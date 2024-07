La incomodidad DC ante la candidatura de Orrego con apoyos de la centroizquierda

df8ae0e3c0

Mientras todo era alegría para Claudio Orrego, tras la inscripción de su candidatura independiente a la reelección de la gobernación de la Región Metropolitana y los apoyos matutinos recibido del Frente Amplio y el Partido Socialista, en la Democracia Cristiana se desataban opiniones divididas respecto a sí respaldar o no a su exmilitante. La mañana de este miércoles, las muestras de apoyo a Orrego fueron encabezadas por el Frente Amplio. El actual gobernador regional mantuvo reuniones con la directiva provisional del naciente partido y posteriormente con el Partido Socialista, donde le ratificaron su respaldo. “Hacemos un llamado a unirnos en una sola candidatura en cada región del país”, expresó el diputado Diego Ibáñez tras presentar su apoyo al ex alcalde de Peñalolén. “Nos comprometemos con tu candidatura, para poder respaldar tu gestión y seguir avanzando en este programa de cambios para la Región Metropolitana. Hoy los tiempos están para la unidad, el progresismo debe dar un ejemplo”, sostuvo el dirigente frenteamplista. Fueron semanas en que Orrego acercó posiciones con el FA para lograr el respaldo que se materializó en las últimas horas. Razón que lo llevó a descartar el ofrecimiento de su expartido, la Democracia Cristiana. Pese a esto, su llamado fue a seguir con el trabajo en conjunto entre el centro y la izquierda de cara a las futuras elecciones. “Nos vimos en la necesidad de juntar las firmas, no era nuestro propósito, pero las juntamos. El propósito es el mismo: enfrentar unitariamente los desafíos políticos, sociales y económicos de nuestros territorios, comunas y regiones de todo el país. En la Región Metropolitana creo que estamos dando pasos en esa línea”, afirmó el gobernador. Horas más tarde, en la sede del Partido Socialista, la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, destacó el trabajo que Orrego ha encabezado desde el Gobierno Regional Metropolitano. “Felicitamos su transversalidad política, su accionar en terreno, su calidad de gran gestor, y por sobre todo la posibilidad de enfrentar en unidad estas elecciones”, declaró la senadora oficialista. En el lugar, Orrego lanzó un mensaje a los partidos del pacto oficialista que aún no han hecho público si apoyarán o no su candidatura. “Mi anhelo es que los partidos que ya nos apoyaron puedan refrendar su apoyo, y quienes aún no lo hacen, se puedan sumar a esta tarea unitaria de recuperar la ciudad para las personas”, mencionó. La reacción dividida de la DC Durante este tiempo, Orrego ha clamado por la unidad del oficialismo. Si bien la DC le ofreció inscribirse utilizando el cupo de su expartido, el actual gobernador regional puso como condición ser el candidato del pacto Chile Contigo Mejor. Dada la postura del Partido Comunista y de los Regionalistas Verdes de levantar candidaturas propias, sumado a su acercamiento con el FA -a quiénes considera más de centroizquierda- la actual autoridad metropolitana decidió rechazar la oferta de la falange. Al interior del partido de centro reconocen que Orrego es la mejor carta para las elecciones de octubre. Así lo afirmó el propio presidente de la colectividad, Alberto Undurraga: “Nosotros tenemos que elegir a los mejores candidatos y candidatas en cada una de las regiones. En la RM el mejor candidato es el gobernador Orrego y eso no cambia por el hecho de que él haya decidido ser candidato independiente”, señaló. “Nuestros alcaldes lo están apoyando, buena parte de nuestro electorado lo apoya, lo que corresponde es que por los mecanismos institucionales los distintos partidos hagamos exactamente lo mismo”, indicó Undurraga, sin expresar explícitamente su respaldo al ex militante DC. No obstante, diversos dirigentes de la Democracia Cristiana se mostraron evidentemente molestos y en contra, incluso, de las propias palabras de Undurraga. El diputado Ricardo Cifuentes usó su cuenta de X para declararse en desacuerdo con lo señalado por el presidente de la Democracia Cristiana. “Orrego no merece nuestro apoyo. Por una DC con dignidad”, publicó tajante. Por otra parte, el senador y vicepresidente del partido Francisco Huenchumilla ya anteriormente le había advertido a Orrego que “la soberbia es mala consejera”, criticandolo por su petición de apoyo a la colectividad pese a haber renunciado a ella. También vía X, arremetió contra el FA y el PS por su respaldo al gobernador regional. “En política las formas importan. No hay enemigo chico, los votos hay que contarlos. En política siempre hay que sumar”, acusó el parlamentario. Dichos que desembocaron en horas de la tarde en una reunión con Diego Ibáñez en las inmediaciones del Congreso Nacional. De momento, más allá de las palabras de su presidente, en la interna de la Democracia Cristiana dudan sobre el camino a seguir. Una facción apunta a insistir con la candidatura de Rodrigo Albornoz, como se resolvió en la Junta Regional Metropolitana del partido el sábado pasado y que instó a la Directiva Nacional del partido a la difícil negociación entre Undurraga y Orrego. Sin embargo, otra facción al interior de la colectividad, liderada por personajes como Andrés Zaldivar y Eric Aedo, junto con alcaldes como Gustavo Toro de San Ramón y Nibaldo Meza de Peñaflor, hicieron pública una carta declarando su apoyo a Claudio Orrego. Bachelet como ancla oficialista Bajo este contexto, se llevó a cabo una reunión entre los presidentes de los partidos oficialistas, incluyendo la DC, con la expresidenta Michelle Bachelet. Instancia que tuvo como foco precisamente la incapacidad de llegar a acuerdos para la conformación de listas únicas, a solo días del término del plazo establecido por el Servel para la inscripción de candidaturas. Bachelet abordó vagamente dicha reunión al término de la misma, asegurando que vio disposición de parte de las colectividades para lograr consensos. “Hablando de los desafíos país, de cómo seguir apoyando que Chile siga avanzando y progresando, y como también eso es importante que se refleje en los mejores candidatos a las elecciones tanto municipales como de gobiernos regionales. Para que puedan estos candidatos responder y dar soluciones a las necesidades que tiene la gente”, detalló sobre la índole de la conversación. La exmandataria, artífice de la convocatoria de esta reunión para reforzar el discurso de unidad en las fuerzas oficialistas, reconoció haber salido “muy contenta, porque ha habido un ánimo de buscar lo mejor para resolver los temas de la gente”.

