Derechos Humanos Nacional ONU respalda al INDH tras querella de Mario Desbordes por prevaricación El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Jab Jarab, envió una carta de apoyo a la directora de la institución nacional, Consuelo Contreras, tras la solicitud de remoción en su contra y del consejero Francisco Ugás. Diario UChile Jueves 4 de julio 2024 17:25 hrs. Placa de la sede en Santiago del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Foto: Aton.

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jab Jarab, envió una carta a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, en que le manifiesta su apoyo ante la arremetida que enfrenta el INDH. “Los ataques y cuestionamientos que se han dirigido hacia el INDH (…) son fuente de profunda preocupación para la Oficina a mi cargo”, dice el diplomático. La misiva del representante del Alto Comisionado se conoce un día después de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar a la Corte Suprema la remoción de dos consejeros del INDH, Consuelo Contreras y Francisco Ugás. Cabe recordar que el organismo se había querellado contra el exministro y candidato a alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), por el delito de tráfico de influencias luego de que se conocieran mensajes en WhatsApp que evidenciaban un eventual lobby a favor de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, lo que fue respondido con una acción judicial por parte de la defensa del exministro en la que solicitaron que no se diera lugar a la querella, argumentando que la institución no está facultada para actuar sobre delitos, lo que fue acogido por el tribunal. Al respecto, el representante del Alto Comisionado señala en su carta que “las críticas hacia el INDH (…) parecerían desconocer los principios fundamentales que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos. Estas instituciones tienen un rol esencial en la vigencia del Estado democrático de derecho, sobre todo respecto de su función de promoción y protección de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación”. Querella selectiva Asimismo, la autoridad internacional señala su “preocupación” porque “la querella se presentó en contra de algunas de las personas que integran el Consejo del INDH por el delito de prevaricación administrativa”. “Me preocupa especialmente el uso de una herramienta penal y su ejercicio nominativo solo en contra de algunos miembros del Consejo. El Consejo es un cuerpo colegiado que adopta sus decisiones conforme a procedimientos previamente establecidos”, señaló. Jarab dice que “los derechos humanos, contenidos en los Pactos y las Convenciones Internacionales de DD.HH., ratificados por los Estados (entre ellos, Chile) no representan una opción o postura particular, sino la base común del desarrollo de cualquier Estado democrático de derecho”. A ello, añade en el documento, que los DD.HH. “representan un consenso universal sobre mínimos de convivencia que, al menos hasta la fecha, no han sido reemplazados por otros y se encuentran vigentes”. Además, Jarab sugiere “respetuosamente que la institución eleve estas preocupaciones, si aún no lo ha hecho, ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), ante la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), así como ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la situación de las personas defensoras de los derechos humanos”.

