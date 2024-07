Mladen Yopo tras nuevos errores de Joe Biden: “Está bastante acorralado”

106b403951

Nuevas alertas se produjeron en el Partido Demócrata de Estados Unidos tras el reciente lapsus protagonizado por el presidente Joe Biden. Las dudas sobre su estado mental han hecho que varios miembros de la colectividad expresen públicamente su petición para que el actual mandatario baje su candidatura. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional Mladen Yopo afirmó que “Biden está bastante acorralado”. “La opinión pública y política, en general la comunidad votante en Estados Unidos, ha formado una imagen de que el presidente no está apto para seguir cuatro años más”, comentó y agregó que pese a sus más de 50 años de carrera política, se ha visto que ya no tiene las capacidades para esta nueva campaña. “¿Cuál es el problema de fondo? Que nadie quiere matar al César. Si Biden no se baja, va a ser difícil que alguien directamente le pida en forma o lo obliguen a bajarse”, señaló. Las presiones para que Biden baje su candidatura se han multiplicado en los últimos días. Un grupo de al menos 17 congresistas demócratas hicieron su petición al presidente, mientras que hasta voces del espectáculo como George Clooney y Michael Douglas, o incluso magnates millonarios que lo respaldaron como Abigail Disney y el fundador de Netflix, Reed Hastings, se han expresado sus preocupaciones al respecto. Al respecto, Mladen Yopo asegura que en caso de que los magnates millonarios retiren su apoyo al actual presidente, hay mecanismos legales para mantener el aporte monetario, pero que el problema sigue siendo el eventual candidato que lo reemplace. “Hay procedimientos legales, en general se traspasan los fondos o se hace un bypass (…). Hay más de 220 millones de dólares para su campaña. Esos fondos se devuelven digamos a una nueva caja que se abre frente al nuevo candidato. El tema de fondo es quién va a ser ese candidato”, explicó. Una disyuntiva que tiene al Partido Demócrata sin respuesta clara. “Se ha tratado de levantar a la vicepresidenta Kamala Harris, pero dentro de la encuesta también perdería frente a Donald Trump. Incluso nuevos personajes que han sido muy exitosos como los gobernadores de California o de Pensilvania, o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también pierden frente a Donald Trump”, sostuvo Yopo. Sí bien el analista internacional remarca que aún queda tiempo para la elección y que sigue sin estar claro si Biden seguirá o no en carrera, afirmó que solo una figura se impone a Trump en las encuestas: la ex primera dama, Michelle Obama. “Quién ha dicho que en el fondo no quiere correr, pero frente a un dilema como este, podría verse obligada. Michelle Obama le gana en todas las encuestas, incluso en sectores no comprometidos del voto al interior de la ciudadanía estadounidense a Trump”, comentó sobre la opción de la ex primera dama en la carrera presidencial. Junto con las opciones de Harris y Obama, Yopo pone como un tercer posible reemplazo del candidato del Partido Demócrata a Hillary Clinton. “No ha sido mencionada, pero no olvidemos que le sacó casi tres millones de votos más a Donald Trump. Perdió fundamentalmente en el colegio electoral”, postuló. Sobre la lucha entre Biden y Trump, que este último ganaría según las encuestas, Yopo enfatiza en cómo afecta el estado actual del presidente. “Hay más de un 67% de estadounidenses que piensa que Biden debería retirarse. Trump tiene un techo. El tema es que aquí no es que vaya a ganar Trump, sino que el candidato demócrata va a perder”, afirmó tajantemente el académico.

