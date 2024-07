Alejandra Sepúlveda por presiones de las AFP en reforma previsional: “Espero que no influya en la votación de la oposición”

6a6e52f5bd

Una importante tensión se ha desatado en la Comisión de Trabajo del Senado, en medio de un intento del Gobierno por apurar la votación en general de la reforma de pensiones. La idea del Ejecutivo era que esta semana se zanjará aquello, pero su pretensión se vio frustrada por la negativa de los parlamentarios de oposición. Lo que tampoco ayudó al Gobierno fue que esta semana asumió como presidente provisorio de la Comisión el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, en reemplazo de su compañero de tienda, Iván Moreira, que se encuentra con licencia médica. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora independiente, ex militante de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) e integrante de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, detalló que hoy se debería terminar la labol del comité técnico de pensiones y expresó sus deseos de que la próxima semana se pueda votar la idea de legislar. “Termina la comisión el día de hoy, jueves en la tarde, nos van a dar nuestros asesores el reporte que corresponde y este fin de semana nos van a entregar un documento. Nosotros esperamos votar entre lunes y miércoles, yo espero que no sigan dilatando esto, porque es solo la idea de legislar, la posibilidad de querer discutir el tema”, advirtió. Respecto a la disposición de los senadores opositores para sacar adelante el proyecto de ley, la parlamentaria afirmó que ve “una disposición de querer mejorar las pensiones”, pero no “de colocar alternativas frente a lo que ellos están planteando”. “Dicen que no al seguro social pero tampoco vemos alternativas reales que podamos incorporar para poder aumentar estas pensiones. Entonces, yo creo que si no estamos de acuerdo no podemos seguir dilatando y lo que corresponde es votar”, indicó. Por otra parte, consultada sobre las presiones de la industria de las AFP a las que ha apuntado la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, Sepulveda aseguró que efectivamente se ha dado aquello, de la mano de campañas publicitarias. “Sin duda hay un interés de parte de las AFP, de quienes son parte del mercado de capitales y que no quieren que se mueva una coma de lo que hoy día es este sistema. Están ganando muchísimos millones de dólares permanentemente, durante muchos años, entonces, obviamente no quieren que cambie ni una coma y por el contrario, quieren que se refuerce, que el 6% se vaya completamente a capitalización individual. No están pensando en que lo más importante es cómo subimos las pensiones hoy día”, estimó. Asimismo, Sepúlveda instó a que esta presión no termine afectando las votaciones de los senadores. “Hay una costumbre de ejercer presión sobre parlamentarios, pero uno tiene que estar sobre las cosas importantes de este país, pensando en el bien común y en las personas que nos eligieron para poder mejorar su calidad de vida. Las AFP han presionado permanentemente al sistema político, pero yo espero que eso no influya en la votación de los senadores y senadoras de la oposición”, dijo. En cuanto al contenido del proyecto y al 6% de cotización adicional, la senadora Sepúlveda sostuvo que no se puede ceder más allá del 3% destinado a un seguro social. “Cuando a mí me dicen 5-1, por ejemplo, no nos alcanza para nada. A lo menos debería ser un 3%, un 2,8, pero disminuir más que eso es bien complejo lo que tu puedas ofrecer”, comentó. En tanto, la senadora sostuvo que el Congreso está “haciendo una reforma, discutiéndola, para entregarle muy poco a los jubilados y jubiladas y ese no es el objetivo”. Al contrario, “el Gobierno quiere entregar más beneficios y por eso se partió en un 6%”.

