partió analizando. “Los etiquetados influyen en el consumo, esto se ve, por ejemplo, en el etiquetado de tabaco, dado que permiten a los consumidores tener presente los daños que produce determinada sustancia. Daños que no siempre son evidentes o conocidos por todos”, agregó. Entre las nuevas regulaciones que establece la ley, junto con estas nuevas etiquetas, también se detalla la prohibición de publicidad dirigida a menores y en eventos deportivos, además de entablar restricciones de horarios en medios de comunicación. Prohibiciones que consideró como adecuadas el doctor Carlos Ibáñez, jefe del Centro Especializado para la prevención del consumo de Sustancias y el tratamiento de las Adicciones (CESA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile al ser consultado por nuestro medio. “Se recuerda que es una sustancia que produce daño y no es inocuo, por muy normalizado que esté en nuestra cultura”, partió reflexionando el experto. Carlos Ibáñez también remarcó la importancia de complementar medidas como las etiquetas en los productos con las restricciones de publicidad y otras más, para que la reducción del consumo, sobre todo en menores de edad, sea efectiva. “Si se van juntando estas medidas, como prohibir la publicidad en ciertos horarios, que en el fondo se sabe que mientras más expuestos están los adolescentes a la publicidad, es más probable que consuman, aunque la publicidad no sea dirigida a adolescentes, eso tiene un impacto”, señaló, agregando además otras medidas a tomar como el aumento de precios al alcohol y la disminución de botillerías. Esta visión también es compartida por Juan Carlos Said, quien respecto a las medidas complementarias a los etiquetados o restricciones de publicidad, precisó que “la más efectiva es justamente el aumento de los impuestos. Reduce más el consumo en menores de edad, se retrasa el inicio del consumo en jóvenes y por esa vía reduce el riesgo de dependencia o desarrollo de un consumo problemático”. Los efectos en la salud Aunque la iniciativa es aplaudida en general, Juan Carlos Said también compartió su impresión sobre la parte negativa de la ley. Sobre todo en lo referente a los efectos en la salud. “El etiquetado no fue lo suficientemente categórico. De hecho habla de que el consumo nocivo de alcohol es perjudicial para la salud y es importante destacar que no existe un consumo saludable”, abordó. Postura con la que coincidió la diputada y presidenta de la Comisión de Salud, Helia Molina (PPD), al ser consultada por nuestro medio. “Me preocupa que dice que ‘el consumo nocivo’. ¿Cuál es ese consumo nocivo? Pareciera que tomar mucho nomás es malo, la verdad es que cuánto es mucho, cuánto es poco, debería estar más clarificado. Queda poco claro que el alcohol es dañino para la salud en general”, comentó. “Es una de las drogas, por llamarlo de alguna manera, que más daño produce en la salud”, advirtió la diputada Molina. Al respecto, Juan Carlos Said explicó más en detalle los efectos nocivos que tiene el alcohol en la salud y que hacen necesaria la presencia de estas etiquetas en los productos. “En Chile mueren aproximadamente 37 personas todos los días producto del consumo de alcohol. Bien por enfermedades cerebro y cardiovasculares. Pero a largo plazo aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. También se ha visto que aumenta el riesgo de cirrosis, de lo que se llama el daño hepático crónico y de cánceres del tubo digestivo”, detalló el médico internista de la Universidad de Chile. Junto con lo anterior, también mencionó como efecto “el aumento del riesgo de accidentes de tránsito”. “También es un factor muy relevante en la violencia de muchos crímenes”, afirmó el experto, explicando además que el consumo en Chile es del tipo “en atracones”, es decir, se concentra sobre todo los fines de semana, a diferencia de otros países donde se consume en dosis que se distribuyen en toda la semana. Por su parte, Carlos Ibáñez abordó otros problemas derivados del consumo de alcohol. “En los jóvenes, la accidentabilidad, la violencia y los suicidios, son los principales problemas relacionados con el alcohol”, mencionó, cuestionando además algunas situaciones normalizadas en Chile como lo que apuntó como “una copita de vino” al día. “Ha habido una desinformación al plantear los efectos positivos del alcohol para la salud. Se ha sobreestimado, cuando en realidad esa ‘copita de vino’ podría reemplazarse por una manzana o actividad física”, recalcó el doctor, y lamentó que “se ha desvirtuado lo que significa el alcohol para la salud”. Para Ibáñez, a modo de cierre, “es un mito que el alcohol es positivo”.

