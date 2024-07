4a2e6ed6a0

Justicia Con Roger Waters y Pablo Iglesias: "Comité para la justicia de Jadue" llama a movilizarse por la libertad del alcalde Diversas personalidades presentaron esta instancia que tiene por propósito presionar para lograr la liberación del alcalde que actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. Diario UChile Viernes 5 de julio 2024 8:51 hrs.

Diversas personalidades presentaron el “Comité por la justicia de Daniel Jadue”, alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista (PC), en prisión preventiva desde el 3 de junio en el Anexo Capitán Yáber tras ser formalizado por el caso “Farmacias Populares”. En la actividad, en la que estuvo presente el músico Jorge Coulón, uno de los fundadores de Inti Illimani, y la pareja de Daniel Jadue, Anjuil Tostes, se leyó la “carta de adhesión” al movimiento en favor del jefe comunal. “Quienes conocemos a Daniel Jadue y quienes hemos seguido su caso desde la dimensión política, jurídica o humana, estimamos esta medida cautelar no solo desproporcionada, sino aberrante. Tenemos la convicción de que se trata de castigar judicialmente un proyecto transformador colectivo”, afirma el documento que fue leído a las afueras del palacio de los Tribunales de Justicia, en Santiago. “Los argumentos de la formalización se construyen a partir del relato de testigos cuya veracidad está lejos de considerarse como indubitada”, agrega el documento, que en su parte final hace una invitación “a todos a participar, movilizarse y opinar -en sus barrios y lugares de trabajo- para lograr libertad y justicia para Daniel Jadue”. La actividad terminó con Coulón y otras personalidades cantando “Manifiesto” de Víctor Jara, la que al concluir, el fundador de Inti Illimani acompañó con una reflexión. “A pocos metros de acá se encadenaba hace no tanto tiempo en la historia de Chile los familiares de los detenidos desaparecidos (…) No es que no respetemos las instituciones, las instituciones tienen cómo hacerse respetar, pero también las instituciones tienen que hacer un esfuerzo por hacerse respetar”, dijo el artista. Entre los firmantes de la carta en apoyo a Jadue figura Pablo Iglesias, fundador de Podemos, de España; y el artista Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, el ex militante del PS y excandidato presidencial Jorge Arrate y la escritora Diamela Eltit, entre otras personalidades.

