18-O Justicia Caso Pío Nono: Tribunal absuelve a excarabinero Sebastián Zamora El juicio oral comenzó el 22 de mayo luego de que fuera acusado por homicidio frustrado por la fiscal Ximena Chong, tras haber empujado presuntamente a un adolescente de 16 años en el puente, quien cayó más de 7 metros hasta el lecho del río Mapocho. Pilar León Pardo Viernes 12 de julio 2024 11:31 hrs. Foto: Agencia Aton

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió este viernes al excarabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar a un joven de 16 años desde el Puente Pío Nono hasta el lecho del Río Mapocho el 02 de octubre del 2020, en el marco de las manifestaciones posteriores al estallido social. Decisión que fue tomada por unanimidad por los jueces del tribunal (Paula Brudl, Claudia Morgado y Erick Aravena) quienes señalaron durante la audiencia que ninguna de las versiones presentadas durante el juicio fueron lo suficientemente probadas, además de no haber sido comprobado el dolo homicida del excabo. “Todas las primeras impresiones y acercamientos sobre lo sucedido fueron distintas y por ello la trascendencia de que analizando toda la prueba de la misma forma omnicomprensiva de la que habla la fiscalía pueda determinarse la dinámica desplegada, lo que no se logró por todas las divergencias al respecto ya expresadas (…) Que precisamente no pudiendo establecerse una acción especifica, imposible es derivar de ella un determinado ánimo para así sostener además que el acusado actuó con dolo de matar, siendo imposible para estos jueces analizar una faz subjetiva en donde no se ha logrado probar el hecho“, explicó la jueza Paula Brudl. Respecto de este veredicto, el vocero de la fiscalía centro norte, Rodrigo Barrera, afirmó que esta decisión es contrario a los intereses del Ministerio Público y dijo que esperarán a la lectura de sentencia, para analizarla y ver los posibles recursos a presentar. “La investigación desde nuestra perspectiva arroja una calificación jurídica que es estudiada por un equipo técnico y se toma una decisión por la fiscalía de llevarla adelante, cosa distinta es que el tribunal analizando y ponderando toda la prueba tenga una decisión que es contraria a los intereses del Ministerio Público, pero para eso funciona el sistema, estamos frente un Estado de Derecho en que la fiscalía acusa, investiga y da protección a las víctimas por mandato constitucional y un tribunal que es un tercero imparcial es el que termina decidiendo“, aseguró Barrera. Por su parte, el abogado de Sebastián Zamora, Alejandro Peña, señaló sobre el veredicto que “estos antecedentes que exculpaban de responsabilidad penal a Sebastián, estuvieron siempre a disposición de la carpeta investigativa y afortunadamente hoy los jueces en persona pudieron apreciar que nunca, jamás, Sebastián quiso hacerle daño al joven sino que cumplir el deber de Carabinero que ante un delito flagrante hay que proceder en lugar en que se encuentre“. Asimismo, tras la audiencia y al retirarse del centro de justicia Zamora declaró escuetamente que su intención es volver a ser funcionario de Carabineros de Chile. Cabe recordar que el 22 de mayo de este año se inició el juicio oral en contra del exfuncionario, proceso judicial que comenzó tras la imputación por homicidio simple frustrado en contra de Sebastián Zamora por parte de la titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. Esto luego de que el ex carabinero en 2020 habría empujado al adolescente de 16 años desde el puente Pío Nono, quien cayó alrededor de 7,4 metros hasta el lecho del río, lo que le provocó fractura de sus muñecas, una contusión en la base del pulmón derecho y un golpe en la cabeza. Finalmente, la lectura de la sentencia quedó programada para el jueves 25 de julio a las 11:00 hrs.

