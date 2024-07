f419559afd

Justicia Tribunal fija nuevas medidas cautelaras para Jadue: no podrá disponer de sus bienes El alcalde de Recoleta se encuentra en prisión preventiva desde el 03 de junio en el Anexo Capitán Yáber, luego de ser formalizado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. Diario UChile Jueves 4 de julio 2024 12:20 hrs. Foto: Agencia Aton

Este jueves el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago aceptó las medidas cautelares reales contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, solicitadas por los querellantes de la causa en la que se investiga una serie de delitos dentro de caso de farmacias populares. En concreto, los abogados de Best Quality y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) le requirieron al tribunal que se decrete la prohibición de celebrar contratos o convenios sobre las cinco propiedades y el vehículo de Daniel Jadue. Así, la jueza Katherine Román acogió la petición, lo que significa que estos bienes serán cautelados hasta una eventual condena. En paralelo, el juzgado deberá revisar la solicitud ingresada por la defensa del edil de Recoleta, acción judicial que busca revertir la prisión preventiva que cumple desde el 03 de junio el Anexo Capitán Yáber. Recordemos que Daniel Jadue es uno de los ocho imputados en el marco de la investigación de la gestión y administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En la indagatoria, el alcalde fue formalizado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. Comité por justicia para Daniel Jadue: “Hay una injusticia, una falta de equiparidad” “No es que no respetemos las instituciones, las instituciones tienen como hacerse respetar, pero también estas tienen que hacer un esfuerzo por hacerse respetables”, dijo el músico fundador de Inti Illimani, Jorgen Coulón, al cierre del acto en que se presentó el Comité por Justicia para Daniel Jadue en las afueras de los Palacios de Tribunales. En la instancia, integrantes del mundo de la cultura, de la academia, política y movimientos sociales dieron inicio a una serie de iniciativas que se realizarán en nuestro país y en el exterior para apoyar al jefe comunal de Recoleta frente a su prisión. En el marco de esta actividad, el ex diputado (PC) e integrante de su equipo de abogados, Hugo Gutiérrez, comentó la resolución del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago sobre el patrimonio de Jadue. “En definitiva hay una odiosidad que ya es inentendible. Creo que lo que hemos planteado en cuanto a que estamos en presencia de una persecución política, a mi ya no me cabe duda, con la determinación de hoy ya me queda claro con privarlo de su libertad, de sus bienes y de su cargo (…) creo que hay que tener ya un poco de mesura por parte de esta jurisdicción chilena y cada día deposito más mi confianza en lo que pueda hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la cautelar que hemos presentado y esperamos que desde ahí se pueda dar un pronunciamiento que impida al menos que el cargo de Daniel quede suspendido”, sostuvo Gutiérrez. Asimismo, para el ex ministro y candidato a la presidencia, Jorge Arrate, en este caso “hay una injusticia, una falta de equiparidad en el tratamiento“. Así, el también economista y escritor defendió la administración que ha realizado Daniel Jadue en Recoleta: “Estamos hablando del mejor alcalde que ha habido en Chile, de una persona que en su comuna tiene una hoja de servicios, de ejecución de proyectos, de nuevas ideas que han transformado lo que es la gestión municipal en nuestro país”. “Entonces, desde ese punto de vista, que no es un punto de vista jurídico, sino que es una mirada más bien ciudadana, nacional, no sólo de los que tenemos coincidencias políticas con Daniel Jadue, sino que mucha otra gente, consideramos que esto es una injusticia y una persecución”, recalcó. Cabe destacar que este miércoles, la diputada del PC, Carmen Hertz, confirmó la presentación de una solicitud urgente de medidas cautelares en favor del alcalde de Recoleta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los abogados que comparecieron ante esta comisión fueron Gonzalo Boye, Rodrigo Liberona, Carlos Margotta, Hugo Gutiérrez, Rodolfo Yanzón, Ramón Sepúlveda, Juan Carlos Manríquez, Enzo Morales, entre otros.

