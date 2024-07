f419559afd

Entrevista Nacional Senador Núñez (PC) sobre Ley de Pesca: “La derecha quiere impedir el debate buscando excusas” El parlamentario cuestionó a la oposición por evitar la nulidad de la llamada Ley Longuiera. Y acusó al sector de usar el argumento de la inconstitucionalidad para bloquear una votación que suprimiría una legislación que "carece de legitimidad". Diario UChile Jueves 4 de julio 2024 11:02 hrs. Foto: Agencia Aton

Continúa el debate sobre la tramitación de la ley de pesca en el Congreso. Mientras la discusión sobre su reforma se encuentra entrampada en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja, debido a las 211 indicaciones que ingresaron diputados de la UDI que provienen de un informe de Sonami, en el Senado todavía avanza la iniciativa que busca anular la actual normativa. Al respecto, en entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el senador (PC), Daniel Núñez, afirmó que “hay una situación inexplicable, casi diría yo que raya en lo vergonzoso, que hace más de un año está en la Comisión de Constitución del Senado sin tramitarse el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que es de mi autoría, que establece la nulidad de la actual ley de pesca”. “Esa nulidad no se basa en suposiciones o en definiciones ideológicas, sino que en hechos objetivos. Esa ley fue votada en un marco de corrupción con una diputada y un senador, ambos de la UDI, Marta Isasi y Jaime Orpis, uno de ellos estuvo preso por recibir coimas de la industria pesquera y votar y presentar indicaciones que le beneficiaran a la empresa Corpesca y a la industria pesquera en la tramitación de la ley de pesca. Cuando hay una ley que tiene un vicio de legitimidad de delitos de corrupción que están ya totalmente resueltos y condenados por la justicia uno dice, obviamente, esa legislación carece de legitimidad democrática“, agregó. Sobre la demora de su votación en la Cámara Alta, que implicó que pescadores de todo el país acudieran este martes al Congreso, el parlamentario aseveró que “acá hay un debate que levantó la derecha respecto a la constitucionalidad de esta nulidad, es una discusión que ellos pueden tener todo el derecho de cuestionar y de creer que no es pertinente, pero eso se expresa de forma democrática en el voto y no vetando e impidiendo la discusión”. “Acá lo que hay para ser más directos es que la derecha está impugnando esta votación y no ha habido la voluntad de enfrentarla (…) Es vergonzoso que senadores de derecha, particularmente de la UDI, estén ocupando ese argumento como una excusa para no dar el debate y no votar. Hay mecanismos institucionales que están en la Constitución que establecen ante una norma o una ley o una indicación que se considere inconstitucional, tú vas al tribunal constitucional, pero ellos quieren impedir el debate buscando una excusa“, aseguró. Acerca de las históricas tramitaciones controversiales que han tenido las diferentes leyes de pesca, el militante del PC comentó que: “Hay un dicho popular que tiene mucho de verdad, se dice, ‘hecha la ley, hecha la trampa’, entonces, ¿Tenemos alguna forma institucional de impedir que hayan situaciones de corrupción? o ¿Tiene que ver con la ética o comportamiento de representantes populares?. Porque te diría que me parece sospechoso lo del diputado Bobadilla y pondría en duda de que no hay algún tipo de incentivo para que él justo presentara las indicaciones que curiosamente están pegadas y benefician a la industria pesquera, a mi me parece que él en forma voluntaria debería levantar el secreto bancario y deberíamos revisar su declaración de patrimonio e intereses”. “Pero lo de fondo acá, es que tenemos que tener parlamentarios que respeten los principios de probidad y que entiendan además la situación de daño que se esta provocando a Chile“, recalcó. Revisa la entrevista aquí:

