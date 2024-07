b1c47083f9

Internacional Joe Biden por atentado a Trump: "Aquí no hay lugar para este tipo de violencia" Tras el intento de asesinato contra su contrincante en las próximas elecciones, el presidente de los EE.UU, Joe Biden, hizo un llamado a la unidad. En tanto, surgen dudas sobre las consecuencias que este atentando tendrá en los votantes. Diario UChile Lunes 15 de julio 2024 10:33 hrs.

Donald Trump: "Sentí la bala desgarrando la piel"

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia“, dijo el presidente de EE.UU, Joe Biden, luego del atentado este sábado contra su posible rival en las elecciones de noviembre, Donald Trump. Así, el mandatario hizo un llamado a la unidad para reducir la tensión, “en Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas, no con balas”, afirmó desde el Salón Oval. Respecto del impacto que tendrá este intento de homicidio contra el expresidente Trump algunos comentaristas políticos ve en este incidente una oportunidad electoral para el magnate, con un efecto catalizador alrededor de su persona, sin embargo, otros son más cautelosos y argumentan que es necesario distinguir entre el efecto inmediato y el de más largo plazo, considerando los cuatro meses que faltan para las elecciones presidenciales. “A corto plazo, creo que esto puede beneficiarlo. A largo plazo y en la perspectiva de las próximas semanas de campaña, no estoy tan convencido. El electorado que hoy está aún más galvanizado a favor de Trump son personas que ya lo apoyaban. Pero lo que finalmente cuenta son los votantes un poco más independientes, moderados e indecisos. ¿Cuál es el mensaje que querrán retener estos electores de este evento? ¿Querrán volver a una presidencia Trump, que se caracterizada por un lado vindicativo?”, reflexionó el investigador Julien Tourreille entrevistado por Mikaël Ponge, del servicio internacional de RFI. Además, este evento ofrece a los demócratas una oportunidad para organizarse en torno a la figura de Biden, más experimentado, mesurado y moderado que el ex presidente republicano. Tourreille no descartó que “la mayoría silenciosa” pueda estar “un poco más tentada por esto”. Trump está dispuesto a todo “Se supone que no debería estar aquí, se supone que debería estar muerto”, aseguró Donald Trump, quien además insistió que estaba “vivo de milagro” en entrevista con el medio estadounidense The New York Post. De esta forma, este asesinato frustrado se inscribe en una actualidad política cargada, ya que este lunes se inaugura la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin, durante la cual es muy probable que Trump sea investido como candidato oficial del Partido Republicano. La actitud de Trump después de los disparos, le permitirá al candidato republicano “mostrar hasta qué punto está dispuesto a todo. Esta determinación forma parte de su mensaje político. Él dice que no se presenta por él mismo, sino para proteger a ‘América y a los estadounidenses’, según la definición que él tiene de ellos. Evidentemente, el evento da cuerpo a este argumento, que es, por otra parte, un poco falaz”, puntualizó Julien Tourreille. Esta nueva postura del exmandatario como “héroe americano” permite al campo republicano, que ya está fuertemente unido detrás del candidato, reforzar su imagen. “No es entre los republicanos donde hay debates desde hace semanas para saber si Trump está calificado o no, o si tiene la edad para ejercer de nuevo la presidencia”, analizó el académico en una velada referencia a las discusiones internas entre los demócratas sobre las capacidades de Biden. “No sería muy sorprendente que viéramos imágenes difundidas en pantallas gigantes de esa famosa foto de Trump siendo evacuado con el puño levantado y la bandera estadounidense de fondo. Esto va a amplificar el mensaje que ya teníamos, pero le dará aún más dinamismo, empuje y fervor”, concluyó el analista.

