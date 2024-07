4a2e6ed6a0

Nacional Política Presidente Boric reflexiona sobre el alza de la luz: “Para las personas más vulnerables, el frío se vive distinto” El Mandatario advirtió que vendrán "dificultades", pero defendió el trabajo que realiza el ministro de Energía. Sobre la reforma de pensiones, afirmó que es una urgencia para la gran mayoría de la población "aunque algunos parecieran querer negarla". Bárbara Paillal Viernes 5 de julio 2024 11:20 hrs. Presidente Gabriel Boric en Consejo de Gabinete. Foto: Dragomir Yankovic/ATON.

El Presidente Gabriel Boric lideró un nuevo Consejo de Gabinete en el Palacio de La Moneda. Con presencia de sus ministros y ministras, el Mandatario llamó a reflexionar respecto a que el alza en las tarifas de la luz impactará en la población más vulnerable, pero enfatizó que el Gobierno está actuando responsablemente. En su intervención, el Jefe de Estado inició destacando los avances de la actual administración y realizó un guiño a la reforma previsional. “Como Gobierno hemos logrado ya no sólo estabilizar el país para cumplir los compromisos que adoptamos con Chile, sino que además hemos empezado a ver los brotes verdes de buenas políticas públicas y responsabilidad en la gestión. En particular en materia económica, también en una disputa día a día en el tema de la seguridad, que sabemos que es de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas, y también con el impulso de acciones legislativas que son importantes como, por ejemplo, la reforma de pensiones, que sabemos es una urgencia para la gran mayoría de los chilenos y chilenas, aunque algunos parecieran querer negarla“, indicó. Luego, el Presidente Boric compartió una reflexión: “Los inviernos no se viven igual para todos los chilenos. No solamente tenemos las diferencias entre el territorio, ustedes vieron en mi gira por Magallanes cómo estaba el clima inclemente pero hermoso en esta región austral del país, sino que también para las personas más vulnerables, el frío se vive distinto“, sostuvo. “Pensemos en la gente que vive en la calle, pensemos en la gente que no tiene aislación térmica, en la gente que vive hacinada y sobre todo en las familias a las que les cuesta llegar a fin de mes, donde el invierno encarece los costos de la vida. Y por eso creo que es súper importante que más allá de las políticas públicas generales que siempre estamos impulsando con un sentido de responsabilidad, no olvidemos para quién trabajamos. Para esa persona, para esa familia reforzada, para esa madre soltera, para ese trabajador precarizado que con mucho esfuerzo se desloma trabajando, pero aún así las circunstancias de la vida hacen que sea difícil llegar a fin de mes”, señaló. En esa línea, sostuvo que: “Estamos conscientes de algunas dificultades que vamos a enfrentar durante estos meses, en particular, respecto al alza del costo de la luz, que es una obligación que responsablemente tenemos que tomar como Gobierno, a la cual estamos obligados legalmente, pero en la cual el ministro (Diego) Pardow y el ministro (Mario) Marcel han estado trabajando intensamente para poder no solamente ampliar el subsidio de 1 millón 500 mil familias a 5 millones de familias, sino también para poder hacer una disminución de largo plazo respecto a las perspectivas del aumento original”. “Ese tipo de medidas en conjunto con el aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos, el aumento real más importante de los últimos 20 años, además del bolsillo electrónico, que me contaba el ministro Marcel que se demoró en el Congreso porque un sector no quiso votarlo y, por lo tanto, eso implica que durante un mes, un sector de la derecha no quiso votarlo, y eso implica que durante un mes van a tener que asumir los costos de la parafina, cosa que es una noticia que yo espero sensibilice a los parlamentarios”, declaró. En ese sentido, el Mandatario recalcó que “en cada una de sus carteras es importante eso, que no perdamos de vista para quienes trabajamos, para quienes esfuerzan y que aún así les es difícil la vida de invierno, pero no perdamos el optimismo”. Por último, abordando las buenas proyecciones que maneja el Gobierno en materia económica y de desarrollo, Boric sostuvo que eso también “depende, por cierto, de la sintonía con el sector privado, de la ciudadanía organizada, de los sindicatos, de los movimientos sociales, del sector privado, de los empresarios, de la sociedad civil en general, pero como Gobierno tenemos mucho que hacer en eso. Así que les pido por favor que nos concentremos en esas tareas y ahora el debate que tengamos lo abordemos desde esa perspectiva”.

