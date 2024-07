7a9dc84934

Presidente Boric coincide con Bachelet en Talcahuano tras negativa al cierre de Punta Peuco La exmandataria intentó materializar, sin éxito, el fin del complejo penitenciario durante su segundo gobierno. Este miércoles, el ministro de Justicia, Luis Cordero, volvió a descartar la medida, argumentando "sobrepoblación". Bárbara Paillal Miércoles 3 de julio 2024 9:58 hrs.

Al mediodía el Presidente Gabriel Boric viajará en avión hasta la Región del Biobío para visitar Talcahuano, donde participará de la ceremonia de entrega y comisionamiento del buque rompehielos “Almirante Viel“. El Mandatario asistirá junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández; y a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry; pero además coincidirá con la expresidenta Michelle Bachelet, puesto que fue durante su administración que se dieron los primeros pasos para materializar el proyecto de confeccionamiento del buque. Cabe recordar que, la semana pasada, en el marco de su gira por la Región de Magallanes, el Presidente Boric había adelantado que se reuniría con la exmandataria para abordar desafíos de la educación superior y temas de contingencia. La cita se hará luego de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, enviara un oficio a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde descartó el cierre del penal Punta Peuco atendiendo a “la situación de sobrepoblación que viven los establecimientos penitenciarios”. Esta fue una de las últimas intenciones de la expresidenta Bachelet en horas finales de su segundo mandato, pero que fue truncada por la negativa del entonces titular de la cartera de Justicia, Jaime Campos. “Yo cerré, di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, sostuvo la expresidenta en entrevista con CNN.

