Política Gloria Hutt por nuevos candidatos de extrema derecha: “Es muy pequeño quedarse en el interés personal” Para la presidenta de Evópoli, candidaturas independientes como la de Pancho Malo pueden ser una amenaza para las comunas ya conquistadas por Chile Vamos. Por otro lado, se refirió al rol que juegan Bachelet y Mattei en sus respectivos sectores. Diario UChile Jueves 11 de julio 2024 11:16 hrs. Chile Vamos. Javier Salvo/Aton Chile

Los partidos y coaliciones siguen negociando de cara a las próximas elecciones municipales y regionales, conversaciones no exentas de complicaciones en las distintas fuerzas políticas. Y lo que ocurre en Chile Vamos es un ejemplo de ello. Sobre todo por las decisiones de colectividades externas como el Partido Demócratas, Amarillos y hasta Republicanos, que han complicado la disposición de formar parte o no un pacto en conjunto. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, confirmó que si bien en Chile Vamos han avanzado en acuerdos, la presencia “merodeante” de estos partidos externos hace que todo “esté incierto todavía”. “Hicimos un primer esfuerzo de coordinación interna en la coalición que funcionó muy bien. Una semana prácticamente cerrados hasta que terminamos con 284 decisiones. Y dejamos una cantidad importante, más de 60 comunas, para abrir la discusión con Demócratas, Republicanos y Amarillos”, declaró. La ex ministra de Transportes durante el segundo período del expresidente Sebastián Piñera anunció incluso que aún no han tenido reuniones con el Partido Republicano y que esa gestión es importante para el futuro de las negociaciones. “Aquí hay acuerdos que no es solo elegir el mejor candidato. Sino que además requiere mucha generosidad para omitirse en algunos lugares donde todos defendemos buenos nombres”, expresó en la conversación. Consultada por la aparición de personas más de extrema derecha, como Francisco Muñoz (Pancho Malo), Hutt tachó como “lamentable” la falta de sentido colectivo en estas candidaturas. “Hay una mirada que tiene que ver con proyectos individuales y no colectivos. Cuando se pierde de vista el proyecto colectivo y el objetivo central, para nadie es un misterio que no se hace la planificación política pensando en llegar a gobernar, es muy pequeño quedarse en el interés personal”, lanzó. “Y no pensar que esta elección municipal tiene impacto también en la parlamentaria y presidencial. Eso es lo que nosotros hemos tratado de mantener siempre como un eje de trabajo. Entonces estos proyectos en que en realidad hay independencia, pero hay una fuerza política importante, una probabilidad de ganar y sintonizan con las expectativas de nuestro sector, como Marcela Cubillos por ejemplo, nosotros le hemos dado el apoyo. Pero otros que no tienen destino pero que con los pocos votos que pueden tener, pueden hacer una diferencia y permitir que comunas que tuvimos bajo nuestro sector y que después perdimos, las volvamos a perder”, lamentó Hutt en la instancia. La timonel de Evópoli reflexionó también respecto a la fragmentación que ha vivido el sector en los últimos años, afirmando que se debe al “desgaste de los partidos más tradicionales”. “Pero también los procesos constitucionales fueron catalizadores de la separación de grupos que tenían visiones distintas. Por eso surgió Demócratas o Amarillos. Hay un crecimiento de fuerzas hacia la centroderecha. La esperanza que tenemos es que esos grupos se vayan consolidando porque tenemos que prepararnos para enfrentar el riesgo de populismo, con estos proyectos personales, y el riesgo de una polarización que nos pasó en la última elección presidencial. Un sector más moderado tiene que fortalecerse”, afirmó Gloria Hutt al respecto. En el contexto electoral, Hutt afrontó también la presencia de la figura de Evelyn Matthei pensando en la elección presidencial del próximo año. “Es la figura, no solo de nuestro sector, mejor evaluada. Así que ya no puede evitar ese rol y ha sido cuidadosa en plantear que es algo para lo cual todavía falta bastante. También ha sido muy prudente, eso lo comparte con lo que hacía el presidente Piñera, en el sentido de que los presidentes de partidos nos juntamos con ella para discutir temas de contingencia, pero ella no incide en las decisiones en el sentido de imponer. Eso es muy valioso”, mencionó. No obstante, la irrupción de Michelle Bachelet en la izquierda al reunirse con los presidentes de partidos oficialistas, debería reconfigurar la estrategia de Matthei, según Hutt. “Empieza a configurarse un escenario de competencia presidencial mucho más claro. Es evidente que ella (Bachelet) entra en ese rol. No sé si va a ser candidata, pero al menos el rol de unificar al sector sí lo está tomando. Tal vez eso mismo haga que Evelyn tenga que ir ajustando su rol”, declaró Hutt. Revisa la entrevista completa a continuación:

