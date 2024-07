4a2e6ed6a0

Nacional Política Senador Walker y reforma de pensiones: “No hay espacio político para un aumento en la edad de jubilación” El vicepresidente del Senado señaló que existen ciertas discusiones en materia previsional que deberían ser abordadas por un consejo autónomo que pueda zanjar las definiciones técnicas. Por otro lado, el legislador se refirió a la reforma electoral. Diario UChile Viernes 5 de julio 2024 11:18 hrs. Vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas). Foto: Aton.

La reforma de pensiones es la gran discusión que se toma el Congreso Nacional. Tensiones se vivieron durante esta semana luego de que el Ejecutivo aplazara la votación para que la mesa técnica en la comisión de Trabajo tuviera más tiempo para elaborar su informe. Hecho que le valió al Gobierno críticas desde la oposición. En ese marco, el vicepresidente de la Cámara del Senado, Matías Walker (Demócratas), en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, afirmó que “no entiendo la razón de la molestia del Ejecutivo”. “Se había acordado entre el Gobierno y los senadores de la comisión de Trabajo que se iba a esperar el informe de la mesa técnica”, remarcó. El senador abordó las dificultades que han existido para sacar adelante una reforma previsional en el Congreso. “Yo voté a favor de la reforma previsional de la presidenta (Michelle) Bachelet, lamentablemente tanto la derecha como el Frente Amplio votaron en contra y no pudo prosperar. Después llegamos a un acuerdo en el gobierno del presidente (Sebastián) Piñera sobre la base del 3 y 3 pero no prosperó el proyecto en el Senado. Yo espero que la tercera sea la vencida”, apuntó Walker. Por otra parte, el representante del Partido Demócratas se refirió a la discusión que se desprende de este proyecto sobre el aumento de la edad de jubilación. “Lo mejor, y algunos lo han propuesto, es que exista un consejo técnico autónomo que pueda hacer esas definiciones más técnicas. Hoy día no hay espacio político para un aumento en la edad de jubilación”, afirmó tajante. En otras discusiones que se desarrollan en paralelo, el senador Walker comentó el estado de la reforma electoral y el debate sobre sí se debe multar o no a quiénes no vayan a votar en las próximas elecciones. “Siempre he recordado un aforismo jurídico que dice que obligación sin sanción no es obligación. Es fundamental que exista multa en caso de no cumplir una obligación, en este caso de votar”, señaló, agregando que “en la Constitución está establecido que el voto es obligatorio”. Por lo anterior, el senador Walker mencionó que: “Había que adecuarlo a estas elecciones, había que incorporarlo a la norma. Esto lo advirtió el Servel hace mucho tiempo y el Senado así lo había entendido y habíamos aprobado la multa. Yo celebro que el Senado por unanimidad haya rechazado esta votación de la Cámara que fue insólita donde no se alcanzó el quórum para establecer la multa”. El parlamentario reafirmó que “había que establecer la plena obligación del voto obligatorio para estas elecciones de octubre”. “Aprovechando esta ley de los dos días que se ha vuelto una ley miscelánea porque se discute los aportes de los partidos, obviamente el voto en dos días hace que los aportes no puedan ser los mismos porque estamos hablando de cifras siderales. Otra cosa insólita es de restringir la publicidad a través de redes sociales. Hay una serie de discusiones pero espero que se pueda aprobar el proyecto esta semana con multa”, comentó. Revisa aquí la entrevista completa:

