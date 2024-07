2dac4447a0

Trabajo Huelga legal en Walmart: trabajadores seguirán paralizados tras fallida negociación Los Federación Nacional de Trabajadores de la empresa insistieron en su voluntad de diálogo para avanzar en un acuerdo final que beneficie a ambas partes. Además, destacaron que no se trata solo de un "tema salarial" sino de "dignidad". Diario UChile Jueves 11 de julio 2024 11:52 hrs. Foto: Aton.

Los sindicatos de Walmart Chile informaron a través de una declaración pública que continuarán con la huelga legal iniciada este miércoles 10 de julio, producto de desacuerdos en las negociaciones colectivas con la empresa. La medida afecta alrededor de 150 locales de todo el país y más de 13 mil socias y socios de supermercados Líder, Express de Líder, ACuenta y Central Mayorista, que este jueves se mantienen movilizados. El martes pasado -9 de julio- la Asamblea Nacional de Dirigentes Sindicales de Base rechazó la última oferta de la empresa. En el comunicado dado a conocer señalaron que: “La propuesta no contiene incrementos salariales ni ajustes por IPC en las remuneraciones y beneficios. Además, el bono de término ofrecido es considerado insuficiente en comparación con acuerdos previos”. Respuesta de la compañía Walmart Chile, por su parte, informó que mientras dure la paralización, 75 supermercados cerrarán y 82 operarán parcialmente. “Estamos haciendo los esfuerzos para impactar lo menos posible a nuestros clientes, a quienes estaremos informando a través de nuestras plataformas de comunicación con las alternativas de abastecimiento más cercanas”, señalaron. Asimismo, la empresa aseguró que han hecho esfuerzos para evitar la huelga y para eso se presentó una oferta que no fue aceptada. “Tampoco hubo una contrapropuesta de la Federación que nos permitiera seguir conversando, pero seguimos abierto al diálogo con una genuina preocupación por los trabajadores”, expusieron. Trabajadores Movilizados La Federación Nacional de Trabajadores Walmart indicó que “están permitidas todas las acciones que ayuden a dar a conocer nuestra posición y las actividades de vigilancia del local para que no ingresen a trabajar quienes no tengan derecho legal”. Karen González, presidenta de la Federación del Trabajador(a) de Walmart Chile, insistió en la voluntad de diálogo de los trabajadores para avanzar en un acuerdo final que beneficie a ambas partes. “No nos parece lo que están haciendo de cerrarle las puertas en la cara a la clase trabajadora. Esto no es solamente por temas salariales, sino que es un tema de dignidad”, destacó. En ese sentido, la federación ha expresado que las y los trabajadores “demandan mejoras salariales, reajustes, bonos y la actualización de beneficios”. “No estamos para aceptar ninguna migaja. Desde el día uno teníamos toda la intención de llegar a un acuerdo con ellos, pero no quisieron avanzar. No es solamente la plata, sino también nuestra dignidad”, enfatizaron.

