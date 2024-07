106b403951

Nacional Directora de Junaeb: “Los preinformes son confidenciales porque a veces se detectan diferencias que las instituciones vamos aclarando” La autoridad de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas se refirió a las críticas hechas a la institución. Esto, tras la filtración de un documento que develó presuntas irregulares en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar. Diario UChile Viernes 12 de julio 2024 16:07 hrs. Camila Rubio, directora JUNAEB. Foto: Revista Comunidad Junaeb

En los últimos días, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha vuelto a estar en el ojo público. Esta vez, por una serie de cuestionamientos a la tardanza en la entrega de útiles escolares a más de 2 mil estudiantes a lo largo del país, lo que se suma a la filtración de un preinforme reservado que daría cuenta de presuntas irregularidades en la licitación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta última situación generó un remezón en el Ministerio de Educación. Hace un par de días, el ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, anunció que iniciarán un proceso administrativo por esta filtración, asegurando que no es correcto discutir sobre un documento que no es público. “El preinforme es eso, un preinforme que no es concluyente. De hecho, la misma contralora me señalaba en las reuniones que hemos tenido que ella sabe que los contenidos que están en ese preinforme pueden cambiar y van a cambiar en algunos elementos sustantivos, sobre todo porque es un preinforme que levanta observaciones que luego la institución que está siendo fiscalizada tiene que subsanar”, explicó la autoridad en conversación con Radio Duna. Misma línea que sostuvo la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Al igual que muchas instituciones públicas, estamos permanentemente bajo el monitoreo y las auditorías de Contraloría. Es parte de los procesos normales de fiscalización que se hacen“, afirmó y aseguró que el documento relativo a los pagos de las licitaciones de los años 2020 y 2021 comenzó como una “auditoría normal y que estaba planificada por Contraloría”. “Nosotros tenemos varios preinformes cuyo objetivo es confidencial justamente porque lo que buscan es levantar información. Te detectan algunas inconsistencias, algunas cosas que no coinciden, van levantando datos y ahí, los servicios tenemos la posibilidad de responder, de señalar ‘estos datos no son correctos por tal razón’ o ‘estos datos son correctos y por tanto lo corregimos de tal forma’, o ‘nos comprometemos a hacer tal cosa’. Son más o menos los caminos en que las instituciones nos comprometemos para ir resolviendo esos preinformes”, sumó Rubio. En ese contexto, la directora compartió las declaraciones de Cataldo. “Es bien complejo que estemos hablando de un preinforme, considerando que hay cerca de cuatro de distintos tipos en esta materia, y no del informe final. Primero, porque no es público. Ni siquiera lo manejaba el Ministerio. Lo maneja la institución, que en este caso es Junaeb, y Contraloría”, comentó, aclarando que el documento filtrado corresponde sólo a una parte del proceso fiscalizador. Por otro lado, la directora de Junaeb se mostró consciente de las múltiples críticas y denuncias que todos los años surgen en torno a la entidad. “Es una institución que maneja muchos recursos, pero que además es muy pequeña como organismo público. Ha sido muy difícil crecer como institución. Solo como ejemplo, nosotros entregamos alimentación todos los días a 9 mil colegios, sacando los jardines infantiles. Y tenemos 100 supervisores a nivel nacional. Es inviable que podamos supervisar todos los días. Por más que cambiamos la metodología, es imposible estar en todos los colegios porque somos una institución muy pequeña para las características y la realidad que tiene”, explicó. A eso, agregó el hecho de que la mayor parte del servicio está externalizado. “Muchas veces tenemos que dar explicaciones por el comportamiento de empresas privadas, que nosotros tenemos la obligación de monitorear, efectivamente. Y estoy segura de que en diciembre, cuando adjudiquemos la licitación del Programa de Alimentación, va a haber un titular en los medios que diga ’empresa X denuncia a la Junaeb por irregularidades en la adjudicación‘. Pasa todos los años”. “La pregunta es qué pasa después, porque son denuncias y titulares que van quedando y al final no se acusa irregularidad. O sea, si uno revisara todos los titulares que dicen ‘irregularidad en la adjudicación’ y lo compara con las veces en que efectivamente hubo una irregularidad, no coincide la información”, aseguró. En cuanto a las críticas por la tardanza en la entrega de los útiles escolares, Rubio afirmó que la situación ya está siendo subsanada. “Hemos llegado a los establecimientos y los estudiantes y los colegios han estado bien contentos por las características de los de los materiales. El próximo año van a llegar desde abril porque es un proceso que además dura aproximadamente un mes, pero vamos a estar llegando de buena forma y ya estamos entregando los útiles escolares en los distintos establecimientos“. “El 2025 no tendremos este problema porque la licitación dura dos años. Por tanto, el próximo año no tenemos que hacer un nuevo proceso de licitación porque van a estar los contratos definidos. Se hizo una licitación por 24 mil millones de pesos aproximadamente. Y se declaró desierta porque las empresas no llegaron con los productos y la calidad técnica que nosotros pedíamos, así que tuvimos que hacer al otro día un nuevo proceso. No hicimos un trato directo porque es algo que está bien normado. No basta con una licitación desierta para hacerlo. De hecho, la nueva ley de compras públicas modifica justamente cuando hacer un trato directo o no, entonces no bastaba solo con la licitación desierta. Y también era importante hacer una licitación pública por un sentido de probidad. Si hubiésemos hecho trato directo tendríamos también a otras empresas haciendo titulares sobre que favorecimos a uno en vez de al otro”, justificó Rubio. Una nueva ley para la Junaeb Al ser consultada por las medidas que puede tomar la institución para subsanar estos problemas, la directora aseguró que ya se encuentran abordando una nueva propuesta para modificar la ley que los rige. “El año pasado comenzamos a trabajar en torno a un cambio en la ley orgánica de Junaeb, junto a los equipos internos de la institución y con la asesoría de la Universidad de Chile, porque necesitamos robustecernos“, afirmó. Y agregó que “esperamos presentársela este año al Ministerio para que sea analizada y poder, justamente, tener más atribuciones. Para actualizar lo que hacemos desde la perspectiva legal. Porque claro, esta institución, con esta cantidad de recursos, con el nivel que maneja, tiene posibilidades que son muy limitadas con esta ley”.

