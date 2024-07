e09c83044a

Política Juan Andrés Lagos: “El gobierno debería haber resistido esa presión indebida” Tras su desvinculación como asesor de la subsecretaría del Interior, el militante del Partido Comunista acusó una “brutal operación política y mediática” de la derecha para conseguir sacarlo de La Moneda. Diario UChile Domingo 7 de julio 2024 11:43 hrs. Juan Andrés Lagos.

El ahora exasesor de la subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, se refirió a su despido y la operación gestada para conseguirlo. Lagos, periodista de profesión, es integrante del Comité Central del PC y hombre cercano a Lautaro Carmona, de ahí la molestia evidente del partido tras oficializarse su alejamiento de Palacio. En entrevista con La Tercera, Lagos señaló respecto al conflicto político generado por su despido que “el presidente del partido, Lautaro Carmona, hizo un punto que obviamente yo comparto: la forma en que se hizo. Aquí hubo una publicación de un diario, La Tercera, que dice que Juan Andrés Lagos se va de la subsecretaría de Interior por tres razones: por su apoyo a Daniel Jadue, por su postura hacia Venezuela y por sus declaraciones sobre el estallido social”. “Pero esa es una versión de un diario a la que se sumaron El Mercurio, Radio Biobío y otros. Y al menos para mí, eso generó una situación de bastante sorpresa, desconcierto y desencanto, tanto por la forma como por el fondo sobre cómo esto se daba a conocer públicamente”, sostuvo. En relación a la molestia del partido tras informarse por la prensa, Juan Andrés Lagos indicó que “el problema no es que si yo estaba o no informado. Lo más relevante es la seguidilla de versiones que se generaron. Esto en un contexto en que las fuerzas políticas de la derecha -RN, UDI, republicanos- ya venían exigiendo públicamente mi salida”. “¿Y qué pasó? Ese hecho objetivo se sumó a una verdadera obsesión de los medios de comunicación hacia mí. No era tan raro tampoco. Esa personalización extrema también ocurrió cuando yo trabajaba en el gobierno de la Nueva Mayoría. Viene desde hace muchos años”, aportó Lagos. “Es una persecución política y mediática muy violenta y personalizada. Lo que pasó ahora es que la presión fue cada vez más fuerte. Cuando estuve en el comando estratégico de la campaña del En Contra también se ejerció”, añadió. Presiones de la derecha Respecto a la tensión que generó la desvinculación de Juan Andrés Lagos entre el Gobierno y el PC, el dirigente afirmó que “esa versión omite o no refiere a la presión que hubo por parte de la derecha. Eso es lo que gatilla mi salida: la enorme presión que ejerció la derecha”. “Sólo puedo decir que he recibido muchos mensajes de apoyo y que mi rol siempre fue el de un asesor externo. Mi trabajo estaba vinculado a propuestas y diagnósticos sobre el crimen organizado, el lavado de dinero, el secreto bancario y sobre catástrofes”, dijo. Apoyo a Jadue El dirigente comunista también abordó su apoyo a Daniel Jadue previo a su detención y que habría incomodado a La Moneda. “A ver, fui a acompañar a Daniel Jadue entre centenares de personas. Esa fue la primera vez que se presentó en los tribunales y ni siquiera estaba preso. No hice declaraciones. No me puse detrás de un cartel. Sólo estuve ahí”. “Generar un hecho para decir que mi presencia allí era parte de una presión indebida del Partido Comunista a los tribunales de justicia no corresponde a la realidad. Ejercer la libertad de expresión no puede asumirse como una transgresión a otro poder del Estado. Sentar un precedente en esa dimensión es muy grave”, explicó Lagos. “Si alguien me demuestra que yo no he tenido lealtad política con nuestro gobierno y respeto total por los poderes del Estado, que me lo demuestre”, dijo el exasesor. También desde el Partido Socialista afirmaron que se parte de un gobierno conlleva responsabilidades, como saber guardar silencio, aunque no se esté de acuerdo con ciertas acciones. “¿Y quién le ha dicho algo al senador Juan Luis Castro, a Fidel Espinoza y a otros dirigentes del Partido Socialista cuando han dicho cosas bastante críticas sobre el gobierno? El PC nunca ha usado terminologías que otros sí han usado. Por lo tanto, pediríamos el mínimo de consideración en igualdad de condiciones”. “Quiero ser súper franco. Además de creer que Daniel es inocente, mi convicción ética fue ir para acompañarlo porque siempre voy a estar al lado de una persona que está siendo golpeada injustamente. Y si eso significó falta de prudencia, no sé a lo que hemos llegado. Realmente, no veo el problema de que un dirigente que es del mismo partido que Daniel, pueda generarle un problema al gobierno sólo por estar presente. Ahí es donde viene la omisión”, señaló Lagos. “La omisión de no asumir y reconocer que aquí había una campaña previa, sostenida y creciente que apuntaba a generar mi salida”, complementó. El periodista lamentó que el Gobierno no haya podido resistir la presión para provocar su salida. “Yo creo que el gobierno debería haber resistido esa presión, porque es una presión indebida, antidemocrática. Creo que se ha cedido en un asunto que yo espero que no frene ni debilite todo el accionar que el gobierno ha llevado adelante en materia de crimen organizado. Aquí debo aclarar que el tema del narcotráfico yo lo vengo trabajando desde hace más de 15 años. No era un trabajo que hacía desde la casa. Lo he estudiado, tengo redes, conozco el tema”. Sin reproches Sobre este último punto, Juan Andrés Lagos sinceró que jamás tuvo un llamado de atención de La Moneda. No tuve reproches. Y quiero aclarar que no está en mi ánimo dañar la figura ni el accionar de Manuel Monsalve y su equipo. Ellos están haciendo un trabajo muy serio contra el crimen organizado”. “O sea, comparado con lo que hicimos en el gobierno de la Nueva Mayoría o lo que hicieron los gobiernos de la derecha, este gobierno está trabajando seriamente. No tengo nada que decir. Trabajé muy bien con ellos. Y tampoco es que yo fuera una persona tan relevante. Era sólo un asesor que hacía balances, propuestas y sugerencias. Ese monstruito que han tratado de crear no tiene nada que ver con la realidad”, agregó. Consultado por las declaraciones del subsecretario Monsalve respecto a que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”, Juan Andrés Lagos sostuvo: “Está bien, pero cómo le vas a pedir a un partido como el PC que no vaya a acompañar a un miembro de la comisión política y que, además, es un excandidato presidencial. Por eso digo que el problema no es cómo se trató el tema, sino cómo lo impusieron en la agenda. Evidentemente que esto ha sido una operación política burda. No tengo dudas”. Venezuela Y sobre el tema Venezuela, algo que ha tensionado la relación entre el PC y el Gobierno, el exasesor indicó que “es cierto que la línea formal del gobierno es crítica a Venezuela. Pero también es cierto que bajo este gobierno se repuso al embajador. Y eso no es poca cosa. De hecho, la primera autoridad de gobierno que visitó Venezuela después de reponer las relaciones diplomáticas fue Manuel Monsalve. “Ese fue un primer gran paso para establecer lo que la derecha ha tratado de vapulear y boicotear: el acuerdo protocolar respecto de temas de crimen organizado. Entonces, a la derecha -que no hizo nada para enfrentar este problema- yo no sé por qué se les ocurrió que había un personaje oscuro, siniestro, comunista, que poco menos que estaba detrás de todo. Tal vez lo hacen porque tienen un anticomunismo feroz”, aseguró Lagos. Por último, en relación a su despido y la herida abierta que dejó la convivencia entre La Moneda y el PC, Lagos afirmó que “obviamente que fue un episodio muy ingrato. Pero yo me quedo con la experiencia de haber trabajado con un gran equipo. Esto no lo nubla”.

