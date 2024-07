b6b2064ee1

Política Michelle Bachelet intercede para buscar acuerdos en inscripción de gobernadores En un almuerzo fijado para hoy en el Senado, la expresidenta se reunirá con los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana para zanjar diferencias e inscribir una lista única. Diario UChile Miércoles 10 de julio 2024 9:27 hrs. La expresidenta Michelle Bachelet será parte de una reunión con los partidos oficialistas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Frente a la dificultad de llegar a acuerdos entre los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana para la inscripción de gobernadores, la expresidenta Michelle Bachelet se reunirá hoy con los timoneles de dichas colectividades más Alberto Undurraga (DC) en un almuerzo en el Senado. Según consigna El Mercurio, la finalidad del encuentro es ordenar la situación de desencuentro y, finalmente, inscribir una lista única, tal como ocurrió con los alcaldes en el pacto “Contigo Chile Mejor”. La falta de acuerdo oficialista para las candidaturas a gobernadores regionales ya había sido abordada por el Presidente Gabriel Boric, quien hizo un llamado a los partidos la semana pasada a competir en una lista única, lo que no fue bien recibido por algunos miembros de la coalición, algunos de los cuales pidieron que el mandatario no se entrometiese en este tipo de negociaciones. De esta manera, no es primera vez que los problemas escalan hasta Michelle Bachelet quien, en varias ocasiones, de manera pública y privada, ha llamado a la unidad del oficialismo, desde la DC al PC. Respecto a las tratativas, una de las regiones que más complican para llegar a un acuerdo es la de Coquimbo, donde el Partido Comunista y el Frente Amplio se encuentran enfrentados, debido a que ninguno quiere ceder en su pretensión de postular a uno de sus filas a dicho cargo. Durante las últimas horas, la situación de la Región Metropolitana se ha ido destrabando, aunque no por completo. Ayer, la DC notificó en la mesa de secretarios generales que, tras la decisión de Claudio Orrego de inscribirse como independiente y no competir en el cupo de ese partido, no inscribirían otro candidato, pero no explicitaron apoyo al actual gobernador. De todas formas, Orrego cuenta con el apoyo del PPD y del PS, y ayer, a través de un comunicado, el Frente Amplio anunció que respaldarán la candidatura de Orrego, decisión que dicen, “implica un diálogo sobre la construcción programática, así como los desafíos que tenemos en la Región Metropolitana”.

