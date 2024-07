Vallejo por alza del transporte público de $10 pesos en vez de $20: “El Presidente tomó una decisión responsable”

ca5a5561b8

La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, en el marco de una pauta donde presentaron las indicaciones para modificar TVN, explicó las motivaciones del Gobierno para prescindir de la recomendación del panel de expertos, que sugería un aumento de 20 pesos en la tarifa del transporte público de la Región Metropolitana. Según informó el propio Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, desde el Ejecutivo decretarán el incremento de solo 10 pesos y optaron por mantener congeladas las tarifas para estudiantes y personas mayores. Vallejo sostuvo que, considerando el contexto político, el Gobierno decidió concentrar el alza “en 10 pesos y no 20 pesos, y excluir a las personas mayores y a los estudiantes de esta alza, es decir, con alza cero, pensando sobre todo en adultos mayores que todavía no podemos como país entregarle un alza de las pensiones, porque tenemos parada aún la reforma previsional en el Congreso, y sometida a nuevas excusas de no votación por parte de la oposición”. “Entonces, considerando el contexto político, efectivamente el Presidente ha tomado una decisión responsable y que va a estar financiada, como lo ha dicho el propio Ministerio de Transportes, con los recursos públicos, en una reasignación propia del Ministerio de Transportes, pero los recursos están desde el MTT, una reasignación de los propios fondos públicos que tiene considerado para la ejecución de este año”. Respecto a la solicitud de refugio de la familia del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, al gobierno argentino de Javier Milei, la vocera sostuvo que aún no han recibido una notificación oficial respecto de la decisión de refugio. Sin embargo, afirmó que “respetamos las decisiones de las familias, cada familia toma decisiones ponderando distintas situaciones y en eso somos respetuosos, pero nuestro país es un país seguro que tiene desafíos en materia de crimen organizado y delincuencia, y en eso hemos puesto especial prioridad. Hemos aumentado el presupuesto, hemos hecho una cantidad de proyectos de ley y publicado para justamente prepararnos y fortalecer las capacidades en materia de seguridad para enfrentar esto, pero es un país sobre todo en el escenario regional un país bastante seguro”. Consultada si se pudo hacer más para garantizar la seguridad del exteniente, Vallejo indicó que “eso es parte de los procesos de investigación que están hoy día en cursos, de las causas, de las personas implicadas, y finalmente no podemos adelantar juicios respecto a aquello porque está este caso sometido a una investigación rigurosa e importante por parte del Ministerio Público”.

