Justicia Corte Suprema y tráfico de influencias: Matus pide que Comisión de Ética se declare incompetente y Ravanales se inhabilita El ministro del máximo tribunal, Jean Pierre Matus, sostuvo que los Whatsapp que se le atribuyen ocurrieron cuando no era miembro del Poder Judicial. Por su parte, la encargada de liderar la comisión dio un paso al costado por su amistad con Vicanco. Diario UChile Jueves 11 de julio 2024 13:35 hrs. Ministros de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus y Adelita Ravanales. Foto: Aton.

El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, pidió que la Comisión de Ética de la Corte Suprema se declare incompetente en su caso y negó que haya sostenido conversaciones vía WhastApp con el abogado Luis Hermosilla para el nombramiento de jueces. La Comisión de Ética de la Corte Suprema notificó ayer sobre la apertura de un proceso administrativo contra los cuatro ministros mencionados en los chats por presunto tráfico de influencias para los nombramientos de jueces. Además de Matus, se trata de Mario Carroza, Ángela Vivanco y María Teresa Letelier, quienes, en primera instancia se someterían a las diligencias que dispondría la jueza Adelita Ravanales, pero ésta se inhabilitó así misma debido a su vínculo de amistad con una de las magistradas involucradas. Desde el Palacio de Tribunales y antes del inicio de un pleno, el ministro Matus afirmó que la comisión “está facultada para revisar la conducta de los miembros del Poder Judicial y esos WhatsApp se me atribuyen cuando yo no era miembro del Poder Judicial“. “No hay WhasApp míos, no hice ninguna gestión reprobable de nada y, sobre todo, yo no era ministro de esta Corte, no era funcionario judicial. Por lo tanto, esta Corte no tiene ninguna competencia para conocer actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”, subrayó. Luego, reiteró que “no hay ningún WhastApp mío con el señor Hermosilla respecto a ninguna designación, no realicé ninguna gestión cuestionable”. Según un reportaje de Ciper Chile, el ministro Matus supuestamente habría solicitado la colaboración del abogado Hermosilla para ser electo como integrante del Poder Judicial. El lunes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien también lidera la Comisión de Ética, les informó a los ministros involucrados que la jueza Ravanales sólo estaba recopilando información por los reportajes de Ciper, sin apuntar a ningún miembro del máximo tribunal del país. Sin embargo, ayer el prosecretario, Marcelo Doering, les comunicó a cada uno la apertura de una causa administrativa con carácter disciplinario por parte de dicha comisión. Inhabilitación de Ravanales La ministra Adelita Ravanales se inhabilitó para seguir a cargo del proceso administrativo en contra de otros cuatro ministros de la Corte Suprema, debido a su vínculo de amistad con Ángela Vivanco, quien está implicada en el presunto tráfico de influencias para el nombramiento de jueces. Al término del pleno de esta mañana, la ministra vocera María Soledad Melo informó que “el tribunal se reunió a petición del señor presidente (Ricardo Blanco), toda vez que se planteó una situación en la Comisión de Ética, que es que la ministra señora Adelita Ravanales manifestó su inhabilidad para continuar conociendo del procedimiento”. Explicó que “el día martes recibieron los antecedentes del tribunal pleno para proceder a las investigaciones que tenían preparadas y, en esa oportunidad, cuando se determina que se va a dirigir la investigación en contra de la ministra señora Vivanco, ella (Ravanales) manifiesta esta inhabilidad en atención a que ellas fueron compañeras de universidad”.

