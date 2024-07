d3111c77a7

Nacional María Antonieta Saa a 25 años de la despenalización de la sodomía: "La discusión fue increíble, las opiniones de algunos diputados eran muy fuertes" El 12 de julio de 1999 se aprobó la reforma al artículo 365 del Código Penal chileno, que castigaba hasta con tres años de cárcel la relación sexual entre dos hombres. Como exdiputada PPD, Saa fue de las parlamentarias más activas del debate. Catalina Araya Lunes 8 de julio 2024 19:13 hrs.

“Cuando queremos modernizar de esa manera, se vulneran los principios más tradicionales de la patria; no tomamos en cuenta su cultura ni sus tradiciones. ¿Acaso Chile tiene tradición o cultura de homosexuales? Claramente, no la tiene. Esto quiere decir que nadie puede meterse en la vida privada, pero sí debe respetar a las mayorías del país”. Esas fueron las palabras dichas por el exdiputado René Manuel García (RN) el 13 de junio de 1995 en el Congreso Nacional, en plena discusión general en torno a la modificación del Código Penal chileno. En su intervención, el parlamentario hace referencia a la derogación del artículo 365 que desde 1875 castigaba con hasta tres años de cárcel el acto de la sodomía entre dos hombres. “En cuanto a lo que es normal y a lo que es anormal, normal es el 95% de las personas que no tienen conducta desviada; lo anormal, es el 5% que representa a la homosexualidad en el país. Entonces, se ha puesto en el tapete un tema que no tiene ninguna importancia ni relevancia social, porque en Chile creo que ha habido un solo condenado por sodomía. En consecuencia, nadie debe meterse en esto”, continuó García, quien fue uno de los mayores opositores en la discusión. Años antes, en 1993, el expresidente Patricio Aylwin abrió la primera ventana en torno a la posibilidad de legislar para despenalizar la homosexualidad. Sin embargo, no fue hasta el 12 de julio de 1999 -y tras un intenso trabajo de organizaciones civiles lideradas por el Movilh– que la normativa pudo ser modificada para ser completamente derogada sólo en agosto del 2022. Para entonces, María Antonieta Saa (PPD) era diputada y fue testigo de todas las dificultades que se vivieron en Valparaíso para conquistar este hito. “La discusión fue realmente increíble. Las opiniones en la Cámara de algunos diputados eran muy fuertes“, recordó Saa, quien fue una de las principales y más activas aliadas del movimiento homosexual dentro de la Cámara Baja. “Me acuerdo de las palabras de René Manuel García, diputado de derecha por Villarrica, que decía que si su hijo veía que esto se modificaba y se deroga, podía quedar expuesto poco menos que a esta ‘plaga’. También estaba Iván Moreira, el mismo Andrés Chadwick, que hizo una intervención bien fuerte. Y después él, a lo largo de los años, presentó con Allamand el Acuerdo de Vida en Pareja, que terminó aprobándose como la Unión Civil”. El registro de las discusiones llevadas a cabo en la Cámara también alberga las opiniones de estos últimos políticos que aún siguen vigentes en el espacio público. Esta fue, por ejemplo, una parte de la argumentación del actual senador Moreira: “En el caso de la violación, el Estado protege la libertad sexual de las personas y su dignidad. En cambio, en el caso de la sodomía, lo que se resguarda es la moralidad pública en aras del bien común“. Una discusión ciudadana Al retroceder el tiempo y evaluar la discusión, Saa es enfática en destacar la valentía de los representantes del movimiento gay, que entonces ya tenía a Rolando Jiménez como uno de sus dirigentes. “Hubo primero una indicación de Armando Arancibia, un diputado socialista, con José Antonio Viera Gallo, para derogar este artículo. Y después se dio la discusión en el marco de la modificación del capítulo de delitos sexuales del Código Penal. Fue bien expectante porque una delegación de tres personas del Movilh, entre ellos Rolando, pidió una audiencia en el Congreso. Y había toda una expectación de la prensa y de los diputados porque ellos iban a venir”, rememoró la también ex alcaldesa de Conchalí. “Incluso pasaron por puertas para que no se los viera. Al final llegaron, conversaron y el comentario de algunos de los más conservadores, y de otros no tan conservadores, era ‘pero son inteligentes‘. Como diciendo ‘mira esta gente, esta clase de personas son inteligentes'”. Y aunque en ese momento el movimiento aun no estaba tan inserto en el debate público como ahora, ya existía un importante registro de manifestaciones hechas por la comunidad incluso en el marco de la dictadura civil-militar chilena. “La estrategia del movimiento, tan inteligente, fue ir a la fuente del cambio de las políticas públicas. Y la verdad es que ahí yo me saco el sombrero con Rolando Jiménez, con quien trabajé mucho, por su valentía. Porque no era fácil para ellos llegar al Congreso, que estaba con ese ánimo conservador, donde en las declaraciones que se hacían eran altamente ofensivos con respecto a los gays. Realmente fue de una valentía tremenda”, afirmó Saa. “Con todo ese cambio de los delitos sexuales, donde cayeron muchos prejuicios, logramos realmente dejar en claro que estos eran contra las personas y no contra la moral y las buenas costumbres. También se votó la igualdad de los hijos ante la ley, que terminó con esto terrible de hijos legítimos e hijos ilegítimos. Yo creo que en esa época se quebraron muchos prejuicios que estaban instalados en la sociedad y se modificaron las leyes de una manera bastante buena. Ya era un país mucho más civilizado en términos del respeto a las personas”, dijo la exdiputada. Los vientos de cambio Durante los 90 Chile todavía figuraba como un país bastante conservador. Aun así, desde al menos 15 años que diversos movimientos sociales venían luchando por materializar una serie de cambios a nivel social. Uno de ellos, junto al de la diversidad, fue el feminista, en el cual Saa tuvo un rol bastante protagónico. “Fuimos bastante pioneros, yo creo. En los 80 era feminista y luchábamos por cambiar la política de las mujeres. Y logramos que se quedara el Sernam, que el gobierno de Patricio Aylwin creara el Servicio Nacional de la Mujer, que se cambiara la política hacia las mujeres, que entonces era una política asistencialista con las mujeres pobres la que tenían los gobiernos, a través de CEMA Chile en la dictadura para qué decir”, afirmó la exalcaldesa, que también fue coordinadora del Círculo de Estudios de la Mujer. En eso, la socióloga Julieta Kirkwood fue una de sus más grandes compañeras. “Trabajé con Julieta, que hoy es una heroína, una ídola de las mujeres jóvenes. Sus escritos han sido estudiados en las universidades. Después se formaron las primeras mujeres que llegaron a hacer cátedra de género en las universidades, o sea, en los 80 las mujeres hicimos una gran movilización. Y yo precisamente quise llegar al Congreso para llevar adelante esta agenda”, contó Saa. Por todo eso, el apoyo a la causa de la diversidad sexual le pareció siempre el camino más lógico a seguir. “En el Congreso me consideraban una feminista un poco loquita. No recibí agresiones, pero sí me encontraban una mujer muy rara. Pero yo estaba tan clara, feminista toda mi vida, desde chica. Y el tema de la diversidad me parecía que era terriblemente inhumano, contra los derechos humanos de las personas“. “Incluso en los pasillos, cuando estábamos discutiendo la Ley Antidiscriminación, andaban algunos pastores de las iglesias cristianas que estaban en contra. Me acuerdo, por ejemplo, del pastor Durán, de la Catedral, y yo me encontraba con ellos y les decía ‘ustedes son hombres de Dios, ¿cómo pueden ser tan impíos, tan poco piadosos con otros hijos de Dios?'”, recordó. De todas formas, y clara de la absoluta importancia que tienen estas conquistas, Saa hace un llamado a mantenerse en alerta para proteger lo logrado. “La sociedad se empezó a abrir y hoy tenemos menos discriminación, porque también estos tabús, que igualmente nos pesan a las mujeres, tienen miles de años. Y entonces, los cambios que hemos hecho son casi milagrosos, encuentro yo. Hay que tener mucho cuidado de que no haya una vuelta atrás. Tenemos que vigilar y ver que estos cambios no sean por un tiempo corto“.

