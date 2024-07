Tabilo completó con triunfo su debut en Wimbledon y extendió su racha en pasto

Después de que se suspendiera el martes por falta de luz natural, el duelo se reanudó este miércoles con una victoria en sets corridos para el chileno ante el experimentado local Daniel Evans.

Diario UChile Miércoles 3 de julio 2024 15:22 hrs.

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile celebra punto en contra de Sebastian Baez de Argentina por la ifinal del ATP 250 de Santiago 2024 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 03/3/2024 Felipe Zanca/Photosport Tennis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez The tennis player Alejandro Tabilo of Chile celebrate point against of Sebastian Baez of Argentina in the match for the final ATP 250 Santiago 2024 at the Club San Carlos de Apoquindo in Santiago, Chile. 03/3/2024 Felipe Zanca/Photosport