Nacional Política Seguridad Estado de Sitio en la Región Metropolitana: propuesta del senador Insulza recibe dispares reacciones La idea fue respaldada por otros senadores oficialistas, quienes la consideraron acertada para el actual contexto. En cambio, la alcaldesa Matthei, aseguró que la medida podría no modificar la situación y el Gobierno "culparía a las Fuerzas Armadas". Fernanda Araneda Miércoles 17 de julio 2024 16:35 hrs. El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza.

“El Gobierno debe decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana”. Con ese mensaje escrito en su cuenta de X, el senador del Partido Socialista y ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, prendió este miércoles el debate político. La propuesta surgió luego de un complejo fin de semana largo, en que la capital fue escenario de un total de 17 homicidios, entre ellos los de cuatro menores de edad en la comuna de Quilicura. Como respuesta, distintos parlamentarios apuntaron tanto a las responsabilidades políticas en el Ministerio del Interior -desde el Partido Social Cristiano ya se anunció una acusación constitucional en contra de la ministra Tohá- como a establecer un estado de excepción en la Región Metropolitana. En ese sentido, el senador y compañero de partido de Insulza, Juan Luis Castro, aseguró que “la situación de inseguridad y crimen organizado, ha superado todos los límites, especialmente en la Región Metropolitana”. “Nadie busca colocar la fuerza por sobre la razón, pero aquí se ha perdido la razón y el crimen organizado está llegando a todos los lugares más inimaginables y por lo tanto, corresponde al Estado de Sitio”, afirmó Castro. “Basta ya de que el Estado esté lejos de poder controlar el delito. Esto hay que hacerlo ahora”, agregó. En una línea similar, el senador de la bancada del PPD, Pedro Araya, instó al Gobierno a que “decrete Estado de Sitio en todas aquellas regiones del país donde tenemos un problema serio de criminalidad organizada, como por ejemplo la Región Metropolitana”. “El Gobierno no debe descartar esta herramienta, porque no puede pretender combatir la delincuencia con las mismas herramientas que utilizábamos hace cinco o diez años atrás, frente a un crimen organizado que hoy día es mucho más violento, que utiliza mucha tecnología y que ha ido avanzando. Frente a eso se necesita una respuesta categórica por parte del Estado”, argumentó. La propuesta de un Estado de Sitio, sin embargo, también encontró algunas reticencias. Pese a que reconoció la gravedad de los hechos ocurridos durante este fin de semana, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, señaló que no comparte “la propuesta de Estado de Sitio planteada por el senador Insulza”. A su juicio, “se requiere gran acuerdo nacional, transversal y cambio de estrategia, con más recursos y fortalecimiento real de policías, Ministerio Público y un nuevo sistema de inteligencia”. En tanto, desde la UDI la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó duramente la labor del Gobierno en materia de seguridad, pero al mismo tiempo, estimó que el Estado de Excepción Constitucional no soluciona el problema. “Si no se toman las medidas de fondo, que son por ejemplo controlar puertos, controlar todo lo que sea las fronteras; si no se hace un trabajo más exhaustivo por parte de Aduanas, si no se hace un trabajo exhaustivo en Gendarmería en el control de las cárceles, si no se hace un control más exhaustivo en la ruta del dinero, la verdad es que se ponga o no ponga militares en las calles, la situación de fondo no va a cambiar”, indicó. “Finalmente, lo que va a suceder es que la situación no va a modificarse y va a pasar lo que pasa generalmente con los gobiernos de izquierda, que terminan echándole la culpa a las Fuerzas Armadas”, opinó.

