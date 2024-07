f9ba30b276

Nacional Mauricio Duce: "Si le pidiéramos a los fiscales que llevaran solo los casos que ganan, como sociedad tendríamos un peor resultado" El abogado, director de Espacio Público y académico señaló, luego de la absolución del ex Cabo Zamora, que "los grupos atrincherados, para ambos lados, lamentablemente le meten mucha distorsión" al análisis del sistema de justicia. Catalina Araya Sábado 13 de julio 2024 18:24 hrs.

Fue uno de los episodios más polémicos sucedidos en torno al estallido social. El 2 de octubre del 2020, y en los días previos al primer aniversario de las protestas que paralizaron al país, un joven de 16 años cayó desde el Puente Pío Nono hasta el lecho del Río Mapocho en medio de una persecución con Carabineros, quedando con lesiones graves producto del impacto. A cuatro años de los hechos, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió por unanimidad al excarabinero Sebastián Zamora, imputado del caso por homicidio frustrado. Decisión que, por la alta connotación pública de lo sucedido, despertó opiniones dispares en el mundo político. Al margen de aquello, el abogado, director de Espacio Público y académico de la Facultad de Gobierno de la UC, Mauricio Duce, señaló que la decisión del tribunal es “bien contundente, en cuanto a que el caso que se presentó en juicio no tenía una fortaleza mínima”. “Tenemos un fiscal que tenía adquirida una convicción de que tenía que llevar adelante la persecución penal, precisamente porque era un caso muy emblemático, y era muy importante que esta persecución penal se llevara adelante y se pudiera esclarecer con mucha transparencia“, afirmó Duce. En ese contexto, explicó que “lo que tenemos luego es un juicio oral donde se presentan las pruebas y que ha tenido bastante cobertura. O sea, ha sido todo muy público. Y es un tribunal que da muy buenas razones para decir que, con lo que se presentó en juicio, el caso no daba para condenar a alguien por homicidio“. Cabe destacar que los jueces señalaron en la resolución que hubo “ambigüedad” en la acusación, además de “desorientación” por parte del Ministerio Público en sus argumentaciones. “Tengo la impresión de que es una muestra de las virtudes que tiene un sistema de justicia pública, con jueces que son independientes de la persecución penal, y claro. Más bien, las preguntas que surgen tienen que ver con por qué la persecución penal llevó un caso que aparentemente era más débil de lo que uno se imaginaba, según lo que dice el veredicto”, indicó Duce. Hace algunas horas, la bancada de Renovación Nacional envió un oficio al fiscal Xavier Armendáriz para solicitar la transparencia de “la millonaria cifra qué significó para el Estado y para los contribuyentes las infértiles investigaciones del equipo liderado por la Fiscal Ximena Chong”. Y aunque reconoce que lo sucedido representa una derrota para el Ministerio Público, el director de Espacio Público dejó manifiesta la importancia de que la entidad no deje de lado otros casos que pueden ser relevantes para la ciudadanía. “Ocurre que a veces se pierden los casos en juicio oral. De hecho, aproximadamente un 25% terminan con sentencia absolutoria. Pero no quisiéramos que los fiscales solo llevaran a juicio oral los casos que tienen la única posibilidad de ganar, porque eso significaría no llevar casos que como sociedad nos importa que se resuelvan en juicio oral, pero que hay una chance de que se pierdan”, indicó el abogado. “Si sólo le pidiéramos a los fiscales que llevaran los casos que ganan, como sociedad tendríamos un peor resultado. Pero evidentemente, en ese contexto, hay que tener presente que aquí hay una apuesta fuerte. Hay una expectativa en términos de lograr algo que se frustra , y eso repercute en términos de la apreciación del Ministerio Público”, sumó. En cuanto a reacciones como la sostenida por los parlamentarios RN, el académico expresó que “siempre, en todos los casos de alta connotación pública, va a haber alguien satisfecho y alguien insatisfecho, porque alguien gana y alguien pierde”. “Creo que cuando, en un juicio público, ocurre lo que ocurrió y se absuelve, eso debiera dejar tranquila a la gente de que el sistema funciona. Y que los pesos y contrapesos del sistema también lo hacen. Eso tiene que ser para todos los lados, me sea más simpático o menos simpático el caso. El sistema de justicia criminal descansa en un equilibrio extremadamente complejo, y ese equilibrio supone que las instituciones funcionen razonablemente y en un espacio en que se les permita trabajar. Hay que tener cuidado con apurarse en las conclusiones, salir aquí con discursos medios raros, diciendo que alguien tiene que renunciar, etc. Dejemos que el sistema vaya desplegándose y funcionando”, sumó el abogado. “Los grupos atrincherados, para ambos lados, lamentablemente le meten mucha distorsión a todo esto. A mí no me gustó para nada que algunos diputados se fueran a sentar cuando este juicio partió, como haciendo una suerte de presión, y tampoco me gusta alguien que frente a este veredicto, dice ‘oye, no, esto es impunidad, nos saquearon’. El veredicto es contundente y en un juicio público. Estas son las reglas del sistema, y además es un caso que no está terminado. Potencialmente, el Ministerio Público podría recurrir de nulidad y todavía pueden quedar algunas vueltas“, finalizó el especialista, agregando que “aquí se presentó el caso en el mejor escenario que tenemos para debatir estos temas, que es un juicio oral, y que se desarrolló con plena normalidad”.

