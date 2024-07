Ministra Vallejo descarta presiones de la derecha en salida de Juan Andrés Lagos

e09c83044a

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desmintió hoy que la desvinculación de Juan Andrés Lagos, quien se desempeñaba como asesor de la subsecretaría del Interior, hay sido motivada por presiones políticas desde la derecha. Lagos concedió una entrevista a La Tercera donde señaló que, respecto a la tensión generada entre el Gobierno y el PC por temas como Venezuela, la situación procesal del alcalde Jadue o seguridad pública, “esa versión omite o no refiere a la presión que hubo por parte de la derecha. Eso es lo que gatilla mi salida: la enorme presión que ejerció la derecha”. Tras estas declaraciones, Vallejo respondió a Meganoticias que “el gobierno no toma decisiones en función de presiones de la oposición. El gobierno lo que hace es tomar sus decisiones pensando en mejorar sus políticas públicas, en mejorar su desempeño y en hacer avanzar su compromiso”. “Imagínense, ahora estamos empeñados en luchar por sacar la reforma previsional a pesar de las presiones de la oposición a ciertos sectores diciendo que la reforma previsional no es prioridad”, complementó. “Yo no tengo el detalle de esa entrevista, pero lo que puedo decir en términos generales es que el gobierno toma sus decisiones pensando en el país y no en función de las presiones de la oposición”, insistió. También Vallejo aclaró que la salida de Lagos se notificó antes que trascendiera por la prensa, como aseguró el dirigente del PC. “El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha señalado las razones y, además, ha quedado bien claro, tanto por parte del subsecretario, como por parte del exasesor, de que sí fue notificado”. “Eso siempre sucede con las personas que trabajan dentro del gobierno de primero (informar) las razones porque son vinculadas y también en las razones porque son desvinculadas”, dijo. “Eso pasa con cualquier asesor o cualquier autoridad y el resto son polémicas por la prensa que creo que no contribuyen la verdad en nada sobre todo cuando se trata de personas que se conocen y no es que no tienen que recibir mensaje a través de los medios de comunicación”, finalizó Vallejo.

