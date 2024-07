746326d92f

75add8efe2

Cultura Nacional Arte, Diseño y Artesanía de Rita Soto: “Entretejiendo imaginarios” con los materiales, técnica, historia e identidad En los últimos años ha mostrado su trabajo en América, Europa y Asia, realizando también charlas de la técnica de micro cestería en crin de caballo. En estos días, se prepara para la IV Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea (Santiago). Diana Porras Martes 16 de julio 2024 21:04 hrs.

Compartir en

Es artista, diseñadora y artesana. Estudió Diseño Industrial en la Universidad Tecnológica Metropolitana y Gestión Cultural en la Universidad de Chile. En el 2012 incursionó en el oficio de la joyería y diez años después formó la Escuela de Joyería LAJOIA. Ha trabajado en colaboraciones de diversos proyectos de arte y diseño. Es una de las cinco artesanas que representó a Chile en la Bienal Révélations 2023, en París. *** El párrafo anterior es la descripción de Rita Soto, una de las dos artesanas que aparecieron en la lista de las 50 chilenas y chilenos más creativos de la Revista Forbes Chile. En la publicación también aparece Raquel Aguilar Colivoro, con su trabajo de fibra en Quilineja desde su bosque de Chiloé, y dos artesanos: Egon Muñoz (desde Pucón con el trabajo del tallado de la madera) y Juan Carlos Orellana (cobre martillado). Éste, sumado a otros logros, ha sido considerado un importante hito y un logro que no sólo es comunicacional. “Cómo la artesanía ha ganado un espacio en la agenda y en el territorio político de la creación” comentaba la presidenta del Consejo Mundial de Artesanías de Latinoamérica, Bárbara Velasco, quien también es directora de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile. Rita Soto, que entre el 2014 y 2018 ocupó el cargo de Presidenta de la Asociación JOYABRAVA, asegura que ha “estado algo extraviada, pero siempre creando, los proceso han ido a un ritmo más lento…el tiempo entre los dedos…pero se vienen muchas cosas este semestre“. La reconocida artesana y artista conversó con Radio Universidad de Chile sobre sus recientes reconocimientos y sus experiencias en Chile y en el extranjero. ¿En qué se enfoca durante estas semanas? En la gestión y producción de la IV Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea que se realizará en octubre en Santiago. En los últimos años ha mostrado su trabajo en América, Europa y Asia, realizando también charlas y workshop de la técnica de micro cestería en crin de caballo. ¿Cómo recibes este reconocimiento en el listado de la revista? Lo recibí con sorpresa porque fue inesperado y no tenía mucho conocimiento de estas listas. Bien, interesante, bonito… al recibir un reconocimiento de otras áreas y que llega a un público más amplio. Se visibiliza más lo que se está haciendo en el arte y la cultura. Diversas voces destacan el espacio que ha ido ganando la artesanía. ¿Qué opinas de esa reflexión? Sí, comparto totalmente con ellas sus comentarios porque ha sido un trabajo bastante largo. Yo he estado trabajando hace años con el área de la artesanía desde el diseño. Me involucré como diseñadora con artesanos hace más de quince años y me dedico a la joyería en las últimas dos décadas. Uno ha ido viendo esta introducción de lo que es la artesanía contemporánea y que es en lo que yo me enfoco. Y como desde fuera, con movimientos y situaciones se empieza a dar relevancia en ciertos espacios. Y desde Chile, se logró involucrar y dar relevancia a lo que se estaba haciendo en el país mostrándolo en estos espacios más internacionales. Considerando el uso del crin y la técnica. ¿Cómo surge este acercamiento a la materialidad desde lo urbano? Principalmente, pasa por la disciplina donde me empiezo a desarrollar…Mi papá es joyero entonces empecé a conocer el mundo tradicional, pero llegado el momento uno empieza a conectarse al participar de ferias y encuentros. Ahí visualizas que la joyería ya no es la misma afuera. Es distinto a lo se estaba haciendo acá. Cuando hablamos de la joyería artística donde te escapas de las materialidades tradicionales, como los metales. Donde comienzas a trabajar y … ¡ojalá el metal no esté presente! (sonríe). Una búsqueda y una exploración de qué podemos hacer en torno a esto. A trabajar fuera de estos formatos tradicionales y generar nuevas propuestas. Empieza todo el tema de metodologías de trabajo que se acercan a la disciplina del diseño junto con la artesanía y el arte. A trabajar en base a conceptos y a enfrentarte a otros materiales. Y ahí empiezo, en paralelo, a conocer a distintos artesanos y artesanas que trabajaban con fibras naturales. Entre todo lo que fui conociendo me topé con el tema de esta técnica de micro cestería con crin. Probando me doy cuenta que puedo llegar a formas y que puedo desarrollar más fácilmente en el tejido…lo que había intentado hacer con los metales. La Futura Ancestralidad, Fragmentos de un poema desmembrado, Quiltra y Refugios son algunas de tus colecciones. ¿Nos puedes describir tus piezas? Yo trabajo por serie y desarrollo un texto que me haga involucrarme, es algo emocional, reflexivo, considero lo que estoy viviendo y lo que siento. A veces, también hay historias que uno quiere contar por libros, lecturas o situaciones que veo. Se busca reinterpretar a través de estas piezas. Con el tema, viene la exploración de las formas. No sabría decir el por qué…pero empezaron a resultar formas tan orgánicas y creo que responde al tejido. Todo el proceso involucra la parte técnica pero también lo que sientes y piensas mientras tejes, hay un tema muy táctil que es bien fuerte …como las texturas. Para mí es una construcción de cuerpos. Cuando tejes y las piezas están terminadas, es como una piel, una cáscara, un contenedor y eso te permite ver piezas biomórficas. Y además son joyas que las vas a portar, que van en el cuerpo…Las personas que se enfrentan a ella van a ver un animal o un ser que llevas sobre ti. Sobre tus experiencias en la Bienal Révélations y en otros espacios internacionales y locales, ¿Qué se puede destacar? Estos encuentros son relevantes y también ser parte de un circuito, conocer a otros creadores es súper importante. Como artista es valioso, he tenido algunas experiencias importantes en esta trayectoria. Por ejemplo, en 2018 fui finalista de LOEWE Craft Prize que es un espacio destacado. Cada año quedan treinta finalistas y en esa oportunidad fue impactante ser parte de eso. Postulé porque me pareció interesante con un par de piezas de la serie Pliegues de la Memoria y quedé seleccionada. Viajas a este evento donde se exponen las muestras de estos 30 artistas seleccionados en Londres en el Museo del Diseño. Y cada uno con sus locuras y ves piezas que no te imaginas…desde los formatos y también algunas obras en tamaños gigantes con un trabajo meticuloso como tejer crin. Fui a conocer toda esta otra dimensión y, lo más importante, a las personas que están detrás de eso… Me ha tocado estar dos veces en Révélations (Francia), en un espacio increíble. Creadores y creadoras que ves en los libros y publicaciones, pero te los encuentras ahí. Eso es parte de tu crecimiento y construcción como artista. *FOTO PORTADA. Serie Quiltra

Es artista, diseñadora y artesana. Estudió Diseño Industrial en la Universidad Tecnológica Metropolitana y Gestión Cultural en la Universidad de Chile. En el 2012 incursionó en el oficio de la joyería y diez años después formó la Escuela de Joyería LAJOIA. Ha trabajado en colaboraciones de diversos proyectos de arte y diseño. Es una de las cinco artesanas que representó a Chile en la Bienal Révélations 2023, en París. *** El párrafo anterior es la descripción de Rita Soto, una de las dos artesanas que aparecieron en la lista de las 50 chilenas y chilenos más creativos de la Revista Forbes Chile. En la publicación también aparece Raquel Aguilar Colivoro, con su trabajo de fibra en Quilineja desde su bosque de Chiloé, y dos artesanos: Egon Muñoz (desde Pucón con el trabajo del tallado de la madera) y Juan Carlos Orellana (cobre martillado). Éste, sumado a otros logros, ha sido considerado un importante hito y un logro que no sólo es comunicacional. “Cómo la artesanía ha ganado un espacio en la agenda y en el territorio político de la creación” comentaba la presidenta del Consejo Mundial de Artesanías de Latinoamérica, Bárbara Velasco, quien también es directora de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile. Rita Soto, que entre el 2014 y 2018 ocupó el cargo de Presidenta de la Asociación JOYABRAVA, asegura que ha “estado algo extraviada, pero siempre creando, los proceso han ido a un ritmo más lento…el tiempo entre los dedos…pero se vienen muchas cosas este semestre“. La reconocida artesana y artista conversó con Radio Universidad de Chile sobre sus recientes reconocimientos y sus experiencias en Chile y en el extranjero. ¿En qué se enfoca durante estas semanas? En la gestión y producción de la IV Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea que se realizará en octubre en Santiago. En los últimos años ha mostrado su trabajo en América, Europa y Asia, realizando también charlas y workshop de la técnica de micro cestería en crin de caballo. ¿Cómo recibes este reconocimiento en el listado de la revista? Lo recibí con sorpresa porque fue inesperado y no tenía mucho conocimiento de estas listas. Bien, interesante, bonito… al recibir un reconocimiento de otras áreas y que llega a un público más amplio. Se visibiliza más lo que se está haciendo en el arte y la cultura. Diversas voces destacan el espacio que ha ido ganando la artesanía. ¿Qué opinas de esa reflexión? Sí, comparto totalmente con ellas sus comentarios porque ha sido un trabajo bastante largo. Yo he estado trabajando hace años con el área de la artesanía desde el diseño. Me involucré como diseñadora con artesanos hace más de quince años y me dedico a la joyería en las últimas dos décadas. Uno ha ido viendo esta introducción de lo que es la artesanía contemporánea y que es en lo que yo me enfoco. Y como desde fuera, con movimientos y situaciones se empieza a dar relevancia en ciertos espacios. Y desde Chile, se logró involucrar y dar relevancia a lo que se estaba haciendo en el país mostrándolo en estos espacios más internacionales. Considerando el uso del crin y la técnica. ¿Cómo surge este acercamiento a la materialidad desde lo urbano? Principalmente, pasa por la disciplina donde me empiezo a desarrollar…Mi papá es joyero entonces empecé a conocer el mundo tradicional, pero llegado el momento uno empieza a conectarse al participar de ferias y encuentros. Ahí visualizas que la joyería ya no es la misma afuera. Es distinto a lo se estaba haciendo acá. Cuando hablamos de la joyería artística donde te escapas de las materialidades tradicionales, como los metales. Donde comienzas a trabajar y … ¡ojalá el metal no esté presente! (sonríe). Una búsqueda y una exploración de qué podemos hacer en torno a esto. A trabajar fuera de estos formatos tradicionales y generar nuevas propuestas. Empieza todo el tema de metodologías de trabajo que se acercan a la disciplina del diseño junto con la artesanía y el arte. A trabajar en base a conceptos y a enfrentarte a otros materiales. Y ahí empiezo, en paralelo, a conocer a distintos artesanos y artesanas que trabajaban con fibras naturales. Entre todo lo que fui conociendo me topé con el tema de esta técnica de micro cestería con crin. Probando me doy cuenta que puedo llegar a formas y que puedo desarrollar más fácilmente en el tejido…lo que había intentado hacer con los metales. La Futura Ancestralidad, Fragmentos de un poema desmembrado, Quiltra y Refugios son algunas de tus colecciones. ¿Nos puedes describir tus piezas? Yo trabajo por serie y desarrollo un texto que me haga involucrarme, es algo emocional, reflexivo, considero lo que estoy viviendo y lo que siento. A veces, también hay historias que uno quiere contar por libros, lecturas o situaciones que veo. Se busca reinterpretar a través de estas piezas. Con el tema, viene la exploración de las formas. No sabría decir el por qué…pero empezaron a resultar formas tan orgánicas y creo que responde al tejido. Todo el proceso involucra la parte técnica pero también lo que sientes y piensas mientras tejes, hay un tema muy táctil que es bien fuerte …como las texturas. Para mí es una construcción de cuerpos. Cuando tejes y las piezas están terminadas, es como una piel, una cáscara, un contenedor y eso te permite ver piezas biomórficas. Y además son joyas que las vas a portar, que van en el cuerpo…Las personas que se enfrentan a ella van a ver un animal o un ser que llevas sobre ti. Sobre tus experiencias en la Bienal Révélations y en otros espacios internacionales y locales, ¿Qué se puede destacar? Estos encuentros son relevantes y también ser parte de un circuito, conocer a otros creadores es súper importante. Como artista es valioso, he tenido algunas experiencias importantes en esta trayectoria. Por ejemplo, en 2018 fui finalista de LOEWE Craft Prize que es un espacio destacado. Cada año quedan treinta finalistas y en esa oportunidad fue impactante ser parte de eso. Postulé porque me pareció interesante con un par de piezas de la serie Pliegues de la Memoria y quedé seleccionada. Viajas a este evento donde se exponen las muestras de estos 30 artistas seleccionados en Londres en el Museo del Diseño. Y cada uno con sus locuras y ves piezas que no te imaginas…desde los formatos y también algunas obras en tamaños gigantes con un trabajo meticuloso como tejer crin. Fui a conocer toda esta otra dimensión y, lo más importante, a las personas que están detrás de eso… Me ha tocado estar dos veces en Révélations (Francia), en un espacio increíble. Creadores y creadoras que ves en los libros y publicaciones, pero te los encuentras ahí. Eso es parte de tu crecimiento y construcción como artista. *FOTO PORTADA. Serie Quiltra