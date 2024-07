6ed432c5c3

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Lidia Casas: “Chile Vamos viene haciendo un punto político con el INDH hace mucho tiempo” La directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP afirmó que la petición ante la Corte Suprema, impulsada por diputados Chile Vamos, no se justifica. Asimismo, planteó la gran cantidad de tareas, algunas menos conocidas, que realiza el organismo. Fernanda Araneda Domingo 14 de julio 2024 10:17 hrs. Lidia Casas, académica UDP.

Acusaciones de que el organismo se está utilizando con fines políticos, una carta al Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos e incluso una petición a la Corte Suprema para que remueva a dos de sus consejeros. Todo aquello es parte del complejo momento que está viviendo actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que presentara una querella por tráfico de influencias en contra de Mario Desbordes y esta misma fuera declarada inadmisible. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, aseguró que la solicitud de remoción impulsada por Chile Vamos en contra de la directora Consuelo Contreras y el consejero Francisco Ugás, no se justifica. A su juicio, “desde el hecho de que se haya declarado inadmisible una querella no se puede establecer que tengan una responsabilidad de tal envergadura, la directora o un consejero, para que dé paso a su destitución por parte de la Corte Suprema. Primero porque en el caso de la admisión de querella, los jueces tienen que hacer una valoración de los hechos y si es que la querella o no estuviera bien formulada”. “Puede que una querella a veces esté mal formulada, pero eso no significa que no hubiese mérito para la interposición de una acción judicial. Por otra lado, puede que la interpretación de un juez respecto a cuáles son las competencias del INDH sea una mirada restrictiva. Entonces, por eso yo digo: utilizar la inadmisibilidad de una querella como criterio para destituir a consejeros del INDH, lo que es en realidad es hacer un punto político con el INDH, que en el caso de Chile Vamos, lo viene haciendo hace mucho tiempo”, estimó. En esa misma línea, la abogada recordó las ocasiones en que se le otorgó un presupuesto de un peso al INDH durante la discusión presupuestaria y la molestia que han causado en Chile Vamos las querellas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido. “Hoy día toda la crítica está en este caso, pero nadie advierte todo el trabajo que el INDH hace en muchos otros temas. Cuando se querella, por ejemplo, por personas que han sido vulneradas en sus derechos que están en hospitales psiquiátricos o en centros de detención. Eso Chile Vamos no lo ve. Solo está viendo un elemento político, que es lo que quiere mostrar a la opinión pública”, afirmó. La complejidad del Instituto Respecto al rol que cumple el Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la importancia de que este siga funcionando, Casas destacó sus reportes “por ejemplo sobre la situación de los establecimientos de larga estadía para personas mayores o de los establecimientos donde hay niños y niñas bajo el control del Estado, porque ahí cumplen un rol fundamental en asegurar que las medidas, la forma en que se desarrolla ese trabajo, esté conforme a los estándares internacionales”. “Alguien podría decir: para eso están los tribunales, pero la diferencia sustantiva es que una institución como ésta mira los problemas no individualmente, sino que más bien colectiva y estructuralmente. Cuando los casos van a la justicia tienden solo a ver el caso concreto y no el contexto general en donde se pueden producir vulneraciones a los derechos, entonces, ese órgano no solamente es capaz de advertir situaciones. Es capaz de accionar en favor de las personas, pero también de educar y promover el respeto de los derechos. Por eso la importancia de instituciones como ésta”, explicó. En todo caso, la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP señaló que en la institución deben producirse cambios, sobre todo en la manera en que son nombrados algunos integrantes de su Consejo. “Hay dos consejeros que son nombrados por el Presidente y eso puede ser complejo, porque se pierde una capacidad de autonomía respecto del gobierno de turno. Por otra parte, también hay una persona nombrada desde el Senado y ahí normalmente se da, al interior del Senado, una gran discusión de quiénes van a ser o cómo se dan las correlaciones de fuerza, para nombrar a determinadas personas”, indicó. Casas planteó que otro elemento a observar “es que al interior del Consejo es donde se elige quién dirige la institución”. “En la medida en que desde aquellas personas que conforman el Consejo, luego se elige esa directora, evidentemente van a haber alianzas. Si la persona fuera una externa que compite teniendo la larga experiencia en promoción y protección de derechos humanos, conocimiento, reconocimiento, eso sería muy distinto a simplemente colocar a cierta cantidad de personas a decidir quién es. Yo quiero recordar que tuvimos una crisis con Sergio Micco, pero previo a Sergio Micco también hubo un quiebre al interior del Consejo”, dijo. Finalmente, la abogada apuntó al hecho de que para emitir declaraciones, el Consejo del INDH necesita unanimidad. “Ésa es una cuestión que complica muchísimo al funcionamiento de una institución, porque lograr la unanimidad de este Consejo tan variopinto es muy difícil. Puede paralizar a una institución y dejarla en una constante tensión para avanzar en su tarea”, concluyó.

