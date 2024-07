Gobierno anuncia veto presidencial a proyecto de votación en dos días

b6b2064ee1

“El Presidente de la Republica a decidido que como Gobierno vamos a vetar esta iniciativa”, afirmó este miércoles desde el Congreso el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, Álvaro Elizalde, luego de que el pleno de Senado rechazara el informe de la Comisión Mixta sobre la reforma electoral que permitirá desarrollar en dos días las elecciones municipales y de gobernadores de octubre. Así, el ministro de la Segpress, anunció sobre este veto presidencial que: “El detalle técnico lo vamos entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de no participar en las elecciones“. “Es evidente que si hubiera habido voluntad de dialogo y acuerdo en la comisión mixta, el texto que hubiera llegado a la sala habría tenido apoyo transversal y habría sido aprobado sin mayores inconvenientes. Por eso, nosotros hemos insistido que finalmente cuando se tratan de normas de quorum lo que se requiere son acuerdos y estos implican considerar distintas miradas y ese es el esfuerzo que hemos hecho como gobierno (…) las indicaciones estaban orientadas precisamente a que se construyera un consenso, no necesariamente una unanimidad, pero un apoyo amplio que permitiera que la norma fuera aprobada”, sostuvo. En ese sentido, Elizalde aseveró que “lamentablemente primo una lógica distinta, en la comisión mixta eso no prosperó (…) y la sanción para el cumplimiento de la obligación de votar era parte esencial del proyecto de votación en dos días”. “De no aprobarse el proyecto no habría habido sanción, y por eso, pido que reflexionen respecto de los que votaron en contra de la idea de legislar y que, sin embargo, ayer estaban enojados porque no se aplicaba la sanción, cuando de no haberse legislado en esa materia, ni siquiera se habría discutido de una eventual sanción por el incumplimiento”, dijo el secretario de Estado. Cabe mencionar que en el documento de la Comisión Mixta se habrían logrado establecer algunos acuerdos, entre ellos, la multa para quienes no voten. Sin embargo, la Cámara Alta decidió desestimar el informe principalmente por esta iniciativa. En concreto, la principal diferencia entre lo senadores y senadoras fue que la multa que se buscaba aplicar era sólo para los votantes de nacionalidad chilena, por ello, desde la oposición plantearon que sanción se debería aplicar a todos quienes no participen de las elecciones, incluyendo a los residentes extranjeros con derecho a voto.

