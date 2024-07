d3111c77a7

Energía Nacional Política Incluir a pensionados que reciben PGU y a familias con deuda: las propuestas parlamentarias para aumentar el subsidio eléctrico El senador y miembro de la comisión técnica en la materia, Juan Luis Castro, afirmó que la cifra de postulantes al subsidio aún es muy baja. Por ello, instó a que aumenten los canales de difusión para que la información llegue a más personas. Fernanda Araneda Lunes 8 de julio 2024 19:15 hrs. Foto: Agencia Aton

Este lunes el ministro de Energía, Diego Pardow, encabezó una nueva sesión de la mesa técnica, compuesta por parlamentarios de las comisiones de Energía del Senado y la Cámara de Diputados, que busca alternativas para apoyar a la ciudadanía ante el alza en las tarifas eléctricas. En ese contexto, diputados de la bancada del PPD sugirieron incorporar al subsidio eléctrico a todos los adultos mayores que reciben la Pensión Garantiza Universal (PGU), para que la cobertura se amplíe más allá de lo que está proponiendo el Gobierno. Pese a que el Ejecutivo ya presentó una propuesta para triplicar el universo de beneficiarios, hasta el momento, al subsidio solo pueden optar personas del 40% más vulnerable. De acuerdo al diputado de la bancada PPD, Héctor Ulloa, la semana pasada se pudo constatar, “a través de distintos operativos sociales que cada uno de nosotros ha hecho en sus propios territorios, que hay muchos adultos mayores que están postulando al subsidio eléctrico y están por sobre el 40%”. “Esto sin duda que es una injusticia, una arbitrariedad, un absurdo y es por eso que, entendiendo esta situación que afecta a cientos de miles de adultos mayores, es que le estamos pidiendo al Ejecutivo, sobre todo al ministro de Hacienda y al ministro Pardow, que incorpore dentro de los beneficiarios a todos los adultos mayores independiente de su grado de vulnerabilidad social”, señaló Ulloa. Asimismo, su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, planteó que no se puede dejar afuera “a este importante universo de hombres y mujeres que están pensionados y pensionadas con PGU”. “¿Alguien cree en este país que a una persona jubilada con PGU le sobra la plata?”, cuestionó. En esa misma línea, Bianchi instó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a que se sume a la mesa técnica abocada al alza en las cuentas de la luz. Y le aseguró que: “En la Comisión de Hacienda haremos todos los esfuerzos posibles para que se incorpore a los adultos mayores que no han podido acceder por no ser parte de este 40% más vulnerable”. Las propuestas del PS Más temprano, antes de que sesionará la mesa técnica, diputados del Partido Socialista (PS) se reunieron en privado con el ministro de Energía para proponerle otra extensión al subsidio eléctrico, pero dirigida a las familias que mantienen una deuda con las empresas del rubro. El jefe de bancada del PS, Daniel Melo, detalló que solicitaron, “que en el caso de los hogares que están morosos en la actualidad, este requisito pueda eximirse, toda vez que las industrias han planteado que hay más de 600 mil hogares que hoy día están morosos y no podrían acceder al subsidio eléctrico”. “Nosotros entendemos que esta medida que ha sido propuesta por la bancada del Partido Socialista, va a ser incorporada en el conjunto del trabajo de la mesa técnica para ser una realidad y en ese sentido, poder ir en ayuda efectiva de las familias chilenas”, añadió. Por otra parte, los parlamentarios socialistas pidieron destinar el 100% de la recaudación adicional del IVA, a financiar el subsidio eléctrico. “Que esto también se ponga a disposición, en una gran magnitud, para poder paliar estas alzas y que en definitiva, las familias chilenas no tengan que vivir este drama sobre todo en las épocas de invierno”, dijo Melo. Senadores acusan que la cifra de postulantes al subsidio “es baja” En paralelo a las propuestas para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, parlamentarios miembros de la comisión técnica apuntaron al proceso de postulación en curso, que a su juicio, aún no llega al número de personas suficiente. En ese sentido, el senador PS y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, afirmó que: “Aunque ya se superó la barrera del millón de postulantes, “esa cifra es baja y le hemos señalado al Gobierno que necesitamos, en los seis días que restan, ojalá llegar a los casi cuatro millones de hogares que van a estar en el futuro subsidio ampliado”. “Es cierto que hoy en día la cifra no es mala, pero hay problemas de internet y hay problemas en el Registro Social de Hogares. No todo el mundo conoce la metodología y falta más comunicación para que el domingo 14 se cierre con un volumen muy elevado de postulantes al subsidio”, indicó Castro. El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, quien hoy también participó de la comisión técnica, instó al Ejecutivo a aumentar la difusión del subsidio y a reforzar las oficinas públicas donde se puedan realizar las postulaciones. “La gente en sus casas, del mundo rural y del mundo de la vulnerabilidad no va a poder postular porque no saben hacerlo online o no tienen internet. Entonces por un lado, la difusión y por otro, la posibilidad de que hayan oficinas que le ayuden a la gente a poder acceder. Lo peor que puede pasar es que le sobre plata al Gobierno de un subsidio que ya sabemos que es escaso”, estimó.

