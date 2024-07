f419559afd

Educación Nacional Diputada Raphael (RN) por caso Junaeb: “Esta es una oportunidad para reformular completamente el sistema” La parlamentaria apuntó a un problema de gestión y llamó al Mineduc a tomar parte activa en la discusión. "Hay que implementar todas las medidas correctivas y preventivas. Además, lo más importante es determinar responsabilidades“, solicitó. Diario UChile Jueves 4 de julio 2024 14:03 hrs. La diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael. Foto: Raul Zamora/ATON.

La diputada de Renovación Nacional por la Región de Aysén e integrante de la Comisión de Educación, Marcia Raphael, abordó los cuestionamientos a la gestión de la Junta Nacional de Auxilio y Beca Escolar (Junaeb) tras el retraso en la entrega de útiles escolares y la denuncia de una supuesta malversación de fondos. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria relevó que “estamos hablando de un preinforme en Contraloría donde se señalan muchos errores, por decirlo suavemente, respecto a cambios en los contratos, aumentos de precios, una serie de irregularidades y que ni siquiera se toma razón en la Contraloría, ahí ya partimos mal. O sea, cualquier traspaso o cambio administrativo en una institución pública tiene que pasar por toma de razón y eso no se hizo. Ya uno siente que hay algo raro ahí”. “Y además de eso, las grandes sumas. Hay exdirectores que hablan de 12 mil millones, 16 mil millones, son sumas muy importantes. Además de eso, una falta de gestión absoluta respecto a los útiles escolares. Estamos ya en vacaciones de invierno y señala que no se entregaron porque la licitación se declaró desierta. Eso no es gestión”, afirmó. Consultada si esto es un problema de gestión o si desde RN advierten una eventual comisión de ilícitos, Raphael respondió que “el tema de útiles escolares hay que partir porque es una mala gestión. Cuando yo hago una licitación y sale desierta, tengo que tener algunos planes (…), generar una celeridad para que finalmente le lleguen los útiles escolares a los alumnos. Esa es una mala gestión, pero el tema de las raciones alimenticias, sin duda, el preinforme de la Contraloría General de la República señala muchas, muchas falencias, de irregularidades. Estamos hablando de casi 3 mil 500 millones por 284 raciones alimenticias”. “El hecho de haber subido el costo fijo versus el costo variable para pagarles a los proveedores, eso claramente también tiene un objetivo, el costo fijo es lo que tú planificas anual para el año de todas las raciones escolares del país, ese es un costo fijo que es general y todos los meses se define que es lo que se va a entregar y en qué lugar, y ese es el costo variable. Por lo tanto, si aumento el costo fijo yo le pago mucho más al proveedor inicialmente, y después le voy diciendo que no son mil, que van a ser 500 y lo que señala la directora es que eso no afecta tanto porque no importa pagar de más o menos porque cuando se paga de más los proveedores lo devuelven. Eso es como extraño, me causa mucha duda”, cuestionó. Respecto a cómo llegaron a los cálculos de los montos en cuestión, la diputada respondió que uno de los puntos en que se basan los datos es “en el aumento del costo fijo versus el costo variable, eso, de acuerdo al informe, señala que eso significó un incremento y desembolso en pagos de aproximadamente 4 mil 640 millones, solo el cambio. También se habla en este pre informe que se había desestimado que no eran 30 raciones, sino que eran 284 que se entregaron. Esto fue entre septiembre y octubre del 2022, o sea un incremento de 4 mil 423 millones adicionales, así suma y sigue la cantidad de plata”. La diputada destacó que “este es un servicio que pareciera de bajo perfil pero mueve muchos recursos, mueve el 1,5 puntos del presupuesto de la nación”. En esa línea, destacó que la licitación de este gobierno del 2021 al 2024 fue por un billón 19 mil 341 millones. “Entonces, cualquier gobierno debiera ponerle mayor preocupación a un servicio que tal vez no tiene la relevancia y resulta que tiene mucha relevación en los servicios que ofrece, sino que además en los recursos que maneja. Yo creo que todos los años debería haber una auditoría importante“, indicó. Raphael además respaldó realizar modificaciones al modelo de Junaeb: “El servicio es pésimo, es muy malo. Entonces, ¿cómo nosotros fortalecemos eso? Sin duda, ¿por qué centralizas todo en cinco, diez contratos? Debieras descentralizarlo de manera mucho más grande y que existan muchos más proveedores que conozcan la realidad de cada región y que puedan llegar con el producto a tiempo que es lo que no ocurre en mi región”. “Creo que esta es una oportunidad de reformular completamente el sistema de Junaeb“, añadió. En esa línea, afirmó que “si nosotros dejamos que esto fluya de una manera muy normal y que no existan procesos de control, de fiscalización, auditorías, claramente esto se va viciando. No podemos permitir eso, yo creo que aquí debe operar un sistema de control importante desde la Contraloría, procesos administrativos dentro de la misma Junaeb que vaya generando informes constantes, pero además de eso yo aumentaría el número de proveedores, no puede concentrar en tan pocos proveedores el sistema de entrega de raciones alimenticias”. Por último, la diputada llamó al Ministerio de Educación a tomar parte activa en la discusión. “Saltarse los procesos administrativos sin realizar ninguna toma de razón en Contraloría ya es algo anómalo. Aquí hay que implementar todas las medidas correctivas, preventivas. Además, lo más importante es determinar responsabilidades“, zanjó. Revisa la entrevista completa acá:

