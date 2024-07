d3111c77a7

Nacional Política Villa Francia: tesis de montaje genera duro cruce PC-Gobierno, mientras la defensa apunta a falta de pruebas La ministra Tohá instó a rechazar el uso de espacios comunitarios para el crimen. Por otro lado, el abogado de un estudiante de 22 años que fue detenido en el operativo, destacó que los antecedentes entregados al juez de Garantía "no fueron sólidos". Bárbara Paillal Lunes 8 de julio 2024 19:45 hrs. Ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al Presidente del PC, Lautaro Carmona. Foto: ATON.

La relación entre el Partido Comunista y el Gobierno no pasa por buena salud. El operativo policial realizado por el OS9 de Carabineros la madrugada del sábado pasado en Villa Francia generó roces, pues se realizaron allanamientos a una serie de domicilios, a la radio independiente del mismo nombre y al comedor popular Luisa Toledo –madre de los hermanos Vergara Toledo, en víspera de la tercera conmemoración de su muerte-. El operativo generó duros emplazamientos contra la cartera liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quién -por su parte- calificó de “exitoso” el despliegue policial. Desde la tienda liderada por Lautaro Carmona acusaron falta de precisión y transparencia. “Raya en una provocación“, incluso dijo el líder del Partido Comunista en conversación con Radio Nuevo Mundo, atendiendo a la fecha. Mientras que en sede legislativa, la diputada Carmen Hertz ofició a la cartera y deslizó que la acción sería una infracción al derecho a la memoria, y su par Matías Ramírez aseguró que “con cada hora que pasa, nos acercamos más a un montaje“. Tohá hizo frente a la serie de cuestionamientos. Si bien en la mañana ya había defendido el operativo, luego de participar de la presentación de la plataforma preventiva de detección y seguimiento de vehículos con encargo que lideró el Presidente Gabriel Boric, la ministra sostuvo que: “Acusar montaje cuando no hay ninguna evidencia que lo sustenta, por lo menos hasta el momento no hemos recibido ninguna, nos parece que es algo que hay que tratar de evitar“. Tohá explicó que estamos en una situación “altamente compleja” en que se identifican lugares que estaban “destinados a actividades comunitarias, que estaban siendo ocupados para guardar armamento y aparentemente para preparar acciones violentas. Eso es lo que debiera concentrar nuestra atención hoy día, que se identifique y se rechace públicamente la utilización de espacios que se dicen comunitarios para organizar la comisión de delitos y no cualquier delitos”. Según la líder de Interior, solo en Radio Villa Francia se encontraron chalecos antibalas, una carabina, una subametralladora, ocho escopetas, tres pistolas, tres revólveres y cientos de cartuchos, junto a vainas percutidas, además de dispositivos celulares, computadores, documentación y drogas. “Lo que debiera levantar la atención de todos nosotros es ¿por qué una radio comunitaria es usada como arsenal?”, cuestionó Tohá. Las acusaciones contra el Ejecutivo fue consulta obligada para las ministras comunistas. La vocera Camila Vallejo indicó que “si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el Gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro Gobierno. Una cosa es la labor de la Fiscalía y otra cosa es poner un manto de duda sobre una operación que estuvo en el marco del Estado de derecho y que tuvo resultados importantes desde el punto de vista de la seguridad”. Tras el comité político ampliado donde se abordaron las públicas diferencias, y que contó brevemente con la presencia de la ministra Tohá, el timonel del PC fue visto cruzando el entre patio en compañía con el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde. Al salir de La Moneda, Carmona explicó que sus dichos fueron una “prevención” en torno a no afectar el valor de un “patrimonio inmaterial” como es un comedor solidario y negó que la crítica haya sido en dirección a la política de seguridad pública: “No está puesto nuestro tema y nuestra desvaloración“. A juicio del timonel del PC, las exigencias de mayor transparencia son “una expectativa sana, legítima, más de mi propio Gobierno, ¿por qué no podría tenerla?”. En la alianza de Gobierno, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, defendió el accionar del operativo: “Nos parece que la acción policial está completamente ajustada a derecho, de tal manera, que nosotros respaldamos el accionar de las policías, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía en este respecto”. Su par socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que “comentar temas partidarios por la prensa no me parece leal. Me parece que lo que corresponde es hacerlo en las instancias que nosotros mismos nos hemos dado”. ¿Por qué ocurrió el operativo en Villa Francia?: abogado apunta a que “no se puede sostener la formalización” El operativo policial se originó tras un hecho ocurrido el 29 de diciembre del 2023 en Estación Central, producto de un artefacto incendiario frustrado. En función de aquello, se inicia una investigación a dirigentes sociales de Villa Francia por medio -según afirma la defensa- llamadas telefónicas y tomas de ADN, lo que terminó con allanamientos a nueve inmuebles y la detención de 13 personas que enfrentaron formalización. A juicio del abogado defensor, Lorenzo Morales, cada una de las pruebas entregadas al juez de Garantía “no fueron sólidas sobre todo en la entrada y registro de cada uno de los inmuebles”. Desde la defensa, ponen especial atención a la utilización de las cámaras gro pro, que deben registrar cada uno de los hechos cuando se viola la propiedad, según el 214 del Código procesal penal. “Acá no estaba esa claridad, sobre todo en los inmuebles más importantes”, sostuvo. Morales, quien representa a un joven de 22 años que estudia en la Universidad de Santiago y que fue aprendido esa madrugada en Villa Francia, cuenta que para discutir la ilegalidad de la detención solicitó a Fiscalía revisar las cámaras. “Pero me dijo que él no sabía si existían (las grabaciones). Entonces, estamos ante un hecho grave. Esta formalización comenzó a las 16:45 horas del día sábado, pero antes ya el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la policía, habían relatado a la ciudadanía y a la opinión pública un conjunto de hechos que eran gravísimos y que finalmente todo eso no se pudo verter con pruebas ni antecedentes importantes para convencer a un juez de garantía“, lamentó. Sobre los armamentos, el abogado indicó que el fiscal informó que habían tres bolsos con armas. “Ni siquiera la defensa le aclaramos, sino que la jueza le aclaró ¿Dónde están los bolsos? Si habían fotografías, si se había grabado esta investigación. Entonces, a cada una de esas cosas, él siempre pedía un minuto y posteriormente no daba la información. Con ese tipo de dinámicas, no se puede sostener una formalización“, subrayó el abogado. “Se pueden decir mil cosas, que se encontraron todas esas cosas, pero el vínculo y la posesión tiene que vincularse de otra manera. Esto no es un simple relato, es un Estado democrático de derecho”, sostuvo. Morales calificó de “lamentable” la exposición del Ministerio Público y en términos teóricos del Ministerio del Interior, porque “lo que se vertió ante la opinión pública no tuvo condescendencia con lo que ocurrió en la audiencia. Si hubiese sido un hecho grave estarían todas las personas en prisión preventiva“.

