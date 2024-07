13f662e33a

8cde8c7038

Internacional No renuncia: Joe Biden se aferra a candidatura y afirma que “no soy demasiado viejo” En medio de un acto de campaña, el actual mandatorio no solo se mostró dispuesto a mantener y defender su candidatura, sino que se declaró confiado en sus posibilidades de obtener una nueva victoria en las urnas. Diario UChile Sábado 13 de julio 2024 9:48 hrs. El presidente de los Estados Unidos volvió a cometer errores durante una intervención pública. Foto: Aton Chile.

Compartir en

En medio de las críticas a su candidatura a la reelección, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se encuentra bien y que seguirá adelante como candidato presidencial a las elecciones de noviembre, a las que concurre confiado al considerar que no hay “una gran alternativa”. “Les prometo que estoy bien“, manifestó Biden, de 81 años, en un acto de campaña en Detroit, en el decisivo estado de Michigan, tratando de convencer al electorado en medio de una oleada de cuestionamientos en relación con su edad y su aptitud para el cargo a raíz del cara a cara con su adversario republicano, Donald Trump, realizado el pasado 27 de junio. “Fui el segundo hombre más joven elegido al Senado de Estados Unidos. En fin, ahora no soy demasiado viejo. Pero sé que, con suerte, con un poco de edad viene un poco de sabiduría”, agregó el mandatario, según declaraciones recogidas por CNN. “En este momento, creo que la alternativa (Donald Trump) no es una gran alternativa“, sumó Biden, asegurando que “la ética (…) y la decencia importan”. “Creo que deberíamos reflexionar con los estadounidenses: somos optimistas, somos un país decente, somos un país honorable”, dijo. Así, Biden no solo se mostró dispuesto a mantener y defender su candidatura, sino que se declaró confiado en sus posibilidades de obtener una nueva victoria en las urnas. “14 millones de demócratas como ustedes votaron por mí en las primarias. Ustedes me eligieron como candidato, nadie más. Ni la prensa, ni los expertos, ni los donantes. Ustedes, los votantes. Ustedes decidieron, nadie más, y yo no me voy a ir a ninguna parte”, argumentó el mandatario. “Me postulo y vamos a ganar“.

En medio de las críticas a su candidatura a la reelección, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se encuentra bien y que seguirá adelante como candidato presidencial a las elecciones de noviembre, a las que concurre confiado al considerar que no hay “una gran alternativa”. “Les prometo que estoy bien“, manifestó Biden, de 81 años, en un acto de campaña en Detroit, en el decisivo estado de Michigan, tratando de convencer al electorado en medio de una oleada de cuestionamientos en relación con su edad y su aptitud para el cargo a raíz del cara a cara con su adversario republicano, Donald Trump, realizado el pasado 27 de junio. “Fui el segundo hombre más joven elegido al Senado de Estados Unidos. En fin, ahora no soy demasiado viejo. Pero sé que, con suerte, con un poco de edad viene un poco de sabiduría”, agregó el mandatario, según declaraciones recogidas por CNN. “En este momento, creo que la alternativa (Donald Trump) no es una gran alternativa“, sumó Biden, asegurando que “la ética (…) y la decencia importan”. “Creo que deberíamos reflexionar con los estadounidenses: somos optimistas, somos un país decente, somos un país honorable”, dijo. Así, Biden no solo se mostró dispuesto a mantener y defender su candidatura, sino que se declaró confiado en sus posibilidades de obtener una nueva victoria en las urnas. “14 millones de demócratas como ustedes votaron por mí en las primarias. Ustedes me eligieron como candidato, nadie más. Ni la prensa, ni los expertos, ni los donantes. Ustedes, los votantes. Ustedes decidieron, nadie más, y yo no me voy a ir a ninguna parte”, argumentó el mandatario. “Me postulo y vamos a ganar“.