Nacional Política Diputado Jorge Brito (FA) por polémica de peces sintientes: “Fue una indicación errática” El presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja además apuntó a los motivos por los que fue noticia su moción: "La semana anterior a esto denunciamos las indicaciones del parlamentario Bobadilla pauteadas por la industria”, comentó. Diario UChile Lunes 8 de julio 2024 12:10 hrs.

En el contexto de la discusión de la nueva Ley de Pesca, polémica causó una indicación del diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, para respetar el estado “físico y mental” de animales del mundo acuático y así proteger a peces, crustáceos y moluscos “sintientes”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Comisión de Pesca reconoció que fue “una indicación errática”, pero al mismo tiempo apuntó a los motivos por los que fue noticia la moción. A su juicio, la polémica se produjo, “porque la semana anterior a que esto fuera noticia denunciamos las indicaciones del diputado Bobadilla pauteadas por la industria”. Asimismo, el parlamentario se mostró molesto por la falta de apoyo que recibió el principio de bienestar animal, pese a haber sido modificada la indicación tras la polémica. “Yo no me puedo hacer responsable por aquellos diputados que cambian sus principios cuando cambian las tendencias en redes sociales, yo me puedo hacer responsable por lo errática que fue esta indicación y es por eso que hemos asumido la responsabilidad y echado para adelante, pues la tarea que tenemos en la comisión es una tarea titánica. Son más de mil invitaciones y votaciones que tenemos que llevar adelante y vamos recién en la 60, aproximadamente”, indicó. Respecto al trabajo que ha desarrollado hasta el momento la Comisión de Pesca, Brito detalló que ya se aprobó “algo histórico y trascendente”. “En la Ley Longueira se perdió el artículo del proyecto de ley que establecía la soberanía del Estado de Chile en torno a la defensa hidroeléctrica y los ecosistemas marinos y en consecuencia, quedó que los peces eran de nadie y sí se le otorgó derechos a perpetuidad a siete familias de la pesca industrial para que depreden estos ecosistemas. Nosotros eso ya lo hemos superado y hemos establecido que la soberanía de las especies recae en el Estado de Chile, tanto las aguas terrestres como en el mar y la plataforma continental”, señaló. “Aquí estamos buscando una ley que entregue certezas jurídicas y científicas pero en segundo lugar, también que entregue justicia para la pesca artesanal que ha sido la que se ha empobrecido producto de que la corrupción le robó las autorizaciones de pesca”, añadió. Por otra parte, en cuanto a las presiones que ha realizado la industria durante el debate, Brito planteó que “lo que no puede ocurrir acá es que actuemos con falta de honestidad y que dilatemos el avance de la nueva ley de pesca”. “Al diputado Bobadilla no por nada lo denunciamos, sino porque es el principal obstáculo para que avance la nueva ley de pesca. Cuando pide cinco, diez veces la palabra por un mismo artículo y pide que se le lea todas las letras una por una, lo que está buscando es dilatar la nueva ley de pesca y queremos que el país lo sepa”, dijo. Revisa la entrevista completa aquí:

