Tohá defiende operativo en Villa Francia: “Una cosa es lo que hizo la dictadura y otra lo que se hace en democracia”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la serie de cuestionamientos oficialistas a su cartera tras los allanamientos realizados por el OS9 de Carabineros en Villa Francia, que incluyó operativos en la radio independiente del mismo nombre y en el comedor popular Luisa Toledo, mismo día en que se conmeraron tres años desde su deceso. Desde la alianza de Gobierno han surgido duros emplazamientos. La diputada Ana María Gazmuri sostuvo que “a todas luces se está criminalizando los espacios comunitarios”, pero es desde el Partido Comunista donde más han surgido suspicacias respecto al operativo. Lautaro Carmona, timonel de la colectividad, exigió mayor transparencia. En conversación con Mesa Central de T13 radio, Tohá respondió que si bien se entiende la historia en Villa Francia, declaró que: “Esa tradición y la manera de mirar esa historia tiene que ponerse al día con estos antecedentes que son muy categóricos. Una cosa es lo que hizo la dictadura cruelmente y de forma asesina, y otra cosa es lo que se hace en democracia, en democracia no está permitido ocupar armas de fuego para expresar ideas, en democracia se opera en transparencia y esta operación se ha hecho en transparencia”. Considerando la gravedad del arsenal encontrado, la ministra pidió que “ante estas cosas no tengamos dobleces, o sea no hay justificación en el mundo para que en democracia se tenga un arsenal de ese tipo en una radio o en un comedor, con mayor razón, porque son lugares que prestan servicio comunitario”. Respecto a las reacciones del oficialismo, la titular del Interior afirmó que: “Lo encuentro totalmente equivocado, gravísimo, que se hagan esas afirmaciones, me gustaría saber con qué fundamento se dice eso. Yo entiendo que hay una historia, los sentimientos que hay en esto, lo fuerte que puede ser una noticia como esta, pero salir a acusar, a disparar levantando sospechas”. “Esto no es un montaje, ciertamente hay una investigación, no está terminada, pero yo tengo confianza en el fiscal que está a cargo de esto y tengo confianza además que hacer un montaje de esta naturaleza, con esta cantidad de armamento es prácticamente imposible“, recalcó. Sobre la controversia con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quién deslizó que el operativo se hizo con torpeza y exigió mayor transparencia, Tohá sostuvo que “hay gente que considera que es inoportuno este operativo” dado el aniversario de Luisa Toledo, pero “se hizo ahora precisamente porque había antecedentes que con motivo de ese aniversario se iban a hacer una serie de acciones violentas”. “Ahora, quiero decir una cosa más categórica todavía. La violencia que se ejerce en dictadura por parte del Estado es criminal e inaceptable, pero cuando el Estado en democracia hace uso del monopolio legítimo de la violencia para impedir el desarrollo de delitos, con su deber cumple. No se puede comparar la acción del Estado en democracia con la acción del Estado en dictadura”, zanjó. Consultada si existe complejos en la izquierda sobre seguridad, respondió que “ha habido en otras veces gestos de este tipo, que yo creo que hay que procesar al interior del Partido Comunista, porque creo que son profundamente equivocados y no corresponden a lo que debiera ser una actitud en un proceso, sobre todo cuando se es parte de un gobierno”. “Yo creo que lo que le pasa al PC no es que esté amparando el arsenal, sino que desconfía de que sea auténtico el arsenal, por eso, exige explicaciones y transparencia”, argumentó. Respecto a si le ofenden sus dichos, Tohá advirtió que “no le ofenden, pero me preocupan, mí no me ofende porque sé el rol que tengo y entiendo que estas cosas no empezaron conmigo, pero sinceramente creo que aquí se ha actuado con transparencia, o sea, por eso hay una audiencia, por eso hay una ministra que da la cara desde el primer momento por este procedimiento, por eso se entregan todos estos antecedentes, ahora lo que pasa es que hay desconfianza del otro lado, y eso me sorprende, que haya desconfianza, porque tenemos una historia, yo personalmente la tengo, en los temas de seguridad hemos sido serios”. En cuanto al historial de diferencias con el PC y la relación con el Gobierno, Tohá aseguró que “nunca ha sido una mala relación” y que “no es que estemos peleados, no es que no nos hablemos, es que hemos tenido diferencias”. “Ha habido diferencias, varias diferencias el último tiempo y yo espero que las superemos con madurez, porque tenemos tareas muy importantes en común, pero creo que efectivamente han sido varias diferencias complejas el último tiempo, que se han una sumado a otra”, indicó. En tanto, señaló que las diferencias “hay que superarlas, hay dinámicas internas de debate en el propio PC que han estado al origen de esto, es un partido que está en sus propios procesos, que uno todas esas cosas las puede entender, pero sinceramente, insisto, cuando uno está en un rol de gobierno, la manera en que maneja sus diferencias públicas tiene que ser más cuidadosa”.

