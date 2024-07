bfba4828c0

Nacional Política Giorgio Jackson reflexiona sobre reacción al caso Pío Nono: “Sin duda hago un mea culpa” El exministro de Estado se refirió además a los procedimientos policiales en el marco del estallido social, asegurando tajantamente que "si hubieron violaciones a los Derechos Humanos". También abordó una posible candidatura presidencial. Diario UChile Domingo 14 de julio 2024 17:34 hrs. Giorgio Jackson. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Las reacciones luego de la absolución por unanimidad del excarabinero Sebastián Zamora en el llamado “caso Pío Nono” no se han detenido. Quién habló al respecto durante este domingo fue el exministro Giorgio Jackson (FA), entregando una reflexión sobre cómo abordaron como autoridades lo sucedido en octubre del 2020. “Sin duda hago un mea culpa”, partió indicando al respecto en diálogo con Estado Nacional de TVN. Jackson reconoció en la instancia que no reaccionaron de la manera esperada tras el hecho. “En lo personal, y es una situación que nos embarga a quienes estamos en la opinión pública y en el Congreso, reaccionamos muy rápido y con poca información. Eso es algo que tenemos que aprender de los procesos políticos, que en general conduce a errores”, reflexionó el exsecretario de Estado. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para referirse al fallo de la justicia. “Es unánime respecto a un tipo de delito, que en este caso es el homicidio frustrado, el cual exige comprobar dolo y no pudo ser comprobado. Pero convengamos que ustedes vieron el video, yo vi el video, y no es algo que queremos que se enseñe en la Escuela de Carabineros de cómo proceder”, sostuvo Jackson. Sobre lo mismo, el militante del Frente Amplio también dio su punto de vista sobre los procedimientos policiales. “Hay partes de la crítica que han servido en el sentido de que los procedimientos han ido cambiando, que hay más conciencia respecto a los límites que tiene que haber en cuanto a materia de Derechos Humanos”, señaló, agregando tajantemente que “si hubo muchas violaciones de DD.HH en el contexto del estallido social”. En otras materias, Jackson descartó una posible candidatura presidencial encabezando la unión del Frente Amplio.

