Nacional Política “Se parece cada vez más a la extrema derecha”: los dardos oficialistas contra Matthei y la defensa del ministro Cordero La alcaldesa de Providencia se vio envuelta en una nueva polémica luego de que instara a las y los candidatos de las próximas municipales a realizar promesas en materia de seguridad, porque no hay nada que genere "mayor adhesión". Bárbara Paillal Viernes 5 de julio 2024 17:56 hrs. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“Prometan no más, prometan. Porque, les digo, no hay nada, nada, que les vaya a generar mayor adhesión, que la gente entienda que ustedes realmente se van a preocupar de la seguridad de ellos”, fue la polémica frase que emitió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el marco de una reunión en Chile Vamos con candidatos a las elecciones municipales y de gobernadores. Producto de la revelación que realizó La Tercera, la jefa comunal tuvo que salir a aclarar sus dichos por medio de un video que subió a sus redes sociales en el que señaló que, atendiendo a la experiencia de Providencia, estaba instando a la instalación de cámaras y otros sistemas de vigilancia. “Lo que nosotros le dijimos a ellos es que les íbamos a prestar toda la colaboración técnica, pero también cómo postular a los diversos fondos que existen (…) para que efectivamente podamos instalar cámaras en nuestras grandes ciudades y otros sistemas de vigilancia en los sectores rurales”, afirmó. “Eso es lo que queremos para Chile. Por lo tanto, sí, prometan. Prometan con pachorra, prometan con convicción, porque vamos a cumplir“, reiteró. Vamos a prometer, vamos a comprometernos y vamos a cumplir. Los alcaldes conocemos la realidad que viven los vecinos, su miedo a la delincuencia y al crimen organizado. Porque las democracias se fortalecen con más seguridad y tranquilidad para los chilenos y chilenas. Nuestros… pic.twitter.com/GbffdbRw9l — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 5, 2024 Consultada sobre la posición del Gobiero, la vocera Camila Vallejo, definió como “preocupante” los dichos de la edil. Primero, “porque en su momento la misma alcaldesa dijo que la reforma previsional no es prioridad, a contrapelo del sentir mayoritario de nuestro país. Segundo, porque en la política no se trata de prometer y prometer y ya. Se trata de cumplir, se trata de avanzar, y porque yo creo que el gran interés de las personas es no alimentar los miedos y preocupaciones, sino que las soluciones, las certezas. Por eso tenemos, obviamente, diferencias”. Desde Barcelona, fue el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quién se sumó a los dardos oficialistas contra Matthei. Por medio de su cuenta de X, el militante de RD sostuvo que “para ninguna candidatura es bueno que se filtre de tus propias filas que -en un vuelco evidentemente populista– animas a candidaturas municipales a prometer a destajo para despertar y movilizar la emoción del temor”. Junto a ello, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusó de “frivolidad” a la alcaldesa al utilizar el tema de seguridad. “Con una necesidad tan sensible, angustiosa incluso para mucha gente, hacer un espacio de uso abusivo es a lo menos una frivolidad, no se puede jugar con los sentimientos que son muy subjetivos y que son muy reales y que tienen efectos en la salud de la gente, cuando están vinculados a temas como el de la seguridad, es como si alguien hiciera también un juego respecto de las catástrofes naturales”, señaló. “Muestra, de cuerpo entero, lo que son códigos valóricos respecto al respeto hacia las personas, pero al final los que sufren las consecuencias son seres humanos con una vinculación bastante elemental desde el punto de vista electoral”, añadió. Mientras, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que “queda claro que para Evelyn Matthei y la derecha la seguridad se trata de promesas electorales, de promesas populistas, para ganar adhesión popular. Movilizar la emoción del miedo para tener apoyo popular en las encuestas y en las elecciones, es tremendamente irresponsable, poco serio y populista, Evelyn Matthei se parece cada vez más a la extrema derecha en nuestro país“. Misma postura que sostiene el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, quién apuntó contra la serie de “errores” de Matthei. “Este es un segundo error que comete la alcaldesa Matthei. Yo asumo que ella está actuando de buena fe, pero de manera equivocada, y le haría un llamado a no instrumentalizar el dolor que significa en la familia chilena la irrupción del crimen organizado, del narcotráfico, el ver día a día cómo se ha ido destruyendo la calidad de vida producto de la irrupción de estos criminales para su campaña política”, solicitó. “Ella tiene grandes condiciones para ser candidata, pero no tiene derecho a utilizar un tema tan sensible, que tanto daño ha hecho en la sociedad chilena para su campaña. Yo creo que no es la estrategia electoral la que puede comandar las acciones de los políticos. Yo espero que ella rectifique esta situación, porque dos errores son aceptables, pero ya un tercer error, uno derechamente empezaría a pensar que hay mala fe”, cerró. Ministro Cordero: “Sería injusto quedarse con el titular” Un matiz respecto a las propias declaraciones de la vocera de Gobierno evidenció el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien llamó a considerar el contexto en que surgieron las declaraciones de la alcaldesa de Providencia. “La interpelación o el llamado que ella hace, que es un llamado de campaña, lo hace en un contexto de un seminario donde se estaban transmitiendo experiencias de gestión local. Si yo solo me quedara con esa frase, sería muy fácil descontextualizar la intervención de la alcaldesa Matthei”, sinceró. En esa línea, sostuvo que prefiere considerar todo el contenido de sus dichos porque “la nota entera da cuenta más bien de un énfasis de gestión y político en temas de seguridad. Pareciera ser más el enfoque de Chile Vamos y el de ella, pero creo que se estaba refiriendo a gestión municipal y a sus experiencias en la municipalidad de Providencia. Creo que sería injusto simplemente quedarse con el titular de la nota“, zanjó.

