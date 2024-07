6af397d631

Nacional Oficialismo insiste en cierre de Punta Peuco: “Es inentendible que exista un penal de privilegio” Parlamentarios oficialistas anunciaron que enviarán una carta al Presidente Boric para que reconsidere cerrar el recinto penitenciario que alberga a presidiarios que cometieron crímenes de lesa humanidad. "Esta cárcel profundiza la impunidad", dicen. Diario UChile Martes 9 de julio 2024 16:57 hrs.

Parlamentarios oficialistas anunciaron el envío de una carta al Presidente Gabriel Boric para que reconsidere el cierre del penal Punta Peuco, en el que actualmente son presidiarios que cumplen penas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Las diputadas y diputados Juan Santana (PS), Lorena Pizarro (PC), Alejandra Placencia (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Jaime Naranjo (PS), Luis Cuello (PC), Tomas Hirsch (AH), Daniela Serrano (PC), Carmen Hertz (PC) y Lorena Fríes (FA) enviarán una carta al Jefe de Estado solicitando el cierre del recinto penitenciario luego de que el ministro de Justicia Luis Cordero, descartara esta opción debido a la sobrepoblación en el sistema carcelario. “Entendiendo la situación de hacinamiento en las cárceles del país, nos parece que concretar el traslado de los actuales internos a algún módulo que se habilite especialmente para ello en una cárcel común es una medida importante y prioritaria. Precisamente aquí es donde está el meollo del asunto: es inentendible que actualmente exista un penal de privilegio en donde residan quienes están condenados por cometer la peor clase de crímenes de nuestra historia. Por eso es necesario que se reconsidere el uso que actualmente tiene el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco”, planteó el parlamentario Juan Santana. Por su parte, la diputada Lorena Pizarro manifestó que “cualquier gobierno que mantiene el penal Punta Peuco permite y profundiza impunidad, aunque no se crea, a aquellos que fueron condenados por violaciones de derechos humanos”. “Desde luego entendemos la situación carcelaria del país, pero eso no tiene que ser sinónimo de justificar o excusar el no cierre de un penal como Punta Peuco. Eso es continuar con el andamiaje de la impunidad. Y si no, cuestiónense, ¿por qué las Fuerzas Armadas, por qué la derecha siempre se ha opuesto al cierre de este penal? Por lo tanto, nos sumamos a esa carta y esperamos que sea una decisión política cerrar la existencia de un penal como este”, destacó. Asimismo, el parlamentario Tomás Hirsch (AH) señaló que si bien la sobrepoblación carcelaria “dificulta el manejo del sistema penitenciario, pero eso no debiera impedir el cierre o bien el traslado de quienes están ahí a cárceles comunes y ocupar ese recinto para otra población penal”.

