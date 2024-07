Ministro Cataldo y prohibición de celulares en colegios: “Puede ser un poco extremo”

A contar de este lunes 8 de julio la Municipalidad de Las Condes prohibirá el uso de teléfonos móviles u otros equipos tecnológicos. Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que el Congreso está desarrollando un debate sobre el uso de estos aparatos. Según el secretario de Estado, “más que eliminar su uso, se trata de establecer criterios y condiciones en que sea conveniente” la utilización de los mismos.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió en un punto de prensa a la medida adoptada por los siete colegios municipales de Las Condes: Juan Pablo II, Leonardo da Vinci, Municipal de Las Condes, San Francisco del Alba Humanista-Científico, San Francisco Técnico Profesional, Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes y Liceo Bicentenario Simón Bolívar.

“No tengo una opinión concluyente aún, estamos en una discusión que se está desarrollando en el Congreso en la que se debate el uso de celulares en espacios escolares. Hasta ahora la reflexión ha ido en la línea de más que eliminar el uso de celulares es establecer criterios y condiciones en que sea conveniente su uso”, declaró.

El titular de Educación reconoció que “los aparatos electrónicos tienen un potencial pedagógico y se puede acceder a información rápidamente a lo que se dispone en la web, orientado a profesores y profesoras con un propósito y objetivo de aprendizaje en particular”. Por lo que destacó que la utilización de éstos “puede ser muy útil y conveniente”.

“La eliminación completa puede ser un poco extremo, la verdad es que en el mundo hay distintas expresiones, hay países que los han prohibido y otros que no han tomado una decisión. Nosotros estamos discutiendo todavía, pero va en la línea de establecer condiciones para su uso”, indicó Cataldo.

Asimismo, el ministro sostuvo que: “Evidentemente en algunos momentos o en asignaturas no es razonable el uso de celulares y diría que en los cursos más prematuros no es recomendable su uso. No tiene solo que ver con los datos o información, también tiene que ver con las habilidades sociales”.

¿En qué consiste la medida aplicado por los colegios de Las Condes?

De acuerdo a información publicada por El Mercurio, la restricción se diferenciará por nivel: entre prekínder y 4° básico tienen prohibido llevar equipos al liceo, mientras que entre 5° básico y 4° medio podrán portarlos, pero no ocuparlos durante la jornada escolar, ni siquiera en los recreos.

La municipalidad detalla que, “en caso que un estudiante tenga su celular a la vista durante el horario escolar, se le solicitará el dispositivo y se aplicará una sanción de acuerdo con el Reglamento Interior de Convivencia Escolar (RICE)”.

Además, “el apoderado será quien deberá presentarse a retirar el dispositivo”. También tendrán dicha facultad los inspectores durante los recreos.

La medida específica que en el caso de los cursos más altos, los dispositivos estarán prohibidos cuando “no sean solicitados para uso pedagógico”. Por tanto, “sí estará permitido el uso de tablets para asignaturas científicas, de tecnología o de cualquier otra que así lo requiera la malla curricular”.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, afirmó que a su sector le “preocupa enormemente la salud mental de nuestros alumnos, ya que diversos estudios científicos han comprobado el aumento de angustia y comportamiento agresivo con el crecimiento del uso de celulares y las redes sociales en jóvenes”.

De la misma manera, Peñaloza indicó que la medida también apunta a mejorar el desempeño académico de los alumnos, y el número de puntajes máximos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).