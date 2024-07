bb24b1331c

35a69a9d33

Energía Nacional Subsidio eléctrico: ya han postulado cerca de un millón de personas El Ministerio de Energía ya publicó el decreto que oficializa el alza en las cuentas de la luz. En una actividad en La Pintana, el titular de la cartera, Diego Pardow, recordó que las postulaciones al subsidio serán hasta el próximo 14 de julio. Diario UChile Sábado 6 de julio 2024 12:14 hrs. Foto referencial. Andres Pina/Aton Chile

Compartir en

El Ministerio de Energía publicó el decreto que hace oficial la primera de las tres alzas en las cuentas de la luz establecidas en la Ley de Estabilización de las Tarifas Eléctricas, así como también el subsidio al cual pueden postular el 40% de los hogares más vulnerables. Para acompañar, justamente, el proceso de postulación, este sábado el ministro de la cartera, Diego Pardow, participó en una actividad en la comuna de La Pintana, donde informó que el subsidio ya ha sido solicitado por cerca de un millón de personas en la página web subsidioelectrico.cl “Esto significa que vamos respondiendo al desafío que nos habíamos puesto después de esta primera semana de postulación”, dijo el secretario de Estado. En la instancia, destinada a que los vecinos y vecinas solucionen sus dudas en torno al subsidio, Pardow además detalló los motivos por los que se inició un proceso de postulación y no se entregó el apoyo de manera automática. “Esta es la primera vez que existe un subsidio eléctrico y una de las dificultades que tiene es que el Estado es que nosotros tenemos la información sobre la vulnerabilidad de las personas en el Registro Social de Hogares, pero no la información sobre el consumo eléctrico, no tenemos su número de medidor, no tenemos su número de cliente y como podrán ver la mayor cantidad de las personas, si trajeron su cuenta de la luz, lo más probable es que no esté a su nombre. Esa es la situación de muchos hogares y además hay algunos donde hay un solo medidor, pero más de un hogar”, añadió. Por otra parte, el ministro defendió la decisión de que la postulación se hiciera a través de internet, pese a las complicaciones que eso pudiera traer con algunos grupos de la población, como los adultos mayores. “La razón es que necesitamos que las postulaciones sean rápidas. Las alzas en la cuenta de la luz ya están ocurriendo y si lo hicieramos en papel, aquellas personas que hayan postulado, por ejemplo, al subsidio de agua potable, sabrán que toma un montón de tiempo procesar esos papeles. Cuando los procesos se hacen por internet son más rápidos”, indicó. Finalmente, el titular de Energía recordó que la postulación al subsidio eléctrico es hasta el próximo domingo 14 de julio. Luego de aquello, se abrirá una nueva postulación en el mes de octubre.

El Ministerio de Energía publicó el decreto que hace oficial la primera de las tres alzas en las cuentas de la luz establecidas en la Ley de Estabilización de las Tarifas Eléctricas, así como también el subsidio al cual pueden postular el 40% de los hogares más vulnerables. Para acompañar, justamente, el proceso de postulación, este sábado el ministro de la cartera, Diego Pardow, participó en una actividad en la comuna de La Pintana, donde informó que el subsidio ya ha sido solicitado por cerca de un millón de personas en la página web subsidioelectrico.cl “Esto significa que vamos respondiendo al desafío que nos habíamos puesto después de esta primera semana de postulación”, dijo el secretario de Estado. En la instancia, destinada a que los vecinos y vecinas solucionen sus dudas en torno al subsidio, Pardow además detalló los motivos por los que se inició un proceso de postulación y no se entregó el apoyo de manera automática. “Esta es la primera vez que existe un subsidio eléctrico y una de las dificultades que tiene es que el Estado es que nosotros tenemos la información sobre la vulnerabilidad de las personas en el Registro Social de Hogares, pero no la información sobre el consumo eléctrico, no tenemos su número de medidor, no tenemos su número de cliente y como podrán ver la mayor cantidad de las personas, si trajeron su cuenta de la luz, lo más probable es que no esté a su nombre. Esa es la situación de muchos hogares y además hay algunos donde hay un solo medidor, pero más de un hogar”, añadió. Por otra parte, el ministro defendió la decisión de que la postulación se hiciera a través de internet, pese a las complicaciones que eso pudiera traer con algunos grupos de la población, como los adultos mayores. “La razón es que necesitamos que las postulaciones sean rápidas. Las alzas en la cuenta de la luz ya están ocurriendo y si lo hicieramos en papel, aquellas personas que hayan postulado, por ejemplo, al subsidio de agua potable, sabrán que toma un montón de tiempo procesar esos papeles. Cuando los procesos se hacen por internet son más rápidos”, indicó. Finalmente, el titular de Energía recordó que la postulación al subsidio eléctrico es hasta el próximo domingo 14 de julio. Luego de aquello, se abrirá una nueva postulación en el mes de octubre.