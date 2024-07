ca5a5561b8

Infancia Nacional Política Salud Helia Molina por terapias hormonales: “Los grupos conservadores hacen de esto un tema valórico cuando no lo es” La diputada y ex ministra de Salud señaló que los lineamientos para estos tratamientos recién se están instalando en el mundo. Además, destacó que los sectores que defienden que la disforia de género no existe están desconociendo una realidad. Diario UChile Viernes 12 de julio 2024 13:12 hrs. La exministra de Salud y actual diputada, Helia Molina.

La semana pasada, diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano solicitaron constituir una comisión investigadora que aborde el tratamiento hormonal al que acceden niños, niñas y adolescentes que desean iniciar su transición de género. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex ministra de Salud y actual diputada del PPD, Helia Molina explicó que toda la controversia, tanto en Chile como a nivel mundial, se desencadenó con el llamado “informe Cass”, desarrollado por la pediatra inglesa Hillary Cass. “Ahí empieza la discusión más profunda con respecto a qué niños, qué niñas y cuándo se debe hacer un tratamiento hormonal, porque hay tratamientos hormonales, uno para detener la pubertad, para parar el desarrollo hasta que esta disforia de género sea más definitiva y además, existe lo que es la terapia hormonal cruzada, donde se trabaja para que desaparezcan los signos del sexo y empiecen a aparecer signos de su género. Ese tratamiento hormonal cruzado se estaba haciendo acá en Chile incluso a niños menores de 14 años”, detalló. “Entonces, ¿qué ha pasado con toda esta controversia? El Ministerio de Salud, que no tenía ninguna política respecto del uso de hormonas, convoca a los mejores especialistas de Chile, de todas las especialidades que tienen que ver con la disforia de género y con el manejo de tratamiento biológico. Eso hoy día ya partió y la indicación que ha dado el Ministerio, es que se posponga cualquier tipo de tratamiento hormonal hasta no tener los lineamientos técnicos que va a dar este grupo para generar los servicios, la asistencia y las correctas definiciones de los tramos etarios donde se pueden hacer este tipo de tratamientos”, dijo. A juicio de Molina, quien es además pediatra, los tratamientos hormonales deberían comenzar después de los 14 años. “La disforia de género existe, es un tema bastante complejo de manejar, pero lo único que a mí me parece y también está demostrado en este informe Cass, es que hay disforias que se terminan en algún momento. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar que el niño tenga una capacidad de decidir sobre su cuerpo y su mente y que podamos darle tiempo. Yo creo que no debe ser en niños o niñas pequeños”, estimó. Por otra parte, consultada respecto a la arremetida de grupos de derecha, desde donde se busca perseguir las responsabilidades del Ministerio de Salud, Molina indicó que no hay nada que juzgar. “Inglaterra recién este año emite los lineamientos, entonces este no es un tema antiguo, no es un tema que se arrastra, es un tema que ha ido tomando visibilidad e importancia en los últimos cinco años. Entonces, obviamente que el Ministerio sacó una ley de acompañamiento psico social, de acompañamiento en todo lo que es contención a las familias, a la comunidad, colegios, pero nunca ha sacado lineamientos con respecto al uso de hormonas porque casi ningún país lo tenía. En general, los tratamientos hormonales los hace cada médico usando su criterio y su derecho a tratar a un paciente, pero no obedecía a un programa de salud”, señaló. Asimismo, la diputada planteó que los grupos conservadores “hacen el punto político con esto y además lo transforman en un tema valórico cuando no lo es y segundo, hacen punto político para llamar la atención y dicen que no creen en esto de la disforia de género, que no existe y la verdad es que eso es desconocer una realidad. Son homofóbicos, son lesbóficos. Hay muchas fobias en los grupos más conservadores”, afirmó. Revisa la entrevista completa aquí:

