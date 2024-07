b6b2064ee1

6365c29a68

Nacional Política Llamados a avanzar en materia de pensiones y seguridad protagonizan Cuenta Pública del Congreso El presidente del Senado, José García Ruminot, expresó su disponibilidad para reponer el voto obligatorio. Por su lado, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, instó a legislar teniendo en cuenta la macroeconomía y la situación de las familias. Fernanda Araneda Miércoles 10 de julio 2024 14:47 hrs. El presidente del Senado, José García Ruminot, el Presidente de la República, Gabriel Boric y la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola en la Cuenta Pública del Congreso 2024.

Compartir en

Esta miércoles se desarrolló la Cuenta Pública del Congreso con la presencia del Presidente Gabriel Boric, instancia en que rindieron cuenta del trabajo legislativo el presidente del Senado, José García Ruminot y la presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola. La primera en intervenir fue la militante del Partido Comunista, quien en su discurso destacó el despacho desde la Cámara de 97 proyectos de ley. Entre ellos, Cariola relevó la ley del royalty minero, la ley TEA y diversas iniciativas con perspectiva de género como la Ley Karin y la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres. Al final de su alocución, sin embargo, se dio uno de los momentos más significativos. Cariola expresó su confianza en que los parlamentarios y parlamentarias lograran avanzar en una reforma de pensiones. “Quiero terminar haciendo un llamado a actuar con empatía y en coherencia con todas las urgencias. Mejorar las pensiones de las y los adultos mayores en nuestro país es una tarea de primerísima necesidad. Las pensiones de pobreza hoy son una realidad y tengo confianza en que primarán las buenas intenciones y las mejores voluntades, para que después de varios intentos por fin logremos tener un nuevo sistema de pensiones. Más justo, más solidario y que entregue mejor calidad de vida a las personas mayores de nuestro país”, dijo. Por otra parte, la presidenta de la Cámara instó a legislar teniendo en cuenta tanto las cifras macroeconómicas, como la situación de las familias. Esto, en un contexto donde se sigue debatiendo sobre el alza en las tarifas eléctricas y la misma diputada Cariola ha instado por implementar medidas que paleen este incremento. “Necesitamos una política que se haga cargo de tomar decisiones difíciles, pero que también sea sensible frente a las dificultades que enfrentan las familias chilenas y se haga cargo de todo ello. En ese justo equilibrio se encuentra la política y se encuentra nuestra labor y los necesarios acuerdos a los que debemos llegar. De nada sirve que la sumatoria económica sea perfecta si es que no es sostenible para las familias y hogares, así como tampoco sirve comprometer y promover lo que económicamente no es sostenible en el tiempo”, estimó. Por su parte, el presidente del Senado, José García Ruminot, puso énfasis en las agendas priorizadas en materia de seguridad. Tanto la que él mismo estableció con el Gobierno y la Cámara de Diputadas y Diputados en mayo pasado, como la acordada por su predecesor en el cargo, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. “Dicho acuerdo constituyó uno de los más grandes desafíos del período y permitió avanzar en el despacho de 23 proyectos de ley fundamentales para el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. El trabajo realizado por las comisiones de Constitución, de Defensa, de Seguridad y de Gobierno, especialmente a través de sus presidentes y en general por todos quienes promovieron esta agenda, demuestra un compromiso compartido entre los poderes del Estado para enfrentar uno de los problemas más apremiantes de nuestra sociedad: la seguridad ciudadana”, indicó. El senador de Renovación Nacional también hizo referencia a la reforma de pensiones, manifestando sus deseos de que la comisión técnica en la materia “rinda sus frutos y dé contenido integral a un proyecto que ha carecido de él”. Asimismo, expresó la disponibilidad del órgano que preside, para que se reponga el voto obligatorio en el marco de la reforma electoral que a su vez, permitirá que los comicios municipales de octubre se desarrollen en dos días. Solo ayer, el pleno del Senado rechazó el informe de la Comisión Mixta que establecía una multa por no votar. “Hacemos eco del compromiso que ha manifestado reiteradamente el Gobierno, en orden a tomar todas las medidas que sean necesarias para que tal como lo mandata nuestra Constitución, el voto sea obligatorio para todos los electores de nuestro país. Este Senado está llano a colaborar en esta tarea de fortalecimiento a nuestra democracia”, afirmó.

Esta miércoles se desarrolló la Cuenta Pública del Congreso con la presencia del Presidente Gabriel Boric, instancia en que rindieron cuenta del trabajo legislativo el presidente del Senado, José García Ruminot y la presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola. La primera en intervenir fue la militante del Partido Comunista, quien en su discurso destacó el despacho desde la Cámara de 97 proyectos de ley. Entre ellos, Cariola relevó la ley del royalty minero, la ley TEA y diversas iniciativas con perspectiva de género como la Ley Karin y la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres. Al final de su alocución, sin embargo, se dio uno de los momentos más significativos. Cariola expresó su confianza en que los parlamentarios y parlamentarias lograran avanzar en una reforma de pensiones. “Quiero terminar haciendo un llamado a actuar con empatía y en coherencia con todas las urgencias. Mejorar las pensiones de las y los adultos mayores en nuestro país es una tarea de primerísima necesidad. Las pensiones de pobreza hoy son una realidad y tengo confianza en que primarán las buenas intenciones y las mejores voluntades, para que después de varios intentos por fin logremos tener un nuevo sistema de pensiones. Más justo, más solidario y que entregue mejor calidad de vida a las personas mayores de nuestro país”, dijo. Por otra parte, la presidenta de la Cámara instó a legislar teniendo en cuenta tanto las cifras macroeconómicas, como la situación de las familias. Esto, en un contexto donde se sigue debatiendo sobre el alza en las tarifas eléctricas y la misma diputada Cariola ha instado por implementar medidas que paleen este incremento. “Necesitamos una política que se haga cargo de tomar decisiones difíciles, pero que también sea sensible frente a las dificultades que enfrentan las familias chilenas y se haga cargo de todo ello. En ese justo equilibrio se encuentra la política y se encuentra nuestra labor y los necesarios acuerdos a los que debemos llegar. De nada sirve que la sumatoria económica sea perfecta si es que no es sostenible para las familias y hogares, así como tampoco sirve comprometer y promover lo que económicamente no es sostenible en el tiempo”, estimó. Por su parte, el presidente del Senado, José García Ruminot, puso énfasis en las agendas priorizadas en materia de seguridad. Tanto la que él mismo estableció con el Gobierno y la Cámara de Diputadas y Diputados en mayo pasado, como la acordada por su predecesor en el cargo, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. “Dicho acuerdo constituyó uno de los más grandes desafíos del período y permitió avanzar en el despacho de 23 proyectos de ley fundamentales para el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. El trabajo realizado por las comisiones de Constitución, de Defensa, de Seguridad y de Gobierno, especialmente a través de sus presidentes y en general por todos quienes promovieron esta agenda, demuestra un compromiso compartido entre los poderes del Estado para enfrentar uno de los problemas más apremiantes de nuestra sociedad: la seguridad ciudadana”, indicó. El senador de Renovación Nacional también hizo referencia a la reforma de pensiones, manifestando sus deseos de que la comisión técnica en la materia “rinda sus frutos y dé contenido integral a un proyecto que ha carecido de él”. Asimismo, expresó la disponibilidad del órgano que preside, para que se reponga el voto obligatorio en el marco de la reforma electoral que a su vez, permitirá que los comicios municipales de octubre se desarrollen en dos días. Solo ayer, el pleno del Senado rechazó el informe de la Comisión Mixta que establecía una multa por no votar. “Hacemos eco del compromiso que ha manifestado reiteradamente el Gobierno, en orden a tomar todas las medidas que sean necesarias para que tal como lo mandata nuestra Constitución, el voto sea obligatorio para todos los electores de nuestro país. Este Senado está llano a colaborar en esta tarea de fortalecimiento a nuestra democracia”, afirmó.