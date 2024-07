f419559afd

16bb3ea635

Deportes Ángel Botto y la figura de Pablo Milad: “Es un oportunista, un hombre de pocas capacidades intelectuales” El ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP conversó con "El ágora deportes" sobre el bullado rol del dirigente chileno en la Copa América. Asimismo, se refirió a la figura del VAR a y las recientes denuncias de corrupción en el arbitraje. Diario UChile Jueves 4 de julio 2024 13:00 hrs. Presidente de la ANFP, Pablo Milad. Foto: Aton.

Compartir en

“Oportunista” y un “hombre de pocas capacidades intelectuales”, fueron las palabras utilizadas por el ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ángel Botto, para definir a Pablo Milad, quien actualmente preside el gremio del fútbol chileno con una gestión que ha estado plagada de fuertes críticas. “No lo creo del nivel intelectual suficiente como para poder superar las presiones y las habituales maniobras que tratan de realiza los terceros que están involucrados”, sumó Botto durante la más reciente edición de “El ágora deportes“, programa de Radio Universidad de Chile. Esto, en el marco de una serie de cuestionamientos a la gestión del dirigente, en relación a la incorporación de la casa de apuestas Betsson como el principal auspiciador del torneo chileno de la primera división durante la temporada del 2023, el escaso desarrollo de las divisiones juveniles y la fallida candidatura de nuestro país al Mundial 2030 en conjunto con Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes sí serán sedes del certamen. “Pablo Milad tiene un historial como hombre público que no es bueno, y ha demostrado, desde mi personal punto de vista, una falencia intelectual y de capacidades mentales bastante precaria”, sentenció Botto sobre Milad, quien también ejerció como intendente de la Región del Maule durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. A todo esto, se suman los señalamientos hechos hacia su figura tras el breve paso de Chile por la Copa América, donde se cometieron una serie de faltas en contra de la selección nacional que no recibieron ningún tipo de sanción desde el VAR. Sobre dicha entidad, el ex presidente del Tribunal de Disciplina aseguró que se trata de “un gran elemento técnico” que, sin embargo, no deja de ser “permeable”. “Y lo es porque, en primer lugar, el VAR que se está usando en Sudamérica no es del nivel ni de la categoría de los que se están usando en Europa“, argumentó. “Y en segundo lugar, la gente que va al VAR tampoco tiene las competencias adecuadas para manejar este instrumento técnico. Yo me quedé bien preocupado. No recuerdo quién, pero alguien en algún minuto señaló que hubo intervención del VAR en la no expulsión del jugador canadiense (Moïse Bombito), en el golpe que le da al jugador chileno (Rodrigo Echeverría), y eso ya hace levantar una gran sospecha respecto de la incapacidad o a la tendenciosidad de quienes están integrando el VAR”, indicó Botto. Un negocio Hace pocos días, un reportaje de TVN reveló un posible vínculo entre el arbitraje chileno y las casas de apuestas a través de una presunta manipulación de las tarjetas amarillas. Al respecto, Botto afirmó que se trata de una problemática de larga data. “Los que somos viejos tenemos que ser consecuentes con algo que es objetivo. Los escándalos arbitrales vienen desde hace mucho tiempo, no es algo de esta época. Quizás ahora se ha podido observar con mayor amplitud y objetividad porque se han generado avances técnicos que están dejando al descubierto la forma en que se manejan los arbitrajes, en que se cobran las faltas, de la manera en que un árbitro es más o menos eficiente”, comentó. Aunque igualmente enfatizó que el problema de fondo radica en las relaciones económicas que permean al fútbol. “El tema pasa por los intereses económicos que se juegan en este tipo de grandes eventos como la Copa América. Si usted mira la configuración de los grupos y las ubicaciones que tienen habitualmente equipos como Argentina, Brasil y Uruguay, que a mi juicio es el que domina sin contrapeso la parte organizativa de la Confederación Sudamericana, se va dando cuenta desde ahí que le van colocando rivales que, en definitiva, los hace tener muchas posibilidades de llegar a la instancia final”. “En el plano de la conspiración, y en el plano jurídico, también se dice que muchos indicios van haciendo pruebas. Los grupos en que colocan a Uruguay, a Brasil, están hechos claramente para ir facilitando estas circunstancias. Ahora, en el plano conspirativo y sin tener una prueba concreta y solo indicios, Chile siempre es un rival complejo para Argentina, y ellos lo sienten de esa manera”, analizó Botto, Por último, y sobre organizaciones regionales como la Conmebol, reflexionó que “esta es una gran empresa económica donde, además, el nivel de la gente que dirige hoy la Conmebol es muy bajo. Si usted indaga en sus vidas, en quiénes eran los que actualmente tienen cargos importantes en la Conmebol, son gente de tono menor. Son gente de nivel educacional muy precario, que no tiene formaciones profesionales o técnicas de ninguna naturaleza. Generalmente, son gente que han partido de sus respectivos equipos, que han ido ganando posiciones en sus respectivas federaciones y han accedido a la Conmebol sin las capacidades valóricas como para tratar de cambiar las cosas”.

“Oportunista” y un “hombre de pocas capacidades intelectuales”, fueron las palabras utilizadas por el ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ángel Botto, para definir a Pablo Milad, quien actualmente preside el gremio del fútbol chileno con una gestión que ha estado plagada de fuertes críticas. “No lo creo del nivel intelectual suficiente como para poder superar las presiones y las habituales maniobras que tratan de realiza los terceros que están involucrados”, sumó Botto durante la más reciente edición de “El ágora deportes“, programa de Radio Universidad de Chile. Esto, en el marco de una serie de cuestionamientos a la gestión del dirigente, en relación a la incorporación de la casa de apuestas Betsson como el principal auspiciador del torneo chileno de la primera división durante la temporada del 2023, el escaso desarrollo de las divisiones juveniles y la fallida candidatura de nuestro país al Mundial 2030 en conjunto con Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes sí serán sedes del certamen. “Pablo Milad tiene un historial como hombre público que no es bueno, y ha demostrado, desde mi personal punto de vista, una falencia intelectual y de capacidades mentales bastante precaria”, sentenció Botto sobre Milad, quien también ejerció como intendente de la Región del Maule durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. A todo esto, se suman los señalamientos hechos hacia su figura tras el breve paso de Chile por la Copa América, donde se cometieron una serie de faltas en contra de la selección nacional que no recibieron ningún tipo de sanción desde el VAR. Sobre dicha entidad, el ex presidente del Tribunal de Disciplina aseguró que se trata de “un gran elemento técnico” que, sin embargo, no deja de ser “permeable”. “Y lo es porque, en primer lugar, el VAR que se está usando en Sudamérica no es del nivel ni de la categoría de los que se están usando en Europa“, argumentó. “Y en segundo lugar, la gente que va al VAR tampoco tiene las competencias adecuadas para manejar este instrumento técnico. Yo me quedé bien preocupado. No recuerdo quién, pero alguien en algún minuto señaló que hubo intervención del VAR en la no expulsión del jugador canadiense (Moïse Bombito), en el golpe que le da al jugador chileno (Rodrigo Echeverría), y eso ya hace levantar una gran sospecha respecto de la incapacidad o a la tendenciosidad de quienes están integrando el VAR”, indicó Botto. Un negocio Hace pocos días, un reportaje de TVN reveló un posible vínculo entre el arbitraje chileno y las casas de apuestas a través de una presunta manipulación de las tarjetas amarillas. Al respecto, Botto afirmó que se trata de una problemática de larga data. “Los que somos viejos tenemos que ser consecuentes con algo que es objetivo. Los escándalos arbitrales vienen desde hace mucho tiempo, no es algo de esta época. Quizás ahora se ha podido observar con mayor amplitud y objetividad porque se han generado avances técnicos que están dejando al descubierto la forma en que se manejan los arbitrajes, en que se cobran las faltas, de la manera en que un árbitro es más o menos eficiente”, comentó. Aunque igualmente enfatizó que el problema de fondo radica en las relaciones económicas que permean al fútbol. “El tema pasa por los intereses económicos que se juegan en este tipo de grandes eventos como la Copa América. Si usted mira la configuración de los grupos y las ubicaciones que tienen habitualmente equipos como Argentina, Brasil y Uruguay, que a mi juicio es el que domina sin contrapeso la parte organizativa de la Confederación Sudamericana, se va dando cuenta desde ahí que le van colocando rivales que, en definitiva, los hace tener muchas posibilidades de llegar a la instancia final”. “En el plano de la conspiración, y en el plano jurídico, también se dice que muchos indicios van haciendo pruebas. Los grupos en que colocan a Uruguay, a Brasil, están hechos claramente para ir facilitando estas circunstancias. Ahora, en el plano conspirativo y sin tener una prueba concreta y solo indicios, Chile siempre es un rival complejo para Argentina, y ellos lo sienten de esa manera”, analizó Botto, Por último, y sobre organizaciones regionales como la Conmebol, reflexionó que “esta es una gran empresa económica donde, además, el nivel de la gente que dirige hoy la Conmebol es muy bajo. Si usted indaga en sus vidas, en quiénes eran los que actualmente tienen cargos importantes en la Conmebol, son gente de tono menor. Son gente de nivel educacional muy precario, que no tiene formaciones profesionales o técnicas de ninguna naturaleza. Generalmente, son gente que han partido de sus respectivos equipos, que han ido ganando posiciones en sus respectivas federaciones y han accedido a la Conmebol sin las capacidades valóricas como para tratar de cambiar las cosas”.