Nacional Salud Funcionarios del Hospital Regional de Antofagasta fueron lesionados por paciente psiquiátrico: van 24 agresiones este año El episodio no fue un hecho aislado, pues en los primeros siete meses del 2024 el recinto de salud ha duplicado el registro de casos de este tipo. Los trabajadores comenzaron un paro indefinido debido al nulo mejoramiento del sistema. Diario UChile Miércoles 10 de julio 2024 12:50 hrs. Hospital Regional de Antofagasta.

Funcionarios del Hospital Regional Antofagasta resultaron lesionados tras la agresión de un paciente psiquiátrico. Un episodio que no es aislado y que se suma al llamado de las y los trabajadores por mejoras en las condiciones del sistema de salud. Así, tras años de espera a que eso ocurra, los funcionarios comenzaron un paro indefinido. El incidente ocurrió el sábado en la Unidad de Urgencia del Hospital Regional Antofagasta y fueron nueve los trabajadores que terminaron heridos. Según datos del propio Ministerio de Salud, en lo que va del 2024 se contabilizan 24 agresiones en la sección de urgencia, duplicando las del 2023, que registró 10 episodios. Ante la reiteración de este tipo de situaciones y el nulo mejoramiento de las condiciones del sistema, especialmente en materia de salud mental, la Federación de Enfermeros y Enfermeras afirma que la demanda por esta especialidad excede la capacidad técnica y profesional del principal servicio de urgencia de la Región de Antofagasta. Según Claudia Pizarro, coordinadora de la Federación de Enfermeros y Enfermeras de Antofagasta (FENASENF), esta no es una situación nueva. Y los trabajadores ya han hecho un petitorio formal a las autoridades del hospital y a la fecha no hay soluciones, razón por la que llegaron al extremo de cerrar la puerta de la unidad y atender sólo casos de máxima gravedad. Pizarro aseguró que la atención se mantendrá así hasta que no haya respuesta a sus demandas y solución a estos problemas. No obstante, aclaró que el problema no radica en la dirección propia del hospital, porque “el contrato de concesión existente limita mucho la respuesta que pueda dar las autoridades del recinto, porque cualquier modificación estructural debe ser aprobada y bajo dicho contrato”.

