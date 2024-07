6ed432c5c3

Cultura “Gladiador II”: el épico retorno de un clásico de los 2000 El pasado 9 de julio se publicó el tráiler de la secuela de la icónica película de Ridley Scott, que esta vez tendrá a Pedro Pascal y Paul Mescal como sus protagonistas. Aquí, un grupo de críticos debate en torno a su retorno. Catalina Araya Domingo 14 de julio 2024 10:34 hrs. Screenshot del trailer de Gladiador II

La noticia emocionó a los fanáticos. Hace un año, diversos medios internacionales anunciaban la presunta participación del actor chileno Pedro Pascal en la secuela de “Gladiador“, uno de los grandes títulos del cine épico que el 2000 se coronaría como la única película del legendario director Ridley Scott en conseguir un Oscar. Ahora, el rumor es una realidad. El pasado 9 de julio se publicó el tráiler oficial de “Gladiador II”, el primer vistazo a la historia ubicada en el apogeo del Imperio Romano con, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn y el mismo Pascal en el elenco y que se aventura en el presente de Lucius, hijo de Lucilla y nieto de Marco Aurelio varias décadas después de la muerte de Cómodo. “Creo que nos dejó encantadas y encantados a quienes lo estábamos esperando y le tenemos mucha fe“, señaló la crítica de cine y series, Sol Márquez, quien también desmenuzó los detalles que se comparten en el avance. “Yo soy una fan de Ridley Scott, me gustan incluso sus películas malas, pero tengo la capacidad de decir ‘bueno, esta película no funcionó tanto’. Sin embargo, siento que el tráiler está muy bien pensado desde la musicalización, que es algo que caracterizó a la primera parte. Y además recoge el espíritu de este gran circo romano que sucede en el Coliseo y la historia de venganza que vemos en Paul Mescal, al que considero el mejor actor de su generación. Me parece maravilloso que el mundo entero ahora lo conozca en una superproducción de estas dimensiones”. En esa misma línea, también destacó que “está Pedro Pascal, del que en Chile somos muy fans, pero que además sabemos por la historia y porque es lo que trascendió en la nota de Vanity Fair, que va a seguir la senda de Maximus en torno a la importancia del honor. Y que un general en realidad se debe a Roma, no a los emperadores. Me tinca absolutamente siguiendo esta línea de Joaquín Phoenix, de este emperador total y absolutamente despreciable que está ahí para entretenerse y no se da cuenta de que se debe a su pueblo”. “Me gusta mucho lo que está pasando con él, acerca de tener una presencia en Hollywood a propósito de que es un actor súper dúctil, muy querido y que es capaz de plantearse en distintas situaciones”, sumó Alejandra Pinto, crítica de cine y entusiasta del trabajo de Scott. Además, relevó la participación de Washington en la secuela. “Tengo muchas ganas de verlo. Sin ninguna duda es uno de los mejores actores que hemos visto en los últimos 30 años. Siempre es un placer verlo en pantalla haciendo todo lo que él sabe hacer. Es increíble. Así que tengo mucho entusiasmo por ver esta película“, compartió. Sin embargo, y volviendo a la figura de Pascal, el crítico y dueño de la tienda Fílmico, Cristian Briones, hizo una salvedad en torno a los últimos roles tomados por el actor. “Vuelve a hacer de una figura cuasi paterna, y siento que ya se está encasillando“, afirmó Briones, haciendo referencia a sus papeles en “El Mandaloriano” y “The last of us”. En cuanto al tráiler, lo define como “curioso”. “Es curiosa la elección musical, Denzel es Denzel… El villano se siente casi como una caricatura de Joaquin Phoenix, aunque supongo que también es para tiempos más digeribles. No hay que olvidar que son ejercicios de marketing y la idea es vender la película. Y no sé si en realidad esto produzca más ventas de las que ya se venían con el entusiasmo audiencia“. El renacer del cine épico Para los especialistas, son varios los elementos que definen la importancia histórica de ‘Gladiador’. Uno de ellos, su rol en el breve retorno del cine épico, que luego daría un nuevo vuelco hacia narrativas mucho más ligadas a la ciencia ficción. “Es una película que logró traer de vuelta este género que siempre habíamos visto en la televisión. De alguna forma, podríamos decir que teníamos una relación con ese tipo de películas”, afirmó Pinto. “Entonces, cuando aparece Ridley Scott, a quien además conocíamos por películas de ciencia ficción o más chiquititas como ‘Thelma y Louise‘, con esta mega producción bien impactante, reconocemos esa épica, ese tono que tenía la película acerca del honor, de defender lo que consideras justo, a propósito también de luchar por la verdad, por la vida de otros”. Un punto que es compartido por Márquez. “La gracia que tiene ‘Gladiador’ es, precisamente, que retoma el cine épico y demuestra que es súper valioso no solo en términos de taquilla, sino también de nominaciones al Oscar. No estamos acostumbradas y acostumbrados en la actualidad a ver cine épico, pero fue fundamental durante la era clásica hollywoodense, y sobrevivió hasta pasados los setenta con producciones con un desarrollo de efectos especiales a nivel manual súper importante”, afirmó la crítica, poniendo como ejemplo ‘Furia de titanes‘, del director Desmond Davis. También destaca otro nivel de espectacularidad en ‘Gladiador’, y que tiene que ver con el uso de los efectos especiales. “Tiene el lado épico, con una historia de combate, de guerra, con un uso de efectos especiales que también fue súper respetado y premiado en su momento. El encuentro con el Coliseo, cuando entran a la arena, es una imagen súper potente y que hasta el día de hoy hace eco. Y por otro lado, también nos contó una historia de infinidad a partir de la venganza que emprende Maximus y que viene desde el lado de la honra, del deber”. Innovación que, además, estuvo marcada por la partida del actor Oliver Reed, quien falleció en medio del rodaje a raíz de una intoxicación con alcohol, disparada tras una competencia de bebidas en un pub ubicado en La Valeta, Malta. “La última parte de su aparición se tuvo que hacer con CGI, algo que era muy nuevo en ese momento. Estamos súper acostumbradas y acostumbrados a eso en la actualidad por lo que pasó con Seymour Hoffman en ‘Los juegos del hambre‘ y Carry Fisher en la última parte de la saga de Skywalker de ‘Star Wars‘. Actores que se pudieron reconstruir digitalmente para hacer un cierre de su participación en las películas. Pero en ese momento, en los 90, era absolutamente impensado”, explicó Márquez. A todo esto, Briones suma una tercera arista que resulta ilustrativa para entender la penetración de la historia que consagró a Russell Crowe en el estrellato. “Cuando las audiencias retienen de forma positiva un aspecto de una película, eso ya es destacable. Que yo pueda decir ‘ah, esto es «Gladiador»’. La mano sobre el trigo con Lisa Gerrard de fondo, con Hans Zimmer subiendo la épica… Si eso me suena hoy, si eso lo veo hoy y dijo ‘ah, eso es Gladiador’, ya es destacable”. “En lo personal, creo que lo que mejor tiene ‘Gladiador’ es que intenta usar su escala épica a nivel dramático. No es solamente la acción en el Coliseo o en las batallas, pues también es cómo se enfrentan los personajes y cómo son épicos en sí mismos. A veces se excede, se va al grito y, bueno. También tiene que ver con lo que está planteando y el momento histórico en que lo está haciendo. Pero de nuevo: en el momento en que se te queda y tú puedes identificar ciertos elementos, eso quiere decir que por lo menos ya está instalada”, afirmó el hombre detrás de Fílmico. ¿Una secuela necesaria? Al margen de todas las virtudes y entusiasmos generados tras la noticia del retorno de ‘Gladiador’, surge una pregunta que ronda a prácticamente a todas las secuelas que buscan retomar historias cuyas primeras entregas funcionaron, y que plantea la necesidad -o no- de producir una segunda parte. “Lo que conocemos de la historia de Roma suele ser la historia de los vencedores, pero meterse además en la zona de los grises romanos es súper atractivo. Y fue muy bien recibido por historiadores, lo que no siempre pasa con las adaptaciones cinematográficas. En ese sentido es súper relevante la película, y no sé si hay algún filme que haya logrado tomar esa posta. Por eso es que, décadas más tarde, ‘Gladiador 2’ nos hace mucho sentido, porque en verdad queremos que alguien siga esa posta, de esa gran historia épica”, reflexionó Márquez en torno a dicha disyuntiva. Para Pinto, es posible encontrar esa respuesta en la confianza que deposita la carrera de quien encabece el proyecto. “Sobre si es necesaria una secuela o no, yo creo que a Ridley Scott uno no le pregunta esas cosas. Es un director ya de 86 años que hace mucho tiempo que está haciendo lo que se le antoja. Entonces, si el sintió en un momento que era necesario hacerla, se hace, nomás. Y listo”, señaló la crítica. “Tiene que haber quedado ahí alguna cosa pendiente que a él le dieron ganas de seguir conversando, y entonces lo instala. Y si vemos, por ejemplo, sus películas que también son precuelas como ‘Alien’, la reacción igual fue ‘para qué vamos a hacer estas películas’. Y claro. Creo que un director como Ridley Scott siempre está pensando en qué cosas le faltan por decir. Pensando en eso, que haga lo que quiera”, sumó. Por su parte, Briones aporta una mirada que tiene más que ver con la dinámica del mercado cinematográfico actual. Especialmente, en tiempos donde predomina la nostalgia. “Hay una anécdota muy buena de James Cameron, cuando presenta su idea para hacer una secuela de ‘Alien’ a los ejecutivos de Fox. Escribe ‘Alien’ en una pizarra, coloca la ‘s’ y después una línea vertical, convirtiendo la ‘s’ en el signo dólar. Esa es toda la razón para hacer una secuela de una historia que está completamente cerrada a nivel dramático y temático en su primera parte hace dos décadas”, afirmó. “Eso es todo lo que necesita para existir, porque hoy las audiencias tienen en sus conscientes ‘Gladiador’, pueden identificarlo. Y eso ya es algo para lo cual entregar un producto. Eso es todo, no sé si se necesita algo más“.

