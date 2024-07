13f662e33a

Cultura Con tres libros chilenos y Bolaño en el top 10: The New York Times ranquea los 100 mejores libros de lo que va del siglo XXI El medio estadounidense consultó a 503 novelistas, escritores de no ficción, poetas y críticos. "2600" y "Los detectives salvajes" de Roberto Bolaño, y "Un verdor terrible" de Benjamín Labatut fueron los títulos chilenos escogidos. Diario UChile Sábado 13 de julio 2024 14:34 hrs. Roberto Bolaño y Benjamin Labatut, escritores chilenos destacados por el NYT

Quedan pocos meses para que el siglo XXI cumpla sus primeros 25 años. Un primer cuarto de siglo que ya nos ha entregado una serie de películas, discos y libros de enorme impacto cultural. el medio estadounidense The New York Times conversó con un total de 503 novelistas, escritores de no ficción, poetas, críticos y amantes de la literatura para definir Es en ese contexto quepara definir los 100 mejores libros de nuestro tiempo , donde las letras chilenas tuvieron una considerable valoración ingresando incluso al top 10. Y es que la lista del prestigioso diario anglosajón ubicó tres títulos nacionales en el ranking: “2666” y “Los detectives salvajes” de Roberto Bolaño, y “Un verdor terrible“, traducido al inglés con el título “When we cease to understand the world”, de Benjamín Labatut. Estos, ubicados en el número 6, 38 y 83, respectivamente. “2666”, la robusta ficción póstuma de Bolaño, fue descrita por el NYT como una “febril y vertiginosa novela” que crea “un mundo entero gobernado en partes iguales por el aburrimiento y el horror más profundo”. “En la impecable traducción de Natasha Wimmer, la novela de Bolaño es profunda, misteriosa, efervescente y vertiginosa: al leerla, pasas de sentirte como un observador de tornados a sentirte arrastrado por el vórtice, y finalmente sospechas que tú mismo”, se lee en el ranking. Por su parte, de “Los detectives salvajes“, acaso el clásico indiscutible de la pluma del chileno, el medio citó al escritor peruano Daniel Alarcón, quien afirmó que se trata de una historia “atrevida, hilarante, hermosa y conmovedora. También tiene más de 600 páginas, por lo que sé que mi recuerdo de haberlo leído de una sola vez definitivamente no es cierto. Aún así, el hecho de que se sienta de esa forma es revelador. No era el mismo escritor que había sido antes de leerlo, ni la misma persona. Arturo Belano y Ulises Lima se convirtieron en héroes personales, y todo lo que he escrito desde entonces ha sido moldeado por la obra maestra de Bolaño”. La inclusión de “Un verdor terrible” también resulta más que coherente. Tras su publicación el 2020, la ficción científica de Labatut se transformó en todo un fenómeno editorial, conquistando la buena crítica de la prensa especializada, instalándose en la lista final del Booker Prize Internacional y agotando ediciones en varias librerías del país. “No es necesario saber nada sobre teoría cuántica para comenzar a leer este libro, un retrato grupal de genios atormentados profundamente investigado y exquisitamente imaginado”, definió el crítico estadounidense A. O. Scott consultado por el NYT. “Al final, sabrás lo suficiente como para estar aterrorizado. Labatut está interesado en cómo la búsqueda de certeza científica puede conducir a estados de agitación psicológica y espiritual extrema, o surgir de ellos. Sus personajes (Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, entre otros) descubren un universo que desafía la comprensión racional. Después de ellos, ‘el método científico y su objeto ya no podían ser separados’. Puede parecer abstracto, pero en manos de Labatut la historia de la física cuántica es violenta, llena de suspenso y, en última instancia, desgarradora”. Revisa a continuación el top 10 del NYT de los mejores libros del siglo XXI: “La amiga estupenda”, Elena Ferrante. “El calor de otros soles”, Isabel Wilkerson. “En la corte del lobo”, Hilary Mantel. “El mundo conocido”, Edward P. Jones. “Las correcciones”, Jonathan Franzen. “2666”, Roberto Bolaño. “El ferrocarril subterráneo”, Colson Whitehead. “Austerlitz”, W. G. Sebald. “Nunca me abandones”, Kazuo Ishiguro. “Gilead”, Marilynne Robinson.

