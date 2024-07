6a6e52f5bd

Nacional Voto obligatorio, pero sin multa: Gobierno advierte que de aprobarse recurrirá al veto La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que el Ejecutivo es promotor de que quienes no cumplan con el deber cívico de concurrir a las urnas en octubre, sin justificación, serán sancionados con multa. Diario Uchile Jueves 4 de julio 2024 16:48 hrs. Imagen referencial del Servicio Electoral de Chile.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó el deseo del Ejecutivo de que el proyecto que establece la obligatoriedad de participación en las elecciones de octubre considere una multa para quienes no cumplan con el deber cívico sin justificación. En el marco de la puesta en marcha de la nueva sección del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, la ministra Tohá abordó las acusaciones de la oposición respecto a esta materia, dado que apuntan que al oficialismo le conviene en términos electorales la ausencia de castigo por no votar en los comicios de octubre. “Todavía no se ha terminado la tramitación de ese proyecto y ese proyecto se va a aprobar con multa ¿Qué más oficialista que el gobierno, no? Y el gobierno es promotor de un voto obligatorio con multa y lo vamos a defender, nos convenga o no nos convenga, lo hemos defendido siempre”, declaró la titular del Interior. En la misma línea, señaló que aquí “lo que se juega en el voto obligatorio no es a quien favorece o a quien perjudica, lo que se juega es la fortaleza de la democracia”. “La razón por la cual en la Cámara esto no se aprobó es porque había aprehensiones de cómo estaba formulada la multa”, comentó la secretaria de Estado. Asimismo, destacó que el Ejecutivo se va a encargar de que la falta de participación en las próximas elecciones sea sancionado con multa. Y si aquello no es aprobado por el Congreso Nacional el Gobierno ocupara las herramientas constitucionales para defender la penalidad. “Vamos a ocupar los mecanismos que nos da la legislación, incluido el veto, para que el voto obligatorio quede con multa, porque los chilenos no aceptarían la hipocresía de un voto obligatorio sin ningún tipo de sanción, sería contarnos cuentos”, subrayó Tohá.

