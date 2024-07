2dac4447a0

Derechos Humanos Sitios de la memoria respaldan labor del Servicio del Patrimonio Cultural y rechazan críticas de Casa José Domingo Cañas Diez organizaciones señalaron que con los cuestionamientos se entregan "en bandeja de plata elementos a la derecha para dañar al programa y a todos los sitios de memoria y el trabajo de rescate de la memoria y promoción de los Derechos Humanos". Diario UChile Jueves 11 de julio 2024 15:00 hrs.

A través de una declaración pública, diez sitios de memoria ubicados en distintas regiones del país expresaron su discrepencia con las afirmaciones realizadas por la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, las que consideraron “inoportunas e inaceptables“. En aquel pronunciamiento, la institución denunció una grave situación económica, la que atribuyeron a la reducción en la entrega de fondos estatales que, según señalaron, les ha impedido mantener sus operaciones de la manera en que se venía trabajando. Señaló a su vez que “además de la reducción de recursos para el Sitio de este año, no se ha tomado en cuenta, y con la debida diligencia, la denuncia que hicimos en abril de este año a la Ministra de Cultura por el comportamiento inaceptable y anti ético de la coordinadora del Programa de Sitios de Memoria, Sra. Constanza Symmes, quien vulneró nuestros derechos humanos y afectó gravemente la integridad y reputación de nuestros sitios de memoria”. Según la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristiana – FASIC; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFDD; la Corporación Melinka-Puchuncaví. Sitio Balneario Popular y Campo de detenidos Melinka-Puchuncaví; el Sitio de Memoria Alberto Bachelet Martínez Ex Nido 20; la Casa de Memoria de los Derechos Humanos de Valdivia; el “Sitio de Memoria Egaña 60”, Ex Cuartel de la PDI de Puerto Montt; la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía; el Sitio Histórico Matanza de Mulchén; la Corporación La Serena 16 de octubre y la Corporación Memoria de Lonquén “este tipo de declaraciones desprestigian a los sitios de memoria y el ámbito de los DDHH, atentando contra la memoria de quienes fueron víctimas de atroces y crueles violaciones, más aún, en una época que el negacionismo avanza en el país. Es la forma perfecta para entregar en bandeja de plata elementos a la derecha del país para dañar al programa y a todos los sitios de memoria y el trabajo de rescate de la memoria y promoción de los Derechos Humanos”. Agregaron que “es inaceptable que se pretenda hacer responsable por el retraso de la liberación de fondos a una funcionaria del Programa Sitios de Memoria (PSM) al tiempo que se le acuse de un actuar antiético y más inaceptable acusarla de violar los Derechos Humanos. Esto significa, usar los Derechos Humanos y banalizarlos“. También indicaron que “según los antecedentes entregados por el comunicado de cierre de convocatoria en la página del Servicio Nacional del Patrimonio cultural, todos los Sitios de Memoria han recibido la aprobación de sus solicitudes de recursos, asignándoles el máximo estipulado en las bases. Para el año 2024 no se incrementaron los fondos de acuerdo al IPC y esa situación nos ha afectado a todos. En el caso de Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, dado que es una organización colaboradora recibió además $24.823.000 millones (Ley de Presupuesto 2024 pág. 1036) este año 2024”. Agregan que “asimismo, el año 2023 Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas fue la única en recibir 75 millones de pesos del PSM, a diferencia de todo el resto de los sitios, que recibimos igualitariamente 54 millones, salvo Lonquén que postuló un plan de gestión por menos recursos”. En ese contexto, afirmaron que “estamos de acuerdo en que hace falta un apoyo sostenido y mayor del Estado, pero eso, claramente no depende de la Encargada Nacional de la Unidad Sitios de Memoria del SERPAT sino de otras definiciones, instancias y Ministerios. Podemos intentar influir en esos niveles de decisión trabajando en conjunto y respeto colectivo y sin aceptar diversas formas de agresión, especialmente verbales, realizadas por algunos de los participantes en las reuniones”. También, dijeron, “valoramos los avances en políticas públicas y financiamiento para los sitios de memoria, de parte del Estado, pero claramente aun son insuficientes, por eso llamamos a que a las autoridades también vean que nuestro sentido es lograr en conjunto trabajar en avanzar en el trabajo de Memoria y la cultura por los derechos humanos en Chile, bajo una ley de Sitios y que es fundamental para las garantías de no repetición”. En resumen, “estamos en total desacuerdo con la declaración pública de Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, no nos representa“. Por último, expresaron su respaldo “a Constanza Symmes y su equipo. Quien ha logrado a pesar de múltiples dificultades, mejorar y levantar el Programa que no tuvo un buen inicio, desarrollando un trabajo profesional, comprometido con los Sitios de Memoria y respeto hacia las personas”.

