b1c47083f9

8331646384

Educación Nacional La dura crítica de Mario Aguilar por caso Junaeb: “Hay un negocio en torno a estas necesidades” El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras destacó que aun cuando los problemas con las licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas son de larga data, el actual Gobierno también es responsable del problema. Diario UChile Lunes 15 de julio 2024 15:54 hrs. Presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar. Foto: Aton.

Compartir en

El denunciado atraso en la entrega de materiales a más de 2 mil estudiantes del país por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) despertó preocupaciones y críticas en torno al sistema. Situación que el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, abordó en diálogo con la primera edición de Radioanálisis. Al respecto, el dirigente gremial afirmó que hay problemas tanto con la administración del actual Gobierno, como también con el modelo. “Hay una responsabilidad del actual Gobierno sin duda, porque es un problema que no ha corregido, pero también es un problema que viene de larga data y que tiene origen en una normativa que a ratos raya lo absurdo”, expuso. Aguilar lamentó que muchos estudiantes vayan a recibir sus materiales recién en las próximas semanas, cuando los necesitaban en marzo. “Un gobierno que dio como bandera central el tema de la educación, ciertamente molesta el hecho de que habiendo pasado ya todo este tiempo no se hayan abordado estos problemas”, cuestinó. El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras realizó también una dura reflexión en torno al modelo actual al que está sometido la Junaeb. “Hay un negocio en torno a estas necesidades. Como en todo, hay posibilidades de que haya corrupción. Y como hay posibilidad de que haya corrupción, hay mucho control. Hay un círculo vicioso”, cuestionó. “Por ejemplo, una de las soluciones que habría para que estos útiles escolares se recibieran oportunamente, que es la crítica que he escuchado, por qué no hicieron compra directa y se evitaba la licitación. Pero ocurre que es un contrato por 24 mil millones de dólares. No es poca plata. Entonces qué va primero, rápido pero sin control, o bien controlado pero con una burocracia que es espantosa”, complementó Aguilar e indicó que el problema se repite con libros y con alimentación. “Entre esas dos posibilidades está el tema del negocio. 24 millones de dólares no es poca plata. Son empresas privadas que lucran con esto. A lo mejor legítimamente, pero es el modelo que funciona en Chile”, añadió. Asimismo, Aguilar reiteró sus críticas contra los procesos administrativos de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. “Por ejemplo, no se puede iniciar la licitación para el año 2024 antes del años 2024. Entonces se puede iniciar recién en enero. Y de enero a marzo, con las etapas que hay, a veces algunas bien absurdas y lentas, poco eficientes en agilidad, no están en marzo”, explicó. Revisa aquí la entrevista completa:

El denunciado atraso en la entrega de materiales a más de 2 mil estudiantes del país por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) despertó preocupaciones y críticas en torno al sistema. Situación que el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, abordó en diálogo con la primera edición de Radioanálisis. Al respecto, el dirigente gremial afirmó que hay problemas tanto con la administración del actual Gobierno, como también con el modelo. “Hay una responsabilidad del actual Gobierno sin duda, porque es un problema que no ha corregido, pero también es un problema que viene de larga data y que tiene origen en una normativa que a ratos raya lo absurdo”, expuso. Aguilar lamentó que muchos estudiantes vayan a recibir sus materiales recién en las próximas semanas, cuando los necesitaban en marzo. “Un gobierno que dio como bandera central el tema de la educación, ciertamente molesta el hecho de que habiendo pasado ya todo este tiempo no se hayan abordado estos problemas”, cuestinó. El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras realizó también una dura reflexión en torno al modelo actual al que está sometido la Junaeb. “Hay un negocio en torno a estas necesidades. Como en todo, hay posibilidades de que haya corrupción. Y como hay posibilidad de que haya corrupción, hay mucho control. Hay un círculo vicioso”, cuestionó. “Por ejemplo, una de las soluciones que habría para que estos útiles escolares se recibieran oportunamente, que es la crítica que he escuchado, por qué no hicieron compra directa y se evitaba la licitación. Pero ocurre que es un contrato por 24 mil millones de dólares. No es poca plata. Entonces qué va primero, rápido pero sin control, o bien controlado pero con una burocracia que es espantosa”, complementó Aguilar e indicó que el problema se repite con libros y con alimentación. “Entre esas dos posibilidades está el tema del negocio. 24 millones de dólares no es poca plata. Son empresas privadas que lucran con esto. A lo mejor legítimamente, pero es el modelo que funciona en Chile”, añadió. Asimismo, Aguilar reiteró sus críticas contra los procesos administrativos de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. “Por ejemplo, no se puede iniciar la licitación para el año 2024 antes del años 2024. Entonces se puede iniciar recién en enero. Y de enero a marzo, con las etapas que hay, a veces algunas bien absurdas y lentas, poco eficientes en agilidad, no están en marzo”, explicó. Revisa aquí la entrevista completa: