Tomás Duval por disputa municipal en la oposición: “Hay una responsabilidad en las directivas de los partidos de Chile Vamos”

Crecen los emplazamientos cruzados entre Chile Vamos y el Partido Republicano que ponen cuesta arriba el objetivo de lograr pactos por omisión entre ambas fuerzas, de cara a las elecciones municipales de octubre. En medio de las negociaciones y ante una “falta de definiciones” por parte de la coalición, la tienda que lidera José Antonio Kast presentó una nueva candidatura, esta vez a la alcaldía de Maipú, con el general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti. Esto, sin haberlo conversado previamente con Chile Vamos, lo que depositó un elemento más de tensión a los diálogos. La decisión causó molestia en Chile Vamos, quienes piden que la oposición actúe de manera conjunta antes de realizar estos anuncios. Sin embargo, un sector de Renovación Nacional ayer hizo lo propio. La senadora Paulina Núñez y el diputado Jorge Durán presentaron su apoyo a la candidatura independiente, del ex militante RN, Felipe Cruz, al municipio de Recoleta, donde también competiría la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado. El diputado Diego Schalper (RN) cuestionó: “¿Cómo las directivas de los partidos no van a ser capaces, de las distintas oposiciones, de ver quién es el más competitivo y ver cómo hacemos para que ese candidato llegue a ser el candidato sin dejar heridos en el camino?”. “Y eso aplica a Maipú y también a lo que está pasando en Recoleta. A mí me parece muy lamentable que cierto sector de mi partido, y lo digo con autocrítica, crea que levantar un candidato por fuera vaya a contribuir a que ganemos Recoleta. Yo quiero recordar que en Recoleta fue alcalde el señor Jadue porque la derecha llegó dividida en su elección. Entonces, yo le pido a las directivas y a los líderes de los partidos que entendamos, candidato más competitivo, unidad por el cambio y que irrumpa de manera tal de que haya una posibilidad de que todos se pongan detrás”, añadió. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, afirmó que los recientes sucesos confirman que no hay articulación entre las oposiciones. “Ese hecho está indicando que no existe una adecuada coordinación y negociación con otros sectores políticos por parte de Chile Vamos. Eso es lo que ha tensionado y va a provocar mayores conflictos en la medida que se acerquen las fechas finales, diría yo fatales, para la inscripción de las candidaturas. Por una parte, tienes a Demócratas y a Amarillos que también han colocado ciertas dudas acerca de la conveniencia, o no, de ir en este pacto con Chile Vamos. Al mismo tiempo, Republicanos con Chile Vamos más bien han estado en un tira y afloja permanente, sin una adecuada coordinación, y de ahí nacen candidaturas del Partido Republicano en distintas comunas del país, no solamente de alcaldes sino también de gobernaciones”, explicó. Consultado por los motivos tras las presiones de Republicanos, Duval, más allá de atribuir al reciente declive del partido y de su líder José Antonio Kast en las encuestas, apuntó a las proyecciones políticas. “Esta elección es muy relevante para Republicanos. Como un partido propiamente tal solo tiene diputados, pero en el mundo municipal y regional no tiene representantes. Por lo tanto, aquí se juega una carta muy importante no solamente en la contingencia, sino que en su posibilidad de proyectarse como una fuerza política importante”, señaló. Respecto al desafío para la coalición, Duval sostuvo que “Chile Vamos va a tener que sincerar en algún minuto cuál va a ser su estrategia definitiva, me parece que está cuestión de que sí con Republicanos y sí con Amarillos y Demócratas, me parece que una alianza tan amplia no va a ser y eso es lo que tienen que sincerar. En qué lugar efectivamente va a competir respecto del Partido Republicano o de otras fuerzas políticas, si las va a incluir o no, pero ya estamos en unos plazos muy acotados”. “Ampliar la coalición de Chile Vamos requiere incorporar entonces a Demócratas y otros, me parece que esa sería una lógica apertura en esa naturaleza. Ahora, eso significa que coloca una barrera respecto a Republicanos, porque en el fondo si incluyes a Amarillos y Demócratas en el pacto de Chile Vamos, y este tiene alguna afección con Republicanos, esas fuerzas políticas no se van a sentir cómodas en ese acuerdo”, añadió. Por último, el académico señaló que “ha habido una mala negociación interna incluso en Chile Vamos”. “Me llama la atención que los presidentes de partidos llamarán a un tercero para provocar acercamientos en las reuniones finales, eso refleja esas tensiones y dificultades que no han sido posibles de saldar, sin duda, hay una responsabilidad en las directivas de los partidos de Chile Vamos“, dijo. En tanto, la próxima semana se espera que Chile Vamos y Republicanos se reúnan en una cita de coordinación.

