Nacional Política Javiera Reyes por propuesta del Gobierno ante alza de la luz: “Hay que estudiar otras formas de abordar el problema” La edil de Lo Espejo aseguró que el alza en las tarifas, "le pone mayor urgencia a la reforma de pensiones". “Escuchar a la alcaldesa Matthei señalando que esto no es tan urgente muestra una desconexión profunda con la vida de las personas", añadió. Diario UChile Miércoles 3 de julio 2024 11:09 hrs. La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

“Nos preocupa la desestabilización económica que esto pudiera causar en las familias chilenas”, así explicó la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, la intervención de alcaldes y alcaldesas del oficialismo en el debate sobre el alza en las tarifas eléctricas. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también militante del Partido Comunista, detalló que el lunes asistió junto a otros ediles a La Moneda, “en pos de poder hacer entrega de una carta donde solicitamos tomar medidas para mejorar la situación que los vecinos y las vecinas nos han expuesto, en esta preocupación por mantener la economía familiar lo más estable posible”. En esa misma línea, la alcaldesa planteó que en comunas como Lo Espejo, donde son mayores los niveles de hacinamiento, el impacto del alza en la tarifa eléctrica es más alto. “¿Por qué? Porque se pasa a la tarifa límite mucho más rápidamente que un hogar que tiene dos, tres personas. Si hay diez personas en un hogar, el tope donde se empieza a pagar más caro llega mucho más rápido que un hogar donde hay solo una pareja y eso le pone una complejidad a aquellas comunas donde existen mayores niveles de hacinamiento”, indicó. Por otra parte, respecto a la respuesta que ha ido construyendo al Gobierno, que este lunes propuso un proyecto para triplicar la cobertura el subsidio eléctrico, Reyes afirmó que “hay una complicación concreta de dónde salen los recursos”. “Al no haber habido reforma tributaria, al haberse rechazado algunos mecanismos de recaudación adicionales, como lo que tiene que ver con el carbono, hoy día efectivamente implica que para poder generar esas condiciones, hay que tener recursos. Creo que eso aplica en esta situación porque de hecho, la ampliación del subsidio que se anuncia el día lunes es un proyecto de ley. No es que la ampliación sea automática al 40% y se entiende que ese es un proyecto de ley en función de que los recursos no están y hay que sacarlos de algún lado”, dijo. Asimismo, la edil estimó que “hay que valorar este primer anuncio que hace el Gobierno, pero de todas formas hay que estudiar otras formas de poder abordar el problema”. Finalmente, Reyes aseguró que el alza en las cuentas de la luz, “le pone mayor urgencia a la reforma de pensiones”. “Escuchar, particularmente a la alcaldesa Evelyn Matthei, señalando que esto no es tan urgente me parece que muestra una desconexión directa y profunda con la vida real de las personas. Es una insensatez del tamaño de un buque a propósito de como vive la gente y de que lugares como Lo Espejo tiene a la mitad de sus pensionados con una pensión cercana a los 140 mil pesos. Yo me pregunto: ¿quién vive con 140 mil pesos?” Revisa la entrevista completa aquí:

